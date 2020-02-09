Николоз Басилашвили — Андрей Рублёв. Прогноз: долгая пауза после AO помешает россиянину

В матче первого круга турнира АТР в Роттердаме в мужском одиночном разряде 10 февраля Николоз Басилашвили (Грузия) сыграет с Андреем Рублёвым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Рублёву. В ставках на матч Николоз Басилашвили — Андрей Рублёв российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.29. Победу Басилашвили букмекеры оценивают коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Николоз Басилашвили — Андрей Рублёв

Букмекеры уверены, что матч турнира в Роттердаме Николоз Басилашвили — Андрей Рублёв 10 февраля получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.85, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.95. Если Рублёв победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.00.

Прогноз и анализ матча Николоз Басилашвили — Андрей Рублёв (10.02.2020)

Рублёв получил долгожданный отдых после ураганного января. 2020 год начался с триумфа на двух турнирах подряд: в Дохе уровень соперников оказался скромным (ни одной победы над представителями топ-50 рейтинга), зато в Аделаиде с этим был полный порядок.



Россиянин высадил Сэма Куэрри, Даниэля Эванса, Феликса Оже-Альяссима и Ллойда Джорджа Харриса — не элита мужского тенниса, но более чем крепкая оппозиция. Australian Open в целом сложился успешно: удалось дойти до четвёртого круга. В стартовых раундах попались челленджеристы, а вот дальше в четырёх сетах оказался бит Давид Гоффен.



Зацепиться с Александром Зверевым не удалось, поражение случилось менее чем за 100 минут (4:6, 4:6, 4:6). Но на то имелись причины. Во-первых, немец провёл лучший ТБШ в карьере и имел все шансы вырваться в финал, если бы не великолепный Доминик Тим. Во-вторых, напряжённый график сказался — Андрей проводил 12-й матч за 19 суток.



Успешное выступление в Мельбурне позволило подняться на 15-ю строчку рейтинга. А вот Басилашвили после победы на турнире в Гамбурге в июле прошлого года (в финале он одолел именно Рублёва) только регрессирует. Результаты заметно упали после возвращения на хард.



В результате грузин постепенно опустился с 16-го места в рейтинге на 27-е. Старт 2020 года не внёс перелома: на ATP Cup его сборной не удалось выйти из группы, а сам Николоз проиграл два поединка из трёх, справившись только с Пабло Куэвасом, да и то в трёх сетах.



На ТБШ также ничего толком не вышло. В стартовом раунде долго возился со скромным корейцем Квоном Соном У (встреча включила в себя пять партий и растянулась на четыре часа), а во втором круге уступил в четырёх сетах 36-летнему Фернандо Вердаско.



Испанец, конечно, имеет колоссальный опыт, но уже определённо едет с ярмарки и испытывает ощутимые проблемы с движением.



Словом, котировки букмекеров выглядят логично. И всё же мы попробуем сыграть от аутсайдера. Дело в том, что с момента вылета Рублёва с Australian Open прошло уже две недели. Сперва плотный график, а затем долгий простой — на таком фоне вполне можно заржаветь.



Потому не исключаем, что Андрею потребуется какое-то время на поиск ритма. Не ждём от него ровного тенниса на высоком уровне. А Басилашвили при всех своих проблемах с подачей хорош на задней линии и обладает бойцовским характером. Он часто показывает лучшую игру именно против сильных соперников и не стесняется затяжных розыгрышей.

В очных встречах преимущество на стороне грузина — две победы при одном поражении. Все поединки состоялись в 2019 году, а единственный успех россиянин добыл в трёх сетах. В общем, мы бы выбирали между тоталом больше 2.5 сета за 2.90 и П1 с форой (+4.5 гейма) за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч Николоз Басилашвили — Андрей Рублёв

С момента вылета Рублёва с Australian Open прошло уже две недели. Сперва плотный график, а затем долгий простой — на таком фоне вполне можно заржаветь. В очных встречах преимущество на стороне грузина — две победы при одном поражении. Все поединки состоялись в 2019 году, а единственный успех россиянин добыл в трёх сетах. Возьмём П1 с форой.



Ставка: победа Басилашвили с форой (+4.5) гейма за 1.74.