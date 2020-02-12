«Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз: разогнавшиеся «шуты» увезут очки из Екатеринбурга

В матче регулярного чемпионата КХЛ 13 февраля «Автомобилист» сыграет с «Йокеритом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Йокерит» команда Андрея Мартемьянова котируется с коэффициентом 2.30. Победу команды Лаури Марьямяки букмекеры оценивают коэффициентом 2.64.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Йокерит»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Йокерит» 13 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.63, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.34. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Автомобилист» — «Йокерит» (13.02.2020)

Совсем недавно «Автомобилист» всерьёз претендовал на третье место в Восточной конференции, но результаты в последнее время заметно просели. Четыре поражения в шести матчах, да и победы были добыты со скрипом у далеко не самых сильных противников.

С едва живым минским «Динамо» дело дошло до овертайма (6:5 ОТ), с проваливающим сезон «Металлургом» выручил Владислав Галкин и пара удачных рикошетов (3:2). В остальном похвастать совсем нечем: 2:3 от «Ак Барса», дважды по 2:4 от «Барыса», 2:3 в серии буллитов от «Сибири».

Как видно, уровень соперников был весьма крепкий, а матчи оказались довольно упорными. Но в этом и проблема уральцев: в нынешнем сезоне они топчутся на месте, постоянно отдают равные встречи и никак не могут добавить. Качество хоккея плюс-минус одинаковое с самого начала регулярки, а результаты зависят от действий голкиперов и везения.

Впрочем, благодаря хандрящим «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» даже с такими проблемами подопечные Андрея Мартемьянова имеют все шансы получить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. Сейчас они идут четвёртыми на Востоке с 70 очками. У «Барыса» 75 баллов, у «Сибири» — 65 и игра в запасе.

А вот «Йокерит» уже несколько месяцев держит планку. В семи последних матчах добыто шесть побед, хотя тут нужно сделать скидку на скромный уровень оппозиции. В зону плей-офф из числа обыгранных на данный момент входят только «Металлург» и «Куньлунь», а вот набравшему ход «Локомотиву» финны проиграли по всем статьям (0:5).

Тем не менее шансы гостей кажутся как минимум не хуже. Они уверены в себе и редко уходят со льда без трёх-четырёх шайб, да и в Екатеринбурге в целом чувствуют себя уверенно. «Джокеры» одержали три победы в четырёх предыдущих выездных поединках с «Автомобилистом».

Кроме того, хозяева по-прежнему остаются без основного вратаря. Якуб Коварж точно не поможет в ближайших матчах, его возвращение ожидается ближе к плей-офф. Молодой Владимир Галкин неплохо справляется, но по общему уровню опытному чеху он на данный момент уступает.

Словом, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.07 и ИТБ 2.5 шайбы «Йокерита» за всё тот же коэффициент 2.07. Оборона уральцев в последнее время не внушает доверия, а нападение клуба из Хельсинки своё дело знает.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Йокерит»

«Автомобилист» потерпел четыре поражения в шести последних матчах и потерял основного вратаря, а «Йокерит» уверенно держится на третьем месте Западной конференции. Кроме того, «шуты» одержали три победы в четырёх предыдущих играх в Екатеринбурге. Пожалуй, уральцам будет непросто.

Ставка: победа «Йокерита» с форой (0) за 2.07.