«Миннесота» — «Колорадо». Прогноз: Ничушкина и Маккиннона не сломает жуткий календарь

В матче регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля «Миннесота Уайлд» встретится с «Колорадо Эвеланш». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу «Колорадо Эвеланш» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, успех «Миннесоты Уайлд» идёт у букмекеров за 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» 10 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» (10.02.2020)

«Колорадо» паршиво начал январь и даже выдал серию из четырёх поражений. Зато потом перезагрузился и начал сметать всё на своём пути. В шести матчах до визита в Коламбус было одержано пять побед. Все они не просто случились в основное время, но вдобавок ещё и оказались разгромными.

Справедливости ради, календарь получился довольно приятным. Стоит выделить только мощный «Сент-Луис», у которого в тот день совсем не выручали вратари (5:3). В остальном обыграны были не просто клубы не из зоны плей-офф, а натуральные аутсайдеры. Речь про «Сан-Хосе» (4:0), «Детройт» (6:3), «Баффало» (6:1) и «Оттаву» (4:1).

Единственная осечка случилась в «Филадельфии» (3:6), но это был первый поединок после долгого перерыва в связи с Матчем звёзд НХЛ. «Эвеланш» не играли с 20 января по 2 февраля и в результате попросту заржавели. Они закрыли ту неудачу двумя гостевыми победами над «Сэйбрз» и «Сенаторз» с общим счётом 10:2.

«Миннесота» не отличается стабильностью, но всё же продолжает погоню за зоной плей-офф. В восьми последних играх добыто шесть побед, в том числе над «Тампой» (3:2), «Далласом» (7:0 и 3:2) и «Ванкувером» (4:2). «Дикари» добавили в обороне, да и вратари в последнее время регулярно подтаскивают.

Непосредственно по общему уровню состава и качеству хоккея «лавины» смотрятся симпатичнее, но есть проблема. Матч с «Миннесотой» станет для них четвёртым на чужом льду за шесть суток, да ещё и завершит гостевой бэк-ту-бэк. Накануне подопечные Джареда Беднара гостили у «Коламбуса», ставшего натуральным открытием регулярного чемпионата.

«Уайлд» имели лишний день на восстановление, что с учётом фактора своего льда выравнивает шансы. Собственно, это видно и по котировкам. Трудно поверить, что «Колорадо» при столь плотном графике и внушительном количестве перелётов сумеют провести ровные 60 минут и обойтись без перепадов.

Раз так, у хозяев должны появиться шансы продлить победную серию. На наш взгляд, имеет смысл проверить лобовую ничью за дивный коэффициент 4.50. Лишь один раз в 18 предыдущих очных встречах соперники уходили в овертайм. Статистика похожа на аномалию, а потому в какой-то момент маятник должен качнуться в обратную сторону.

Также возьмём ИТБ 0.5 очка Валерия Ничушкина за 2.55. В условиях плотного календаря возрастает значимость энергичных хоккеистов-трудяг, которые часто остаются на втором плане. Ничушкин невероятно полезен, обладает прекрасным показателем «плюс-минус» и всегда готов убежать от зазевавшегося соперника.

Прогноз и ставки на матч «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» сильнее по составу и качеству хоккея, но проведёт четвёртый гостевой матч за шесть суток. У «Миннесоты» был лишний день отдыха, что несколько выравнивает шансы. Проверим лобовую ничью за дивный коэффициент 4.50. В 18 предыдущих очных встречах соперники лишь однажды доигрались до овертайма. Доверимся принципу дисперсии.

Ставка №1: ничья за 4.50.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Валерия Ничушкина за 2.55.