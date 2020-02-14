«Ак Барс» — «Спартак». Прогноз: Знарок приготовит Квартальнову сюрприз в дебюте

В матче регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля «Ак Барс» сыграет со «Спартаком». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Ак Барс» — «Спартак» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 1.58. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак» 15 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.02, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.50.

Прогноз и анализ матча «Ак Барс» — «Спартак» (15.02.2020)

«Ак Барсу» трудно даётся набор хода после паузы на третий этап Евротура. Сперва едва удалось зацепить очки в Балашихе: «Авангард» открыл счёт в дебюте, после чего удерживал преимущество, пока за 13 секунд до конца Станислав Галиев не замкнул отменный перевод Джастина Азеведу.



В серии буллитов омичи всё равно победили (2:1 Б), поскольку Тэйлор Бек реализовал обе попытки. Но тут важнее отметить, что свой гол казанцы в конце концов заслужили. Если бы не Эмиль Гарипов, совершивший 33 сейва с 34 бросков, всё могло бы закончиться иначе.



Затем казанцы отправились в Ригу, где с большим трудом дожали местное «Динамо» (2:1). Несмотря на гол в большинстве, в целом спецбригады действовали ниже собственных возможностей. Клуб из Латвии часто выручал Андрей Макаров, но при доле везения аутсайдер мог выцарапать победу — Тимур Билялов в нужный момент подтащил.



Победный гол случился на 59-й минуте, так что с настойчивостью и функциональной подготовкой у «барсов» проблем нет. Разумеется, на своём льду со «Спартаком» их шансы выше, однако букмекеры даже на П1 в основное время дают скромный коэффициент 1.58. Есть сомнения.



Красно-белые после Шведских игр добыли две победы из двух возможных. С большой долей везения победили «Металлург» (4:2, хотя два периода гости были лучше), а затем разнесли «Салават Юлаев» (5:2). Понятно, что подопечные Николая Цулыгина сейчас далеки от оптимального состояния, но оформить разгром в Уфе кому попало в любом случае не удастся.



Москвичи играли в свой хоккей: вязкая оборона, капканы в средней зоне, перехваты и быстрые атаки. Первое звено «СЮ» закончило поединок с показателем полезности «-3», а Линус Умарк своими руками привёз две шайбы. Такие москвичи совсем не похожи на подарок.



Потому логичнее играть от аутсайдера. Статистика очных встреч на нашей стороне: в семи последних матчах в Казани «Спартак» добыл три победы и лишь дважды уступил с разницей более чем в одну шайбу. И это при том, что до прихода Олега Знарка команда была менее опасной.

Проверять ли Х2 за 2.38 — дело вкуса, всё же «Ак Барс» выглядит крайне мощно. Но без боя красно-белые точно не сдадутся. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5 шайбы) за 1.80, а также ставкой «Спартак» откроет счёт за 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Спартак»

Красно-белые накануне разнесли в Уфе «Салават Юлаев», а вот «Ак Барс» после паузы на третий этап Евротура выглядит не лучшим образом: поражение от «Авангарда» (1:2 Б) и тяжелейшая победа над скромным рижским «Динамо» (2:1) с голом на 59-й минуте. Шансы казанцев выше, но борьбу москвичи наверняка навяжут.



Ставка: «Спартак» откроет счёт за 2.65.