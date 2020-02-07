«Верона» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Дибала и Игуаин обойдутся без угловых

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Верона» примет «Ювентус» 8 февраля. Начало — в 22:45 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Маурицио Сарри в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех команды Ивана Юрича оценен букмекерами коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Верона» — «Ювентус»

Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 1.95, а тотал меньше 2,5 мяча — тоже за 1.95. Если гол забьет Криштиану Роналду, сыграет коэффициент 1.60. Голы Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина доступны в букмекерских конторах за коэффициент 2.40.

Анализ и прогноз матча «Верона» — «Ювентус» (08.02.2020)

«Верона» в последнее время выглядит хорошо. После 15-го тура команда ни разу не проиграла, тем самым заметно отдалившись от зоны вылета. А в предыдущих двух турах крепкие «мастифы» отобрали очки у оживающего «Милана» (1:1) и горячего «Лацио» (0:0).



В Милане, к слову, «Верона» забила первой, но затем пропустила. А последние полчаса матча и вовсе доигрывала вдесятером. Однако жёлто-синим удалось сохранить ничейный результат. И недаром — у «Вероны» одна из лучших оборон в Серии А: за 22 тура подопечные Ивана Юрича пропустили 23 мяча.



Реже мяч из сетки ворот доставали только голкиперы «Ювентуса» (21), «Лацио» (20) и миланского «Интера» (18). Сейчас «мастифы» с 31 очком заслуженно занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионате Италии, отставая от зоны Лиги Европы лишь на один пункт.



«Ювентус» продолжает крошить всех и вся. За последние семь туров итальянского чемпионата команда Криштиану Роналду допустила лишь одну осечку, в гостях уступив «Наполи» (1:2). Но тут надо сказать, что неаполитанцы смотрелись интереснее и забрали три очка по делу.



В остальном — всё как обычно: Роналду борется за звание лучшего бомбардира, а «старая синьора» лидирует в Серии А. За 22 тура «зебры» набрали 54 очка, забив 43 мяча при 21 пропущенном. «Ювентус», конечно, не всегда показывает классный футбол, но победы одерживает исправно.

В предыдущих четырех очных противостояниях между жёлто-синими и чёрно-белыми «Верона» непременно забивала. А в последней встрече забила даже первой. У подопечных Маурицио Сарри, несомненно, одна из лучших оборон в Серии А, но шансы своим соперникам они предоставляют, плюс фактор кадровых потерь. Можно проверить ставку «обе команды забьют» за коэффициент 1.97.



Второй вариант: тотал угловых меньше 9.5 за вкусный коэффициент 2.31. В последнем матче друг с другом на двоих команды подали всего семь угловых, пять из которых на счету желто-синих. Вариант попроще — тотал угловых «Вероны» больше 4.5 за коэффициент 1.81: в среднем за игру подопечные Ивана Юрича подают 5,36 угловых. На своём поле они вряд ли станут отсиживаться в тылу.

Прогноз и ставки на матч «Верона» — «Ювентус»

В последнее время «Верона» достойно смотрится. Оборона одна из лучших в Италии, «мастифы» заслуженно находятся на расстоянии одного очка от Лиги Европы. «Старая синьора», конечно, далеко не всегда показывает классный футбол, но привычно возглавляет турнирную таблицу. В предыдущих четырех очных встречах обе команды непременно забивали друг другу, а в последней игре на двоих подали всего семь угловых, пять из которых за «Вероной». Проверим две ставки: «обе забьют» за 1.97 и тотал угловых меньше 9.5 за 2.31.



Ставка 1: обе команды забьют за коэффициент 1.97.



Ставка 2: тотал угловых меньше 9,5 за коэффициент 2.31.