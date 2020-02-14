«Питтсбург» — «Монреаль». Прогноз: Малкин и Кросби не оставят шансов Ковальчуку

«Пингвины» сильнее, имели лишний день на восстановление и сыграют перед родными трибунами.

В матче регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Питтсбург Пингвинз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, успех «Монреаль Канадиенс» идёт у букмекеров за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» 15 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15.

Анализ и прогноз матча «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» (15.02.2020)

«Питтсбург» продолжает погоню за «Бостоном», «Тампой» и «Вашингтоном». Команда уже наверняка ворвалась бы в топ-3 Восточной конференции, если бы не тяжёлый календарь. Два матча с «Лайтнинг» за пять суток обернулись двумя поражениями: 2:4 в гостях и 1:2 ОТ на своём льду.

Между ними затесалась трудовая победа над «Флоридой» (3:2), но там много выручал Тристан Джерри. «Пантерз» вполне могли зацепиться за овертайм, моменты имелись. Во втором матче с «молниями» тренерский штаб доверился Мэтту Мюррею, который тоже отыграл на высоком уровне: 36 сейвов позволили набрать очко.

Единственную шайбу в основное время гости забросили в большинстве усилиями Михаила Сергачёва, а в овертайме всё решил техничный Янни Гурд. Встреча оказалась абсолютно равной и по накалу напоминала плей-офф. «Пингвины» вновь уступили и остались на четвёртой строчке, но в целом выглядели симпатично.

Подопечные Майка Салливана имели 2,5 суток на восстановление, при этом никаких перелётов не было — играть вновь предстоит на своём льду. На таком фоне совсем неудивительно, что букмекерские конторы считают хозяев явным фаворитом и дают на их победу коэффициент ниже двойки.

«Монреаль» в последнее время добавил, но даже нескольких неплохих отрезков не позволяют по-настоящему включиться в борьбу за плей-офф. Слишком многое было потеряно прежде, в первую очередь в ноябре и на рубеже декабря-января, когда команда выдала две затяжные серии поражений.

По потерянным очкам отставание от зоны уайлд-кард уже двузначное, а потому с большой долей вероятности «хабс» будут продавцом в дедлайн. Попасть в кубковую восьмёрку едва ли удастся, а бороться за условное десятое место в конференции нет никакого смысла. Пара дополнительных пиков или проспектов в такой ситуации полезнее.

Накануне «Канадиенс» уступили «Бостону» (1:4). Несмотря на разгромный счёт, варианты зацепиться имелись. Но Давид Пастрняк и Туукка Раск оказались против: чех оформил хет-трик, а финн совершил 28 сейвов с 29 бросков. В решающий момент гостей подвели спецбригады: большинство реализовать не удалось, а «мишки» забросили третью шайбу в формате «4-на-3».

Состав у «Питтсбурга» мощнее, плюс свой лёд, плюс лишний день отдыха. Логичнее отталкиваться от фаворита. Лезть в большие форы опасно, так как канадский клуб в последнее время редко отпускает кого-то без борьбы. А вот аккуратная ставка 1Х + тотал больше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.82 выглядит надёжно.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»

Подопечные Майка Салливана имели 2,5 суток на восстановление, при этом никаких перелётов не было — играть вновь предстоит на своём льду. Состав у «Питтсбурга» мощнее, плюс свой лёд, плюс лишний день отдыха. Логичнее отталкиваться от фаворита. 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.82 смотрится здорово, проблемы с голами вряд ли возникнут.

Ставка: «Питтсбург» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.