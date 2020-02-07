Швеция — Россия. Прогноз: команда Кудашова останется на последнем месте Евротура

В матче второго тура третьего этапа Еврохоккейтура сборная Швеции сыграет с Россией. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 18:15 мск. В ставках на матч Швеция — Россия команда Юхана Гарпенлёва котируется с коэффициентом 2.17. Победу команды Алексея Кудашова букмекеры оценивают коэффициентом 2.81.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Швеция — Россия

Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 8 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.27. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча Евротура Швеция — Россия (08.02.2020)

Сомнительные разговоры о доминации перед третьим этапом Евротура до добра не довели. Сборная России перегорела в дебюте вынесенного матча Шведских игр с Финляндией и получила три шайбы уже к исходу седьмой минуты. Оправиться от столь мощного нокдауна так и не вышло (0:3).

Самое забавное, что это совсем не тот случай, когда у одной из команд залетело всё возможное. Финны могли забить в первой же атаке, когда Пулккинен в упор «расстреливал» Билялова. Да и ещё пара крепких моментов у хозяев в первые 10 минут имелась. То есть дело тут не в невезении, а в банальной неготовности коллектива.

Алексей Кудашов на пресс-конференции сетовал на нервозность из-за того, что большое число хоккеистов проводили дебютный поединок за национальную команду и не смогли справиться с волнением. Возможно, дело действительно в этом, но факт остаётся фактом: начало оказалось проиграно подчистую.

Играть по счёту Суоми умеют в любом возрасте и любом составе. Отыграть у них даже две шайбы — тяжелейшая задача, а три — и подавно. Тем не менее и тут к сборной России полно вопросов. Даже проигрывая с разницей в три гола с седьмой минуты она сподобилась лишь на 18 бросков в створ.

В общем, матч с Финляндией — близкий к идеальному материал для работы над ошибками, поскольку практически к каждому можно предъявить претензии. Кроме, разве что, Александра Самонова, который не пропустил за отведённые 53 минуты, а в паре-тройке эпизодов натурально спас.

Теперь россияне единолично замыкают турнирную таблицу Евротура: семь очков в семи матчах при одной победе в основное время. Во втором туре Шведских игр предстоит битва с хозяевами турнира, который собрали на домашний этап довольно мощный состав и уже успели додавить Чехию (2:1).

“Тре крунур” во второй раз подряд сыграют в Стокгольме, а вот сборная России была вынуждена тратить время и силы на перелёт из Хельсинки. Расстояние небольшое, но всё же ещё один аргумент в пользу хозяев имеется. С мотивацией у подопечных Кудашова после головомойки в Финляндии проблем не возникнет, но, похоже, одним настроем ситуацию не исправишь.

Действия обороны вызвали огромное количество вопросов, а нападению в прошлой встрече категорически не хватало конкретики и агрессии. Даже большинство откатали вхолостую. Если россияне продолжат играть в академичный хоккей, то наверняка уступят: на чистом льду шведы способны разделать любого.

Проверим две ставки: сборная России откроет счёт за 2.20 и 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.34. Тренерский штаб наверняка проведёт разговор по душам и попросит внимательнее отыграть дебют, но на дистанции трёх периодов поддержка трибун и преимущество хозяев в качестве состава должны сказаться.

Прогноз и ставки на матч Швеция — Россия

Сборная Швеция собрала крепкий состав на домашний этап Евротура, в первом матче одолев Чехию. У россиян много молодых хоккеистов, из-за чего рассчитывать на стабильность не приходится. На эмоциях и злости после провала с Финляндией гости могут хорошо провести дебют, но на дистанции 60 минут преимущество “тре крунур” наверняка скажется.

Ставка №1: сборная России откроет счёт за 2.20.

Ставка №2: сборная Швеции не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.