«Панатинаикос» — «Зенит». Прогноз: Калатес и Фредетт расправятся с российским клубом

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» встретится с «Зенитом» 7 февраля. Начало — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Панатинаикоса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.13, успех «Зенита» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Панатинаикос» — «Зенит»

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги «Панатинаикос» — «Зенит» 7 февраля будет результативным: тотал больше 167.5 очка идёт за 1.92, а тотал меньше 167.5 очка — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 24.0.

Анализ и прогноз матча «Панатинаикос» — «Зенит» (07.02.2020)

«Зенит» продолжает переживать крайне непростой сезон. В Единой лиге ВТБ команда находится за пределами зоны плей-офф, а в Евролиге после удачного отрезка последовали три поражения в четырёх матчах. Российский клуб замыкает турнирную таблицу на пару с «Баварией», одержав лишь 7 побед при 16 неудачах.



Последняя неделя получилась для петербуржцев насыщенной и неприятной. Сперва они по всем статьям уступили в Испании мощной «Барселоне» (72:90), затем умудрились проиграть на своём паркете «Калеву» (75:76), а на десерт не справились с мотивированным «Фенербахче» (68:73).



Игра с турецким клубом получилась симпатичной. Подопечные Жоана Плазы долго запрягали, зато во второй половине добавили и вполне справедливо смогли дотянуть до концовки. Защита выглядела неплохо, отскоки забирались исправно, потерь практически не было. Разгромного поражения они определённо не заслуживали.



В то же время на победу сине-бело-голубые не наиграли. Ужасный процент из-за дуги (6 из 29), регулярные ступоры в нападении и несколько смазанных бросков без сопротивления перевесили всё хорошее. Теперь предстоит тяжелейший выезд в Афины к мощному и злому противнику.



«Панатинаикос» умудрился потерпеть два поражения подряд от довольно средненьких команд. Сперва не смог справиться с атакой «Валенсии» (87:94), а затем расслабился раньше времени в Сербии и проиграл «Црвене Звезде» (73:78). После трёх четвёртей вел с разницей в 11 очков, после чего попросту встал.



В результате греки немного отстали от топ-5 и выйдут крайне мотивированными. Они наконец-то возвращаются домой, два предыдущих поединка состоялись на выезде. В Афинах подопечные Аргириса Педулакиса уступили за весь сезон лишь трижды — дважды с разницей в одно очко, а в третьем случае к ним приезжал сам мадридский «Реал» (75:87).



Шансы «Зенита» кажутся минимальными: разница в уровне состава весомая, да ещё и чужой паркет. В Санкт-Петербурге «Пао» без особых хлопот добился победы (89:79), а уж в родных стенах наверняка постарается исправиться за последние неудачи разгромом. Неудивительно, что на П1 букмекеры дают скромный коэффициент 1.13.

Придётся выкручиваться и рисковать. Мы бы выбирали между П1 с форой (-13.5 очка) за 2.13 и П1 + тотал больше 167.5 очка за 2.14. Свои 90-95 очков хозяева наверняка настреляют. Также проверим победу «Панатинаикоса» в первой четверти с форой (-4.5 очка) за 2.15. Поддержка трибун должна помочь добиться существенного задела уже в дебюте.

Ставки и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Зенит»

«Пао» потерпел два гостевых поражения подряд от средненьких соперников, а потому будет необычайно зол. Разница в индивидуальном мастерстве и злость от последних неудач помножится на шумную поддержку зрителей. Петербуржцам вряд ли удастся зацепиться.



Ставка №1: «Панатинаикос» победит + тотал больше 167.5 очка за 2.14.



Ставка №2: «Панатинаикос» победит в первой четверти с форой (-4.5) за 2.15