Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы

Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.

Математика в ставках повышает ваши шансы на успех, но не гарантирует прибыль. В этой статье мы разберём маржу, коэффициенты и математические стратегии ставок на спорт. А также ответим на главный вопрос: как обыграть букмекера.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Маржа букмекера и коэффициент

Маржа — это комиссия, которую букмекер закладывает в коэффициенты.



Коэффициент — это вероятность события с учётом маржи букмекера. Коэффициент нужен для расчёта ставок на спорт.



Вычисляйте возможную выплату по ставке по формуле:



(сумма ставки) Х (коэффициент).



Например, в футбольном матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» коэффициент на победу хозяев равен 1.90, а сумма ставки — 1000 рублей. В случае успеха «Ливерпуля» выплата составит 1900 рублей: 1000 Х 1.90.



Букмекер может понести убытки по итогам одного матча, но из-за маржи букмекеры в плюсе на дистанции.



Вычисляйте маржу по формуле:



(1/К1 + 1/К2 + … + 1/Кn — 1) Х 100, где n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.



Например, в хоккейном матче Россия — Канада букмекер выставил следующие коэффициенты на результат основного времени:

Победа России за 3.70.

Ничья за 4.30.

Победа Канады за 1.80.

Считаем маржу:



(1/3.70 + 1/4.30 + 1/1.80 — 1) Х 100 = 5.84%.

Математические стратегии ставок на спорт

Математическая стратегия в ставках — это правила управления игровым банком, сформулированные игроками букмекерских контор.



Пользуйтесь одной или несколькими математическими стратегиями ставок. Рассмотрим три из них:

1. Стратегия Мартингейла.

Стратегия Мартингейла — это стратегия увеличения суммы ставки вдвое после каждого следующего проигрыша. Нужно ставить на коэффициент 2.00.



Первый заход перекроет предыдущие неудачи и принесёт прибыль, равную сумме первой ставки. Также эту стратегию называют догоном.



Делайте первую ставку на сумму не больше 1-2% от банка.



Представим, что ваш банк составляет 10 000 рублей, первая ставка — 100 рублей, а коэффициент всегда равен 2.00. Рассмотрим таблицу возможных результатов:

Сумма ставки Результат Размер банка 100 Проигрыш 9900 200 Проигрыш 9700 400 Проигрыш 9300 800 Проигрыш 8500 1600 Выигрыш 10 100

2. Стратегия лесенка

Лесенка — это стратегия, при которой размер каждой следующей ставки в случае захода равен выплате по предыдущей ставке до завершения цикла.



Вы заранее планируете прибыль. Начинайте новый цикл после неудачи или достижения желаемого результата.



Представим, что вы начинаете лесенку с 1000 рублей и хотите получить 4000 рублей прибыли. Рассмотрим таблицу возможных результатов:

Сумма ставки Коэффициент Результат Выплата 1000 1.30 1300 1300 1.25 1625 1625 1.20 1950 1950 1.40 2730 2730 1.50 4095 4095 1.23 5037

3. Стратегия Оскара Грайнда.



Стратегия Оскара Грайнда — это стратегия, по которой вы сохраняете размер ставки при проигрыше и увеличиваете вдвое при заходе до закрытия цикла.



Сумма первой ставки равна желаемой прибыли. Начинайте новый цикл после достижения результата. Ставьте с коэффициентом от 2.00.



Представим, что ваш банк составляет 20 000 рублей, и вы хотите получить 1000 рублей прибыли. Рассмотрим таблицу возможных результатов:

Размер ставки Коэффициент Результат Сумма в банке 1000 2.40 Проигрыш 19 000 1000 3.15 Проигрыш 18 000 1000 2.28 Проигрыш 17 000 1000 2.20 Выигрыш 18 200 2000 2.00 Выигрыш 20 200 4000 2.10 Выигрыш 24 600

Вилки в ставках на спорт

Вилка — это возможность сделать ставки на разные выборы одного события и гарантированно получить прибыль при любом исходе.



Вычисляйте вилку по формуле:



Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.



Если Sp<1, то вы нашли вилку.



Например, в футбольном матче «Барселона» — «Ювентус» ставку на победу хозяев Букмекер «А» даёт за коэффициент 2.10, а Букмекер «В» предлагает 3.90 на ничью и 4.50 на успех гостей.



Считаем сумму вероятностей:



1/2.10 + 1/3.90 + 1/4.50 = 0.9548.



Sp<1, перед нами вилка.



При ставках 1000 рублей на «Барселону», 540 рублей на ничью и 460 рублей на «Ювентус», общая сумма ставок составит 2000 рублей.



Выплата в случае успеха хозяев составит 2100 рублей: 1000 х 2.10. При ничейном исходе 2106 рублей: 540 х 3.90. При победе гостей 2070 рублей: 460 х 4.50. Вы получите прибыль при любом исходе матча.



Есть один математически алгоритм ставок, позволяющий обыграть букмекера:

Найдите вилку.

Распределите суммы ставок так, чтобы получить прибыль при любом исходе.

Математика в ставках повышает ваши шансы в игре у букмекера. Используйте математику, чтобы получить прибыль. Но будьте осторожны. Букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки игрокам на вилках, а остальные стратегии не гарантируют выигрыш.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!