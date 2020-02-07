«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз: Артемий Панарин прервёт голевую засуху

В матче регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Баффало Сэйбрз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01, успех «Баффало Сэйбрз» идёт у букмекеров за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» 8 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Анализ и прогноз матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» (08.02.2020)

«Нью-Йорк» не оставляет надежд зацепиться за зону плей-офф. В четырёх последних матчах одержано три победы в основное время, а единственное поражение (3:5 с «Далласом» на своём льду) случилось во многом благодаря Хенрику Лундквисту, пропустившему четыре шайбы с 15 бросков.



Правда, уже спустя день баланс сил восстановился. Игра с «Торонто» также оказалась равной, но канадцы остались без Фредерика Андерсена. Бэкап Майкл Хатчинсон заметно уступает датчанину по классу, что в итоге и сказалось. Канадец действовал ниже среднего, а Игорь Шестёркин часто выручал. Вновь 5:3, но уже в пользу «Рейнджерс».



Отставание от зоны уайлд-кард солидное. И всё же какие-то шансы ещё остаются, благо что два ближайших поединка подопечные Дэвида Куинна проведут в родных стенах против откровенно слабых соперников. Начать придётся с «Баффало», который проводит сезон по уже привычному графику.



Сильный старт, регресс к концу октября и постепенное отдаление от зоны плей-офф зимой — всё традиционно. Сейчас «Сэйбрз» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, опережая только отчаявшихся — «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Детройт». Неудивительно, что букмекеры считают хозяев фаворитами.



«Сэбс» в конце января ещё и лишились основного вратаря Линуса Улльмарка, который выпал из-за травмы на три-четыре недели. Ситуация примерно та же, что и у «Торонто»: сменщик сильно уступает первому номеру. Картер Хаттон уже успел завалить поединок с «Колорадо» (1:4), пропустив четыре шайбы к 25-й минуте и отправившись на лавку.



«Баффало» потерпел четыре поражения в пяти матчах, а главное — результативность в последнее время заметно упала. Больше двух шайб Айкел с партнёрами не забрасывали аж с 17 января. Правда, оборона «синерубашечников» не отличается надёжностью и стабильностью, так что шанс поправить статистику у лидеров гостей будет.



На наш взгляд, встреча получится результативной, а шансы хозяев кажутся выше из-за преимущества своего льда и отсутствия основного вратаря у противника. 1Х + тотал больше 4.5 шайбы идёт за приличный коэффициент 1.91, а 1Х + ТБ 5.5 шайбы оценено в 2.32. Это как минимум любопытно.

Также проверим гол Артемия Панарина за 2.20. Российский нападающий не забивает уже на протяжении трёх встреч, хотя по сезону у него 27 голов в 51 матче. С учётом состояния соперника коэффициент выше «двойки» кажется вполне симпатичным. Вариант посмелее — 1Х + гол Панарина за 2.90.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз»

«Баффало» потерпел четыре поражения в пяти последних матчах, не забрасывал больше двух шайб с середины января, да впридачу ко всему потерял из-за травмы основного голкипера. «Рейнджерс» не отличаются стабильностью и хорошей обороной, однако на своём льду их шансы определённо смотрятся предпочтительнее.



Ставка №1: «Рейнджерс» не проиграют + тотал больше 5.5 шайбы за 2.32.



Ставка №2: гол Артемия Панарина за 2.20.