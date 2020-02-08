Россия — Чехия. Прогноз: Ржига и Фурх справятся с Голышевым и Зерновым

В матче третьего тура третьего этапа Еврохоккейтура сборная России сыграет с Чехией 9 февраля. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 14:15 мск. В ставках на матч Россия — Чехия команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 2.25. Победу команды Милоша Ржиги букмекеры оценивают коэффициентом 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Чехия

Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Чехия 9 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.50, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.41. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча Евротура Россия — Чехия (09.02.2020)

Третий этап Евротура в любом случае оказался неудачным для сборной России. Больше того — на данный момент он расценивается скорее как катастрофа. Пусть и со всеми скидками на сомнительный статус турнира, отсутствие сильнейших хоккеистов и желание проверить молодёжь.

Поражение от сборной Финляндии (0:3) оказалось обидным, но вполне понятным. Традиционно неудобный соперник, экспериментальный состав, вынесенный в Хельсинки матч. Большое количество молодых хоккеистов, которые впервые попали в национальную команду и могли не совладать с эмоциями.

Словом, даже три пропущенные шайбы после семи минут первого периода воспринимались терпимо. Но вот проходят сутки, хоккеисты перебираются в Швецию, выходят на матч с хозяевами третьего этапа… И пропускают уже на 48-й секунде. Но даже после этого никак не могут забрать шайбу и провести внятную атаку.

«Тре крунур» в итоге могли забить три раза ещё к концу первого периода, но дошли до этой планки уже во второй 20-минутке. После чего спокойно довели дело до победы (5:2). И вроде дело житейское, любой провал можно было бы списать на неопытный состав и желание проверить резерв. Если бы не громкие слова руководства сборной о желании доминировать.

По итогу получается нечто противоречивое и оставляющее крайне неприятное послевкусие. Это совсем не тот случай, когда хоккей в целом неплохой, но не хватает хладнокровия, везения и сыгранности. Сборная России действительно смотрелась гораздо хуже оппонентов в двух стартовых матчах, так ничего и не придумав в атаке. Спецбригады могли бы сгладить эффект, однако даже большинство выглядело сырым.

И вот теперь предстоит играть с чехами, которые своё дело знают. На Шведских играх они успели уступить хозяевам в равной борьбе (1:2, решающий гол случился на 56-й минуте), а затем дожать Финляндию (3:1). Защита в порядке, Доминик Фурх выручает, меньшинство хорошее.

Для Милоша Ржиги любая встреча со сборной России по умолчанию принципиальна, да и закончить этап лидером Евротура лишним не будет. Вдобавок ко всему чехи провели предыдущий поединок на четыре часа раньше. Вроде бы разница минимальна, но ведь играть придётся во второй день подряд. У россиян на восстановление и подготовку вообще будет около 17 часов.

Раз так, логичнее играть от номинальных гостей, благо что линия букмекеров позволяет. Даже победа сборной Чехии с нулевой форой идёт за симпатичную «двойку». Сборная России не забивала на Шведских играх на протяжении пяти с лишним периодов, а чехи здорово выглядят в обороне. Возьмём ИТМ 2.5 шайбы россиян за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Россия — Чехия

Сборная Чехии здорово обороняется, да и с линией вратарей у неё полный порядок. На данный момент она смотрится никак не хуже подопечных Алексея Кудашова. Россияне впервые отличились на третьем этапе Евротура в середине шестого периода. Проверим индивидуальный низ номинальных хозяев.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы сборной России за 1.90.