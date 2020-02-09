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Даниил Медведев — Вашек Поспишил, 10 февраля, прогноз на матч в Роттердаме

Даниил Медведев — Вашек Поспишил. Прогноз
Алексей Серяков
Даниил Медведев — Вашек Поспишил. Прогноз: финалист US Open выбьет канадца
Поспишил великолепно выступил в Монпелье, но времени на восстановление было в обрез.
Ставки / Прогнозы 0

В матче первого круга турнира АТР в Роттердаме в мужском одиночном разряде 10 февраля Даниил Медведев (Россия) сыграет с Вашеком Поспишилом (Канада). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Медведеву. В ставках на матч Даниил МедведевВашек Поспишил российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.19. Победу Поспишила букмекеры оценивают коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил МедведевВашек Поспишил

Букмекеры уверены, что матч турнира в Роттердаме Даниил МедведевВашек Поспишил 10 февраля получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.67, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.20. Если Медведев победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.00.

Прогноз и анализ матча Даниил Медведев — Вашек Поспишил (10.02.2020)

Роттердам. 1-й круг
10 февраля 2020, понедельник. 14:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини

Медведев обживается в качестве игрока топ-5 рейтинга, приучаясь выступать на фоне больших ожиданий. Дебют 2020 года оказался рабочим — триумфальным его не назвать, но и неудачным тоже. На ATP Cup удалось дойти до полуфинала, одержав четыре победы в пяти матчах.

Единственное поражение нанёс Новак Джокович, да и то в серьёзной борьбе. Дело дошло до третьей партии, где в решающий момент серб сумел сделать брейк. На Australian Open россиянин без особых хлопот добрался до четвёртого круга, уступив на этом пути лишь один сет.

А вот дальше не смог справиться со Стэном Вавринкой. Опытный швейцарец показал великолепный теннис, но на данном этапе он уже не может проводить затяжные поединки без перепадов. В середине он просел, но Даниил не смог этим воспользоваться и отдал тай-брейк четвёртой партии.

А пятый сет остаётся для него заколдованным. Так случилось и на этот раз — никакой борьбы зрители не дождались, фаворит взял всего два гейма и покинул Мельбурн. Впрочем, задачу-минимум удалось выполнить: рейтинговые очки успешно защищены, ведь год назад в Австралии Медведев тоже вылетел в четвёртом круге.

Две недели отдыха наверняка пошли на пользу, ведь январь выдался насыщенным. Впереди турнир в Роттердаме, где уже в стартовом раунде достался старый знакомый Вашек Поспишил. Мощный канадец — классический подаван, который целиком и полностью зависит от этого компонента.

В удачный день даже соперники из элиты испытывают серьёзные трудности на приёме. При этом 29-летний теннисист крайне нестабилен, а после удачного турнира часто проваливается на паре-тройке соревнований подряд. От этого и будем отталкиваться, поскольку случай подходящий.

Дело в том, что Поспишил добрался до финала турнира Монпелье, высадив по ходу дела нескольких крепких оппонентов. Досталось Денису Шаповалову, Ришару Гаске и Давиду Гоффену. Канадец вернулся в тур после тяжёлой травмы, а потому невероятно плотный график вкупе с перелётом из Франции в Нидерланды рискует обернуться значительными проблемами.

Медведев редко выдаёт свой лучший теннис на старте турнира, однако тут у него есть всё необходимое, чтобы спокойно проходить дальше. Большого количества брейков не ждём, всё же подача у Вашека убойная. В одной из партий вполне вероятен тай-брейк, но особых предпосылок к сенсации тут не видно. П1 в двух сетах идёт за скучный коэффициент 1.60, придётся рисковать и брать тотал меньше 22.5 гейма за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Даниил Медведев — Вашек Поспишил

Поспишил крайне нестабилен. Накануне он играл финал в Монпелье и практически не имел времени на восстановление. В связи с этим канадцу едва ли удастся показать свой лучший теннис, а при любых других раскладах универсальный Медведев уверенно пройдёт дальше.

Ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.80.

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