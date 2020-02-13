«Монако» — «Монпелье». Прогноз: Головин и Бен-Йеддер не смогут продлить победную серию

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Монако» 14 февраля примет «Монпелье». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Монпелье» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Монпелье»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Монпелье» 14 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча «Монако» — «Монпелье» (14.02.2020)

«Монако» по-прежнему не отличается стабильностью, чередуя провальные отрезки с удачными. После серии из трёх поражений с общим счётом 3:10 от «ПСЖ», «Страсбурга» и «Нима» последовали две победы подряд. Правда, там и соперники оказались соответствующими — «Анже» (1:0) и «Амьен» (2:1).



«Анже» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Амьен» — вообще на 19-м. При этом монегаски испытали заметные проблемы, выиграли с минимальной разницей и не владели особым преимуществом. «Анже», например, создал даже побольше, имел огромное количество стандартов и подходов, но остался ни с чем.



Вроде бы подопечные Роберто Морено располагаются на седьмой строчке, однако говорить о полноценном выздоровлении и прогрессе нельзя. Две недели назад вылетели из Кубка Франции от рук посредственного «Сент-Этьена» (0:1), да и в Лиге 1 всё не так уж хорошо. До зоны Лиги Европы пять очков — ровно столько же, сколько же до 14-й позиции.



Иными словами, плотность в чемпионате Франции столь высока, что при отсутствии стабильности «Монако» так и будет болтаться между шестым и десятым местом в турнирной таблице. С атакой всё вполне недурно, но в обороне дела обстоят просто кошмарно. 18-е место в Лиге 1 по пропущенным мячам (40 в 24 турах, хуже только у замыкающих таблицу «Амьена» и «Тулузу»).



Тем удивительнее, что букмекеры дают на хозяев заметно меньше двойки. «Монпелье» находится выше в турнирной таблице (5-е место, 37 очков), да и в последнее время выглядит более чем солидно. Достаточно сказать, что в шести предыдущих турах клуб потерпел всего одно поражение. Крупное (0:5), но это от «ПСЖ».



Статистика очных встреч тоже говорит в пользу «паладинов»: в шести предыдущих матчах они уступили всего однажды, да и то в Кубке французской лиги (0:2). В первом круге монегаски едва ушли от разгрома (1:3), а Александр Головин был удалён с поля в концовке за вторую жёлтую карточку.

На наш взгляд, букмекеры переоценивают шансы хозяев. «Монпелье» сейчас как минимум не хуже, а порядка в обороне у них заметно больше. Мы бы выбирали между Х2 за 2.10 и ИТБ 1 мяча «Монпелье» за 2.08. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за мощный коэффициент 3.20.

Прогноз и ставки на матч «Монако» — «Монпелье»

«Монпелье» опережает «Монако» в турнирной таблице, а в шести предыдущих очных встреч проиграл лишь один раз, да и то в Кубке французской лиги. При этом даже на классические Х2 букмекеры дают солидный коэффициент 2.10. Всякое может случиться, но в целом шансы хозяев кажутся переоценёнными.



Ставка: «Монпелье» не проиграет за 2.10.