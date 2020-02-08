«Бетис» — «Барселона». Прогноз: Месси поможет Сетьену красиво вернуться в Севилью

В четырёх предыдущих матчах с «Бетисом» аргентинец забил пять голов во вторых таймах.

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Бетис» примет «Барселону» 9 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Барселона»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» 9 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54.

Анализ и прогноз матча «Бетис» — «Барселона» (09.02.2020)

Основной сюжет матча вырисовывается без особых проблем — Кике Сетьен возвращается на стадион «Бенито Вильямарин». Нынешний наставник «Барселоны» два года тренировал «Бетис». Это были славные времена с бодрым и агрессивным футболом, высоким прессингом и обилием голов в обе стороны.

С одной стороны, сейчас севильцы изменились. Их игра подсохла, а результаты поскромнели. На данный момент они тихо и мирно находятся во второй половине турнирной таблицы без особых амбиций: слишком хороши для борьбы за выживание, слишком плохи для дележа путёвок в еврокубки.

Вот и получается строго промежуточное положение: до зоны вылета 10 очков, до зоны Лиги Европы — восемь. В шести последних матчах добыта всего одна победа, хотя среди прочего «огурцы» встречались с «Эспаньолом», «Алавесом» и «Эйбаром». Из Кубка Испании клуб тоже успел вылететь, проиграв две недели назад скромному «Райо Вальекано» (2:2, 2:4 пен).

Любопытно другое: при всех своих проблемах «Бетис» продолжает исправно отнимать очки у фаворитов. Уже пострадали идущий третьим «Хетафе» (1:1), «Реал» (0:0), «Валенсия» (2:1), «Атлетик» Бильбао (3:2) и «Реал Сосьедад» (3:0), а «Атлетико» и «Севилья» едва унесли ноги (дважды по 1:2).

На своём поле севильцы традиционно сильны: 20 очков в 11 поединках при всего трёх поражениях, разница мячей 20:14. А вот «Барселона» сейчас явно не похожа на машину — два очка в трёх предыдущих выездных матчах Примеры и вылет из Кубка Испании от рук «Атлетика» Б (0:1) определённо не тянут на уровень гранда.

Кроме того, лишь в двух из десяти последних матчей чемпионата Испании каталонцы победили с разницей более чем в один мяч. Оба состоялись в родных стенах ещё при Эрнесто Вальверде. Контратаки у «Бетиса» налажены, а поддержка трибун добавит футболистам сил. Похоже, фаворита ждёт серьёзная проверка.

Из-за последних ссор и скандалов в «Барселоне» делать ставки на результат крайне опасно. Весь этот ворох новостей может как разозлить команду, так и отвлечь её от футбола. Возьмём «гол в первые 24 минуты — нет» за 2.08. Сине-гранатовые наверняка постараются сыграть построже на фоне неудачных результатов, а «Бетису» по умолчанию некуда торопиться.

Также возьмём гол Лионеля Месси во втором тайме за 2.75. Тут всё проще: аргентинец забил в четырёх предыдущих матчах с «Бетисом» семь голов, пять из которых — после перерыва. Игнорировать такую статистику сложно, «огурцы» стали для Месси одним из любимых клиентов.

Прогноз и ставки на матч «Бетис» — «Барселона»

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: «Бетис» занимает лишь 12-ю строчку в таблице, а каталонцы после смены тренера никак не могут найти свою игру. Проверим гол Лионеля Месси во втором тайме за коэффициент 2.75. В четырёх предыдущих очных встречах с «огурцами» аргентинец пять раз отличался после перерыва.

Ставка №1: гол в первые 24 минуты — нет за 2.08.

Ставка №2: Лионель Месси забьёт во втором тайме за 2.75.