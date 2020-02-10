«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: казанцы продолжат путь к первому месту на Востоке

В матче регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Ак Барс» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 2.31. Победу команды Дмитрия Квартальнова букмекеры оценивают коэффициентом 2.73.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.07, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.89. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.85.
Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Ак Барс» (11.02.2020)
Центральный матч первого игрового дня КХЛ после паузы на третий этап Евротура состоится в Балашихе. Сойдутся лидеры Восточной конференции, причём в случае победы гостей сомнений в итоговом первом месте «Ак Барса» практически не останется. Для омичей же это шанс зацепиться.
На данный момент казанцы опережают ближайшего преследователя на четыре очка, да ещё и имеют две игры в запасе. Все остальные заметно отстали и на первое место точно не претендуют. Однако матч будет сыгран после паузы, а обе команды делегировали заметное число хоккеистов в национальные сборные.
В связи с этим ситуация запутывается. «Авангард» выдал потрясающий отрезок в январе, одержав 11 побед из 12 возможных. Но заданного темпа не выдержал, потерпев прямо перед перерывом три поражения подряд от крепких соперников. 0:1 ОТ со СКА, 3:4 с «Барысом» и 1:2 ОТ с «Металлургом».
А вот подопечные Дмитрия Квартальнова набрали крейсерский ход и уже очень давно не допускали осечек. После паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ они вообще не теряли очков. Семь побед в семи поединках, причём шесть из них — в основное время. Только «Салавату Юлаеву» удалось дожить до овертайма (3:2 Б).
Пять предыдущих очных встреч в регулярных чемпионатах завершались в пользу хозяев льда. А в основное время домашний клуб не проигрывал аж с января 2016 года, то есть на протяжении восьми поединков. Командами тогда руководили Зинэтула Билялетдинов и Евгений Корноухов.
Игнорировать такую статистику нельзя, но и ставить против нынешнего «Ак Барса» невероятно трудно. Казанцы разобрались с ротацией, а глубина «скамейки» позволяет не перегружать хоккеистов. В атаке может что-то не получаться, но ниже своего уровня в обороне команда опускается по большим праздникам.
На наш взгляд, зрителей ожидает матч уровня плей-офф по качеству хоккея и накалу страстей. Игра пойдёт на три результата, а потому сыграем от аутсайдера. Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы идёт за 1.90, а Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы оцен ён коэффициентом 2.26. Вполне недурно.
Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Ак Барс»
Ставить против такого «Ак Барса» крайне сложно: семь побед в семи последних матчах, шесть из них — в основное время. Долгая пауза перед игрой может наложить отпечаток, но вообще у нас есть все шансы увидеть встречу уровня плей-офф с борьбой, невысокой результативностью и интенсивностью. Возьмём Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.
Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.
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