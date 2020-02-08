Букмекер выплатил выигрыши по 7000 ставкам на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ». Вспоминаем самые эпичные провалы досрочного расчёта пари.

«Ливерпуль» и «ПСЖ» могут разорить букмекеров, как это делал «МЮ» Фергюсона

В мире спортивных ставок есть практика досрочных выплат. Ещё в 20-м веке букмекеры стали рассчитывать пари, исход которых был очевиден и не вызывал сомнений. В последние годы тенденция стала набирать обороты.

7 февраля букмекерская компания ФОНБЕТ досрочно выплатила выигрыши по всем ставкам на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ и «ПСЖ» в Лиге 1 в сезоне-2019/2020.

ФОНБЕТ досрочно выплатил выигрыши по 7000 ставок на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ»

В случае провала «Ливерпуля» или «ПСЖ» букмекер заплатит дважды

Общее количество выплаченных выигрышей превышает 7 тысяч ставок. Клиенты ФОНБЕТ уже получили все деньги, сообщил представитель букмекерской компании. На чемпионство «Ливерпуля» рассчитали выигрышем более 5 тысяч ставок, а на чемпионство «ПСЖ» — более 2 тысяч.

Ставки на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ» больше не принимаются.



Ниже представлена таблица с изменениями коэффициентов на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ». Если в успехе парижан букмекеры не сомневались ещё до старта сезона-2019/2020, то результаты команды Юргена Клоппа многих удивили.

Дата Коэффициент на «Ливерпуль» Коэффициент на «ПСЖ» Август 2019 3.40 1.13 Сентябрь 2019 2.50 1.13 Октябрь 2019 2.20 1.10 Ноябрь 2019 1.85 1.05 Декабрь 2019 1.13 1.02 Январь 2020 1.08 1.01 Февраль 2020 1.01 1.01

Самая крупная выплата по ставке на чемпионство «Ливерпуля» составила 395,5 тыс рублей. Клиент ФОНБЕТ в декабре поставил 350 тыс рублей с коэффициентом 1.13.

В АПЛ «Ливерпуль» набрал 73 очка за 25 туров. «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» отстают от команды Юргена Клоппа на 22 и 24 балла. За оставшиеся 13 туров в АПЛ красным достаточно набрать 18 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Самая крупная выплата по ставке на чемпионство «ПСЖ» составила 300,3 тыс рублей. Клиент ФОНБЕТ в августе собрал экспресс с коэффициентом 2.73, в котором один из выборов сделал на чемпионство «ПСЖ» за 1.13.

Во французской Лиге 1 «ПСЖ» набрал 58 очков за 23 тура. «Марсель» и «Ренн» отстают от команды Томаса Тухеля на 12 и 18 баллов. За оставшиеся 15 туров в Лиге 1 парижанам достаточно набрать 34 очка, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Также ФОНБЕТ уже заплатил тем, кто поставил на то, что «Манчестер Сити» не выиграет чемпионство.

Если «Ливерпуль» или «ПСЖ» уступят в чемпионской гонке на финише, то выплаченные ставки букмекер пересчитывать не будет. Зато дополнительные выплаты получат те, кто поставил на чемпионство победившей команды.

В истории спортивных ставок уже случались курьёзы, когда букмекеры фиксировал колоссальные убытки из-за собственной спешки. Сначала вспомним пример верной оценки экспертами оставшейся части одного из сезонов, а затем поговорим об эпичных провалах.

Последний триумф Фергюсона

За 12 туров до завершения сезона-2012/2013 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» опережал «Манчестер Сити» на 12 очков. Букмекер Betfred выплатил выигрыши всем, кто поставил на чемпионство «красных дьяволов». Решение оказалось верным.

«Манчестер Юнайтед» не самым лучшим образом провёл оставшуюся часть чемпионата, но «Манчестер Сити» также допустил несколько осечек.

В 34-м туре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, и сэр Алекс Фергюсон завоевал своё последнее чемпионство. Впрочем, самые громкие казусы букмекеров связаны как раз с персоной великого шотландца. Всё началось ещё в 20-м веке.

Первый титул Венгера в Англии

В сезоне-1997/1998 за 32 тура «Манчестер Юнайтед» набрал 63 очка. «Красные дьяволы» опережали «Арсенал» на 12 баллов, и букмекер Betfred выплатил выигрыши всем, кто ставил на команду Алекса Фергюсона.

Действие букмекера оказалось, мягко говоря, странным. Дело в том, что у «канониров» было три матча в запасе. Коллектив молодого Арсена Венгера выдал победную серию, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

«Арсенал» обеспечил себе титул за один матч до завершения сезона. В последнем поединке того розыгрыша АПЛ «канониры» расслабились у уступили «Астон Вилле» со счётом 0:1.

Из-за ошибочного решения букмекер потерял более £ 1 млн, а Алекс Фергюсон попросил больше никогда не выплачивать досрочные выигрыши по ставкам на чемпионство «Манчестер Юнайтед».

Самая безумная развязка в истории АПЛ

Букмекеры, разумеется, не послушались великого шотландца. В сезоне-2011/2012 две команды из Манчестера выдали шикарную гонку за золото АПЛ.

С 28-го по 33-й туры «Манчестер Сити» выиграл лишь один матч из пяти, а «Манчестер Юнайтед» набрал максимально возможные 15 очков. Команда сэра Алекса Фергюсона получила семь баллов форы перед ближайшим конкурентом, и букмекер Betfred выплатил выигрыши по ставкам на чемпионство «красных дьяволов».

Уже в следующем матче «МЮ» на выезде проиграл «Уигану» (0:1). В поединке 35-го тура с «Эвертоном» «красные дьяволы» дома вели со счётом 4:2, но умудрились пропустить на 83-й и 85-й минутах, сыграв вничью.

В 36-м туре состоялось легендарное манчестерское дерби. Единственный мяч в напряжённом поединке забил капитан «горожан» Венсан Компани. Коллектив Роберто Манчини сравнялся с «МЮ» по очкам и имел преимущество по дополнительным показателям.

В последнем туре «Манчестер Сити» требовалась победа для исторического чемпионства. «Горожане» дома принимали «Куинз Парк Рейнджерс», который боролся за выживание. По итогам 90 минут хозяева горели 1:2 и были в шаге от провала, но голы Джеко и Агуэро в компенсированное время помогли коллективу Роберто Манчини завоевать титул.

Козырной туз Дональда Трампа

В 2016 году в США состоялись президентские выборы. Букмекер Paddy Power доверял множеству независимых опросов, которые свидетельствовали об огромном преимуществе Хилари Клинтон в борьбе с Дональдом Трампом.

За три недели до выборов букмекер досрочно выплатил выигрыши по ставкам на победу Клинтон в голосовании на пост президента США. Однако затем случился переломный момент.

За 11 дней до старта голосования директор ФБР Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования в отношении Хилари Клинтон. В итоге Дональд Трамп набрал больше голосов коллегии выборщиков и стал президентом США.

Букмекеру пришлось выплачивать выигрыши ещё и по ставкам на победу Трампа, что привело к убыткам на сумму £ 800 тыс.