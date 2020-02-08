«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз: Агуэро и Де Брёйне разнесут «молотобойцев»

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги 9 февраля «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры – 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех команды Дэвида Мойеса оценен букмекерами коэффициентом 25.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 4.10. Если забьет Серхио Агуэро, сыграет коэффициент 1.40. Гол Кевина Де Брёйне доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.55.

Анализ и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» (09.02.2020)

В предыдущем туре закончилась беспроигрышная серия «Манчестер Сити» в АПЛ, состоявшая из пяти матчей. Оборвать этот отрезок выпала честь оклемавшемуся «Тоттенхэму». Справедливости ради стоит сказать, что до удаления «горожане» имели заметное преимущество, но затем Александр Зинченко, отлично смотревшийся в первом тайме, схлопотал вторую желтую на 60-й минуте.

Быстрая атака «шпор» сумела великолепно конвертировать малочисленные моменты в голы, а оборона не дрогнула под ощутимым давлением манкунианцев, пусть и с явной долей везения. Как итог — досадное поражение от «Тоттенхэма» со счётом 0:2. В остальном – всё как обычно.

Подопечные Пепа Гвардиолы привычно много забивают и исправно набирают очки. Сейчас команда занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 51 очко. В Кубке Англии «горожане» добрались до одной восьмой финала, а в Кубке лиги уже вышли в финал. Плей-офф Лиги чемпионов тоже никуда не делся.

У «Вест Хэма» дела обстоят крайне плачевно. После отставки Мануэля Пеллегрини спасать клуб доверили Дэвиду Мойесу. Мощно начав с разноса ближайшего конкурента — аутсайдера «Борнмута» (4:0), новый коуч «железных» провел на посту главного тренера еще пять матчей.

Результаты печальные. Набрав всего два очка и пропустив 11 мячей за этот отрезок, команда заняла третье место с конца. Сейчас у «Вест Хэма» в активе 24 очка и ему в срочном порядке необходимо исправлять положение. Благо плотность турнирной таблицы пока что позволяет быстро вырваться из зоны вылета.

«Молотобойцы» пропускают в среднем 1,72 гола за игру, а «горожане» забивают в среднем 2,6 гола за игру. Тем более игра состоится в Манчестере, где «Вест Хэм Юнайтед» не набирал очки аж с сентября 2015 года (2:1). На выезде шансы аутсайдера кажутся крошечными, так что спорить с букмекерами трудно.

Не видим поводов мудрить, поскольку соперники на данный момент находятся на принципиально разных полюсах. Подопечные Хосепа Гвардиолы наверняка забьют свои три-четыре мяча и добьются уверенной победы. Проверим победу хозяев с форой (-3 мяча) за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

Несмотря на осечку в предыдущем туре, «горожане» в целом продолжают много забивать и исправно набирать очки, продолжая бороться сразу за несколько трофеев. А у «молотобойцев» положение дел весьма плачевное: команда по-прежнему прилично пропускает и закономерно проигрывает. Не помогает пока «Вест Хэму» и смена тренера. Не будем мудрить и проверим победу «Манчестер Сити» с форой (-3.0) за коэффициент 2.15.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3.0) за коэффициент 2.15.