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Математический расчёт ставок на футбол, формулы на спорт, рейтинг, вероятность, статистика

Математика ставок на футбол и другой спорт
Дмитрий Богданов
Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы
Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.
Ставки / База знаний 0

Математика в ставках повышает ваши шансы на успех, но не гарантирует прибыль. В этой статье мы разберём маржу, коэффициенты и математические стратегии ставок на спорт. А также ответим на главный вопрос: как обыграть букмекера.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Маржа букмекера и коэффициент

Маржа — это комиссия, которую букмекер закладывает в коэффициенты.

Коэффициент — это вероятность события с учётом маржи букмекера. Коэффициент нужен для расчёта ставок на спорт.

Вычисляйте возможную выплату по ставке по формуле:

(сумма ставки) Х (коэффициент).

Например, в футбольном матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» коэффициент на победу хозяев равен 1.90, а сумма ставки — 1000 рублей. В случае успеха «Ливерпуля» выплата составит 1900 рублей: 1000 Х 1.90.

Букмекер может понести убытки по итогам одного матча, но из-за маржи букмекеры в плюсе на дистанции.

Вычисляйте маржу по формуле:

(1/К1 + 1/К2 + … + 1/Кn — 1) Х 100, где n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.

Например, в хоккейном матче Россия — Канада букмекер выставил следующие коэффициенты на результат основного времени:

  • Победа России за 3.70.
  • Ничья за 4.30.
  • Победа Канады за 1.80.

Считаем маржу:

(1/3.70 + 1/4.30 + 1/1.80 — 1) Х 100 = 5.84%.

Математические стратегии ставок на спорт

Математическая стратегия в ставках — это правила управления игровым банком, сформулированные игроками букмекерских контор.

Пользуйтесь одной или несколькими математическими стратегиями ставок. Рассмотрим три из них:

1. Стратегия Мартингейла.

Стратегия Мартингейла — это стратегия увеличения суммы ставки вдвое после каждого следующего проигрыша. Нужно ставить на коэффициент 2.00.

Первый заход перекроет предыдущие неудачи и принесёт прибыль, равную сумме первой ставки. Также эту стратегию называют догоном.

Делайте первую ставку на сумму не больше 1-2% от банка.

Представим, что ваш банк составляет 10 000 рублей, первая ставка — 100 рублей, а коэффициент всегда равен 2.00. Рассмотрим таблицу возможных результатов:

Сумма ставкиРезультатРазмер банка
100Проигрыш9900
200Проигрыш9700
400Проигрыш9300
800Проигрыш8500
1600Выигрыш10 100

2. Стратегия лесенка

Лесенка — это стратегия, при которой размер каждой следующей ставки в случае захода равен выплате по предыдущей ставке до завершения цикла.

Вы заранее планируете прибыль. Начинайте новый цикл после неудачи или достижения желаемого результата.

Представим, что вы начинаете лесенку с 1000 рублей и хотите получить 4000 рублей прибыли. Рассмотрим таблицу возможных результатов:

Сумма ставкиКоэффициентРезультат Выплата
10001.301300
13001.251625
16251.201950
19501.402730
27301.504095
40951.235037

3. Стратегия Оскара Грайнда.

Стратегия Оскара Грайнда — это стратегия, по которой вы сохраняете размер ставки при проигрыше и увеличиваете вдвое при заходе до закрытия цикла.

Сумма первой ставки равна желаемой прибыли. Начинайте новый цикл после достижения результата. Ставьте с коэффициентом от 2.00.

Представим, что ваш банк составляет 20 000 рублей, и вы хотите получить 1000 рублей прибыли. Рассмотрим таблицу возможных результатов:

Размер ставкиКоэффициентРезультатСумма в банке
10002.40Проигрыш19 000
10003.15Проигрыш18 000
10002.28Проигрыш17 000
10002.20Выигрыш18 200
20002.00Выигрыш20 200
40002.10Выигрыш24 600

Вилки в ставках на спорт

Вилка — это возможность сделать ставки на разные выборы одного события и гарантированно получить прибыль при любом исходе.

Вычисляйте вилку по формуле:

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.

Если Sp<1, то вы нашли вилку.

Например, в футбольном матче «Барселона» — «Ювентус» ставку на победу хозяев Букмекер «А» даёт за коэффициент 2.10, а Букмекер «В» предлагает 3.90 на ничью и 4.50 на успех гостей.

Считаем сумму вероятностей:

1/2.10 + 1/3.90 + 1/4.50 = 0.9548.

Sp<1, перед нами вилка.

При ставках 1000 рублей на «Барселону», 540 рублей на ничью и 460 рублей на «Ювентус», общая сумма ставок составит 2000 рублей.

Выплата в случае успеха хозяев составит 2100 рублей: 1000 х 2.10. При ничейном исходе 2106 рублей: 540 х 3.90. При победе гостей 2070 рублей: 460 х 4.50. Вы получите прибыль при любом исходе матча.

Есть один математически алгоритм ставок, позволяющий обыграть букмекера:

  • Найдите вилку.
  • Распределите суммы ставок так, чтобы получить прибыль при любом исходе.

Математика в ставках повышает ваши шансы в игре у букмекера. Используйте математику, чтобы получить прибыль. Но будьте осторожны. Букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки игрокам на вилках, а остальные стратегии не гарантируют выигрыш.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Emilio Andreoli/Getty Images

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