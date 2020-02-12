«Торпедо» — СКА. Прогноз: Немировски найдёт нужные слова после 1:4 от ЦСКА в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ 13 февраля «Торпедо» сыграет со СКА. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Торпедо» — СКА команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.79. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — СКА

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — СКА 13 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.66, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.28. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.30.

Прогноз и анализ матча «Торпедо» — СКА (13.02.2020)

«Торпедо» уже в который раз повалилось после Нового года. Не помогла ни пауза на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ, ни перерыв на третий этап Евротура в Швеции. Достаточно сказать, что начиная с 25 декабря команда лишь однажды сумела одержать больше одной победы подряд.

В шести последних матчах случилось пять поражений, все до единого в основное время, а три последних ещё и с разгромным счётом. Единственная победа добыта на своём льду над несчастной «Северсталью» (5:0), которая окончательно отвалилась от борьбы за плей-офф и просто доигрывает сезон.

В первом поединке после Шведских игр подопечные Дэвида Немировски разгромно уступили ЦСКА (1:4). Несмотря на счёт, игра получилась вполне боевой, а по количеству бросков действующий обладатель Кубка Гагарина даже уступил (18:23). Аутсайдер вполне мог зацепиться за очки, если бы не одна большая проблема.

А именно — спецбригады. Все четыре большинства откатали вхолостую, а «армейцы» реализовали первое же удаление. Та шайба позволила им выйти вперёд, а дальше красно-синие провернули свой любимый трюк. Включились, тут же забили ещё, после чего спокойно сыграли по счёту и довели дело до победы. Заключительный гол забили уже в пустые ворота.

СКА в первом матче после паузы скорее не понравился. Домашняя игра с «Амуром» получилась абсолютно равной. Фаворит долго раскачивался, пропустил первым и вырвал победу в основное время в самой концовке (3:2). При этом у «тигров» место в воротах занял дебютант Евгений Киселёв.

Предыдущая очная встреча состоялась 26 января и получилась огненной. Петербуржцы вели со счётом 4:1 к 54-й минуте, а в итоге еле-еле удержали победу в основное время (4:3). Гости отыграли две шайбы и могли спастись, но у Михаила Варнакова шайба соскочила с крюка прямо перед воротами.

Обычно на своём льду «Торпедо» даёт сопернику бой, хотя в этом сезоне СКА легко добыл победу в Нижнем Новгороде (1:4). Тем не менее сыграем от хозяев. В матче с ЦСКА они выглядели неплохо, а поддержка трибун поможет в трудный момент. «Армейцы», похоже, не до конца пришли в себя после Евротура, так что шансы у хозяев будут.

Мы бы выбирали между 1Х за 2.01 и ставкой «хозяева откроют счёт» за 2.30. Нижегородцы набирали очки в девяти из десяти предыдущих домашних поединках со СКА в родных стенах, так что давать на гостей сильно ниже «двойки» несколько сомнительно.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — СКА

Нижегородцы набирали очки в девяти из десяти предыдущих домашних поединках со СКА в родных стенах, так что давать на гостей сильно ниже «двойки» несколько сомнительно. Петербуржцы выглядели бледно в поединке с «Амуром», а потому на своём льду у «Торпедо» наверняка будет шанс зацепиться.

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.01.