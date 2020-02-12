«Бостон» — «Монреаль». Прогноз: Ковальчук покажет товар лицом финалисту Кубка Стэнли

В матче регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля «Бостон Брюинз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Бостон Брюинз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86, успех «Монреаль Канадиенс» идёт у букмекеров за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» 13 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» (13.02.2020)

«Бостон» в полном порядке: шесть побед в семи последних матчах, пять из которых — в основное время. Чистое первое место как в Восточной конференции, так и в сводной таблице НХЛ. Забавно, что единственное поражение состоялось в Детройте, хотя «Ред Уингз» сейчас это с большим отрывом худшая команда лиги.



Тем не менее воспринимать ту неудачу близко к сердцу не стоит. Достаточно взглянуть на соотношение бросков (40-20), чтобы понять — произошедшее тянет скорее на несчастный случай. Вдобавок ко всему «Брюинз» завершали бэк-ту-бэк после непростой победы над «Аризоной» (4:2), а ведь в составе хватает возрастных игроков.



Джонатан Бернье совершил 39 спасений, а в середине третьего периода при счёте 1:1 «красные крылья» отличились в меньшинстве. Гости сняли вратаря и получили третью шайбу в пустые ворота. Обидно прерывать серию из шести побед на главном претенденте на первый пик драфта-2020, но глобально «мишки» по-прежнему в порядке.



Неудивительно, что букмекеры считают их явным фаворитом. Действующий финалист Кубка Стэнли не выходил на лёд с 9 февраля, то есть имел 3,5 дня на восстановление. По меркам НХЛ это много. Кроме того, неудача в Детройте наверняка задела и разозлила команду, а потому она постарается исправиться на глазах родных болельщиков.



«Монреаль» после подписания контракта с Ильей Ковальчуком встрепенулся и заметно прибавил: 9 побед в 13 предыдущих матчах. Если бы «Хабс» шли по такому графику с самого начала сезона, то уверенно попали бы в плей-офф, но слишком уж многое было потеряно в прошлые месяцы.



Даже после сильного отрезка канадский клуб находится за пределами топ-10 Восточной конференции, да ещё и проведя на один-два матча больше основных конкурентов. Шансы на плей-офф пока остаются, но для этого нужно сохранять набранный ход и избегать спадов. Верится с трудом.



Разумеется, на своём льду разозлённый «Бостон» будет фаворитом, но даже лобовая победа хозяев идёт в букмекерских конторах за 1.86. А ведь «Канадиенс» сейчас выглядят неплохо и вполне способны дать бой. Потому попробуем зайти с другой стороны, благо что такая возможность имеется.



Илья Ковальчук постепенно превратился в одно из главных действующих лиц грядущего дедлайна. И среди основных претендентов на опытного форварда называется как раз «Бостон». Сам россиянин не скрывает, что хочет побороться за Кубок Стэнли, а потому действующий финалист кажется идеальным вариантом.

Соответственно есть ощущение, что Кови будет рвать и метать, стараясь показать товар лицом. А мотивированный Ковальчук даже в 36 лет способен на многое. Букмекеры дают на его гол мощные 3.50. Это рискованный вариант, но для такого коэффициента шансы на проход вполне осязаемые.

Прогноз и ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс»

«Бостон» считается одним из главных претендентов на Ковальчука в дедлайн, а сам россиянин давно мечтает о Кубке Стэнли. Наверняка он постарается показать товар лицом и отличиться. Букмекеры дают 3.50 на гол Кови. Тот стабильно проводит на льду в районе 20 минут, выходит в большинстве и не стесняется брать на себя. Рискнём.



Ставка: гол Ильи Ковальчука за 3.50.