«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Левандовски и Вернер устроят шоу после перерыва

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги 9 февраля мюнхенская «Бавария» примет «РБ Лейпциг». Начало игры – 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех команды Юлиана Нагельсмана оценен букмекерами коэффициентом 6.35.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.62. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.34. Вариант «обе команды забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.83.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «РБ Лейпциг» (09.02.2020)

Предыдущая встреча команд состоялась в далёком четвертом туре. Тогда баварцы выходили на поле ещё под руководством Нико Ковача и сыграли с «РБ Лейпциг» вничью, хотя владели ощутимым преимуществом (1:1). Сейчас пост главного тренера «Баварии» занимает Ханс-Дитер Флик.



За шесть предыдущих матчей, сыгранных в немецком чемпионате под руководством Флика, мюнхенцы набрали максимально возможные 18 очков. Это позволило привычно возглавить турнирную таблицу. А на днях действующие чемпионы страны прошли в четвертьфинал Кубка Германии, в результативном матче вытеснив «Хоффенхайм» (4:3).



«Бавария» пребывает в отличной форме. На упомянутом отрезке из шести матчей удалось забить 26 мячей, восемь из которых на счету чудовищно стабильно и эффективного Роберта Левандовского. Сейчас поляк с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.



«РБ Лейпциг», выдав удивительную беспроигрышную серию из девяти матчей кряду, в которой он набрал 25 из 27 возможных очков, начал оступаться. В 19-м туре «быки» проиграли середняку «Айнтрахту Ф» (0:2), а в 20-м, предыдущем, еле избежали домашнего поражения от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:2).



Уже к перерыву подопечные Юлиана Нагельсмана уступали 0:2, но ошибка голкипера «Боруссии М» Яна Зоммера в дебюте второго тайма и точный выстрел Нкунку на 89-й минуте позволил РБЛ зацепиться за очки. Сейчас «быки» занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко.



От лидирующей «Баварии» клуб из Лейпцига отделяет всего один балл, а преследователи – обе «Боруссии» — отстают всего на два. А вот достижениями в Кубке «РБ Лейпциг» похвастаться не может: выйти в стадию одной четвертой подопечным Юлиана Нагельсмана не дали всё те же обидчики из «Айнтрахта Ф» (1:3).



Единственный гол у РБЛ забил новичок Даниэль Ольмо, вышедший на замену после перерыва. Также во втором тайме на поле появился главный бомбардир команды Тимо Вернер. Атаки «быков» стали осмысленнее и опаснее, но должного результата это не принесло.

Согласно статистике, «РБ Лейпциг» и «Бавария» проводят вторые половины матчей лучше, чем первые. Во вторых таймах «быки» забили 30 из 53 своих голов в Бундеслиге, мюнхенцы – 35 из 58. Доверимся цифрам и проверим ставку «тотал голов во втором тайме больше 2.5» за приличный коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

С приходом Ханса-Дитера Флика «Бавария» набрала привычную форму. У «РБ Лейпцига» после выдающейся беспроигрышной девятиматчевой серии произошел спад. Подопечные Юлиана Нагельсмана вылетели из Кубка Германии и упустили первое место в таблице. Однако в предстоящей игре у РБЛ будут шансы зацепиться. По статистике команды чаще забивают во вторых таймах. Проверим тотал второго тайма больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45.



Ставка: тотал второго тайма больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45