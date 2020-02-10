Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы

Математика в ставках повышает ваши шансы на успех, но не гарантирует прибыль. В этой статье мы разберём маржу, коэффициенты и математические стратегии ставок на спорт. А также ответим на главный вопрос: как обыграть букмекера.
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Маржа букмекера и коэффициент
Маржа — это комиссия, которую букмекер закладывает в коэффициенты.
Коэффициент — это вероятность события с учётом маржи букмекера. Коэффициент нужен для расчёта ставок на спорт.
Вычисляйте возможную выплату по ставке по формуле:
(сумма ставки) Х (коэффициент).
Например, в футбольном матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» коэффициент на победу хозяев равен 1.90, а сумма ставки — 1000 рублей. В случае успеха «Ливерпуля» выплата составит 1900 рублей: 1000 Х 1.90.
Букмекер может понести убытки по итогам одного матча, но из-за маржи букмекеры в плюсе на дистанции.
Вычисляйте маржу по формуле:
(1/К1 + 1/К2 + … + 1/Кn — 1) Х 100, где n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.
Например, в хоккейном матче Россия — Канада букмекер выставил следующие коэффициенты на результат основного времени:
- Победа России за 3.70.
- Ничья за 4.30.
- Победа Канады за 1.80.
Считаем маржу:
(1/3.70 + 1/4.30 + 1/1.80 — 1) Х 100 = 5.84%.
Математические стратегии ставок на спорт
Математическая стратегия в ставках — это правила управления игровым банком, сформулированные игроками букмекерских контор.
Пользуйтесь одной или несколькими математическими стратегиями ставок. Рассмотрим три из них:
1. Стратегия Мартингейла.
Стратегия Мартингейла — это стратегия увеличения суммы ставки вдвое после каждого следующего проигрыша. Нужно ставить на коэффициент 2.00.
Первый заход перекроет предыдущие неудачи и принесёт прибыль, равную сумме первой ставки. Также эту стратегию называют догоном.
Делайте первую ставку на сумму не больше 1-2% от банка.
Представим, что ваш банк составляет 10 000 рублей, первая ставка — 100 рублей, а коэффициент всегда равен 2.00. Рассмотрим таблицу возможных результатов:
|Сумма ставки
|Результат
|Размер банка
|100
|Проигрыш
|9900
|200
|Проигрыш
|9700
|400
|Проигрыш
|9300
|800
|Проигрыш
|8500
|1600
|Выигрыш
|10 100
2. Стратегия лесенка
Лесенка — это стратегия, при которой размер каждой следующей ставки в случае захода равен выплате по предыдущей ставке до завершения цикла.
Вы заранее планируете прибыль. Начинайте новый цикл после неудачи или достижения желаемого результата.
Представим, что вы начинаете лесенку с 1000 рублей и хотите получить 4000 рублей прибыли. Рассмотрим таблицу возможных результатов:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат Выплата
|1000
|1.30
|1300
|1300
|1.25
|1625
|1625
|1.20
|1950
|1950
|1.40
|2730
|2730
|1.50
|4095
|4095
|1.23
|5037
3. Стратегия Оскара Грайнда.
Стратегия Оскара Грайнда — это стратегия, по которой вы сохраняете размер ставки при проигрыше и увеличиваете вдвое при заходе до закрытия цикла.
Сумма первой ставки равна желаемой прибыли. Начинайте новый цикл после достижения результата. Ставьте с коэффициентом от 2.00.
Представим, что ваш банк составляет 20 000 рублей, и вы хотите получить 1000 рублей прибыли. Рассмотрим таблицу возможных результатов:
|Размер ставки
|Коэффициент
|Результат
|Сумма в банке
|1000
|2.40
|Проигрыш
|19 000
|1000
|3.15
|Проигрыш
|18 000
|1000
|2.28
|Проигрыш
|17 000
|1000
|2.20
|Выигрыш
|18 200
|2000
|2.00
|Выигрыш
|20 200
|4000
|2.10
|Выигрыш
|24 600
Вилки в ставках на спорт
Вилка — это возможность сделать ставки на разные выборы одного события и гарантированно получить прибыль при любом исходе.
Вычисляйте вилку по формуле:
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.
Если Sp<1, то вы нашли вилку.
Например, в футбольном матче «Барселона» — «Ювентус» ставку на победу хозяев Букмекер «А» даёт за коэффициент 2.10, а Букмекер «В» предлагает 3.90 на ничью и 4.50 на успех гостей.
Считаем сумму вероятностей:
1/2.10 + 1/3.90 + 1/4.50 = 0.9548.
Sp<1, перед нами вилка.
При ставках 1000 рублей на «Барселону», 540 рублей на ничью и 460 рублей на «Ювентус», общая сумма ставок составит 2000 рублей.
Выплата в случае успеха хозяев составит 2100 рублей: 1000 х 2.10. При ничейном исходе 2106 рублей: 540 х 3.90. При победе гостей 2070 рублей: 460 х 4.50. Вы получите прибыль при любом исходе матча.
Есть один математически алгоритм ставок, позволяющий обыграть букмекера:
- Найдите вилку.
- Распределите суммы ставок так, чтобы получить прибыль при любом исходе.
Математика в ставках повышает ваши шансы в игре у букмекера. Используйте математику, чтобы получить прибыль. Но будьте осторожны. Букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки игрокам на вилках, а остальные стратегии не гарантируют выигрыш.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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