«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне разберётся с командой Черышева на «Месталье»

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» примет «Атлетико» 14 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч «Валенсия» — «Атлетико»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико» 14 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.62, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.

Анализ и прогноз матча «Валенсия» — «Атлетико» (14.02.2020)

«Атлетико» в прошлом туре наконец прервал затянувшуюся серию неудач, одолев на своём поле «Гранаду» (1:0). Крепкий середняк старался и упирался, но особой работы у Яна Облака не возникло. Мадридцы открыли счёт уже на шестой минуте благодаря точному удару Анхеля Корреа, после чего уверенно засушили игру.



Эта победа позволила разом перечеркнуть предыдущие неудачи и вернуться в зону Лиги чемпионов. На данный момент подопечные Диего Симеоне занимают четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал» и «Барселону» уже не догнать, а вот отставание от «Хетафе» составляет всего три очка.



Претендентов на путёвку в Лигу чемпионов достаточно: «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Валенсия» находятся совсем рядом, в пределах двух баллов. Встреча на «Месталье» интересна во многом благодаря этому: сойдутся прямые конкуренты, а потому результат в любом случае изменит положение дел.



«Летучие мыши» начали февраль не лучшим образом. Сначала в родных стенах с горем пополам дожали «Сельту» (1:0): игра оказалась абсолютно равной, но хозяева лучше распорядились моментами. А спустя неделю по всем статьям отлетели от «Хетафе» (0:3). Подопечные Альберта Селадеса просто увязли в обороне соперника.



В результате они так и не сподобились хотя бы на один удар в створ. Во втором тайме хозяева забили два мяча, а вскоре Алессандро Флоренци получил прямую красную карточку и оставил «Валенсию» в меньшинстве. Разумеется, при численном преимуществе «Хетафе» спокойно довёл дело до победы.



По очным встречам в последние годы АТМД полностью доминирует. Достаточно сказать, что «летучие мыши» не обыгрывали команду Диего Симеоне аж с октября 2014 года (3:1 на «Месталье»). С тех пор соперники успели пересечься 10 раз, результат — шесть побед и четыре ничьи.



Второй интересный момент — в трёх предыдущих очных матчах забивали обе команды, хотя с «Атлетико» подобное случается редко. «Матрасники» в нынешнем сезоне чаще привычного ошибаются в обороне, а «Валенсия» пропускает больше всех из топ-10 испанской Примеры. Котировки букмекеров позволяют взять ТБ 2 мяча за прекрасный коэффициент 1.90.

Также можно проверить победу гостей с нулевой форой за 1.82. В последние годы АТМД набирает очки с «летучими мышами» в любом состоянии и вне зависимости от травм, кадровых проблем и плотности календаря.

Прогноз и ставки на матч «Валенсия» — «Атлетико»

По очным встречам в последние годы АТМД полностью доминирует. «Летучие мыши» не обыгрывали команду Диего Симеоне аж с октября 2014 года (3:1 на «Месталье»). С тех пор соперники успели пересечься 10 раз, результат — шесть побед и четыре ничьи. Возьмём П2 с нулевой форой за 1.82.



Ставка №1: победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.82.



Ставка №2: тотал больше 2 мяча за 1.90.