«Лион» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш найдёт управу на Муссу Дембеле в Кубке Франции

В матче четвертьфинала Кубка Франции «Лион» примет «Марсель» 12 февраля. Начало встречи — в 23:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лиона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лион» — «Марсель»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Франции «Лион» — «Марсель» 12 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.

Анализ и прогноз матча «Лион» — «Марсель» (12.02.2020)

Центральный матч четвертьфинала Кубка Франции. «Марсель» в последнее время абсолютно великолепен. Достаточно сказать, что предыдущее поражение в Лиге 1 команда потерпела аж в октябре, да и то на выезде от полностью доминирующего во внутренних соревнованиях «ПСЖ» (0:4).

С тех подопечные Андре Виллаш-Боаша провели в чемпионате Франции 13 матчей, в которых добыли 10 побед при трёх ничьих. Две из них, к слову, состоялись на выезде. График восхитительный. Правда, никакой чемпионской интригой всё равно не пахнет, поскольку парижане ушагали вперёд аж на 12 очков.

А вот для уверенного второго места этого более чем достаточно. Сейчас у южан 49 очков в 24 турах, идущий третьим «Ренн» отстаёт на восемь пунктов. Иными словами, положение достаточно прочное, чтобы не жертвовать Кубком Франции. Запас позволяет оступиться в одной-двух играх национального первенства.

Тем не менее какую-то ротацию тренерский штаб наверняка проведёт, поскольку следующий поединок имеет большое значение. «Марсель» в гостях сразится с «Лиллем», расположившимся на четвёртой позиции в турнирной таблице. Следовательно в случае успешного исхода шансы на финиш в зоне Лиге чемпионов существенно возрастут. Сейчас между клубами девять очков.

А вот «Лион» никак не может нащупать баланс, из-за которого команду бросает то в жар, то в холод. Это сильно сказывается на результатах: 33 очка и всего лишь девятое место. Ничего ещё не потеряно, поскольку плотность в чемпионате Франции солидная. Но для этого нужно стабильно набирать очки, а с этим у «ткачей» серьёзные проблемы.

В трёх последних турах удалось разжиться одним-единственным баллом: поражения от «Ниццы» (1:2) и «ПСЖ» (2:4), а также домашняя ничья с идущим в зоне вылета «Амьеном» (0:0). Понятно, что на своём поле подопечные Руди Гарсии будут рвать и метать в надежде спасти сезон, но сейчас качество показываемого футбола не позволяет считать их фаворитом.

«Марсель» не стесняется отдавать мяч и действовать вторым номером, делая это крайне эффективно. Какой-то убойной атаки здесь нет, зато в обороне полнейший порядок и дисциплина. Подопечные Андре Виллаш-Боаша пропустили 21 мяч в 24 встречах Лиги 1, это третий показатель в турнире. В пяти последних турах они и вовсе отыграли на ноль.

А вот «Лион» при всём атакующем потенциале постоянно привозит себе голы и допускает детские ошибки в обороне. Один из мячей от «ПСЖ» вообще попал в новостные ленты СМИ из-за нелепых действий защитников. «Марсель» своё дело знает: больше одного гола он пропускает по большим праздникам, а в нападении за счёт стандартов и контратак всегда способен отличиться.

Потому логичнее играть от аутсайдера. Мы бы выбирали между Х2 за нестыдный коэффициент 1.71, а также ИТБ 1 мяча «Марселя» за 1.80. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.

Прогноз и ставки на матч «Лион» — «Марсель»

«Марсель» не проигрывал в чемпионате Франции с октября, а в пяти последних турах ни разу не пропустил. «Лион» же никак не может нащупать баланс и регулярно допускает результативные ошибки в простых ситуациях. На наш взгляд, шансы гостей как минимум не проиграть в основное время велики.

Ставка: «Марсель» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.