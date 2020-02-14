«Салават Юлаев» — СКА. Прогноз: извинения Цулыгина не помогут уфимцам

В матче регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля «Салават Юлаев» сыграет со СКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен: фаворит — гости. Встреча начнётся в 14:30 мск. В ставках на матч «Салават Юлаев» — СКА команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.86. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 15 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.94. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.

Прогноз и анализ матча «Салават Юлаев» — СКА (15.02.2020)

«Салават Юлаев» продолжать бить рекорды нестабильности. После паузы на третий этап Евротура ничего не изменилось: разгромная победа над крепким «Адмиралом» с чёткой игрой в обороне и непривычно качественной дисциплиной (3:0 при одном удалении за 60 минут), а спустя сутки — провал по всем фронтам.

На своём льду уфимцы без шансов уступили «Спартаку» (2:5). Натурально проспали дебют, получив 0:3 уже на 13-й минуте. Отыграть три шайбы у любой команды Олега Знарка по умолчанию невероятно сложно, а нынешний «СЮ», похоже, элементарно не готов к решению таких задач.

Замена Юхи Метсолы полевых игроков не встряхнула, а лидеры просто похоронили команду. Первое звено умудрилось схватить «-3», а Линус Умарк лично оформил два привоза. Защита много ошибалась и регулярно проигрывала пятак, количество брака при преодолении средней зоны зашкаливало. Ну и так далее.

В итоге Николаю Цулыгину пришлось извиняться перед болельщиками на пресс-конференции, но это вряд ли поможет прибавить в качестве хоккея. Выход в плей-офф от «Салавата» никуда не денется, однако с таким количеством проблем и слабой игрой лидеров всё рискует закончиться в первом раунде.

СКА после паузы на Шведские игры одержал две тяжелейшие победы со счётом 3:2. В обоих случаях петербуржцам откровенно повезло: «Амур» с «Торпедо» достойно сражались и имели шансы зацепить очки, но недотерпели в концовке. Дальневосточники и нижегородцы по очереди пропустили решающий гол на 57-й минуте.

Неудивительно, что подопечные Алексея Кудашова идут у букмекеров явными фаворитами. Исторически «Салават Юлаев» хорошо играет со СКА на своём льду — четыре победы в шести последних матчах. Но сейчас уфимцам будет сложно зацепиться без чудес от Юхи Метсолы.

СКА добыл 10 побед в 11 предыдущих поединках (восемь из них — в основное время) и продолжает погоню за ЦСКА. Ставить против гостей сложно, на данном этапе они находятся на принципиально ином уровне. Хозяева отдадут шайбу и будут действовать на контратаках, но с учётом нервозной обстановки ошибки и удаления кажутся вопросом времени.

«Салават» умеет собираться в трудный момент и прыгать выше головы в топ-матчах, потому брать П2 с форой слишком опасно. Но с такой игрой «СЮ» в обороне моментов у гостей должно быть достаточно. Мы бы выбирали между ИТБ 2.5 шайбы СКА за 1.81, а также голом гостей в первом периоде за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — СКА

«Салават Юлаев» накануне потерпел чувствительное поражение от «Спартака» со счётом 2:5, а первое звено закончило матч с показателем полезности «-3». Команда выглядит невероятно нестабильно, а Николай Цулыгин даже начал извиняться перед болельщиками. На таком нервном фоне вероятность ошибок только повышается.

Ставка: гол СКА в первом периоде за 1.75.