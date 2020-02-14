Мультигол в ставках на футбол: что это такое, отличие от тотала и примеры расчёта

Сомневаетесь между ТМ 2.5 и ТБ 2.5? Ставка на мультигол 2-3 может принести прибыль при двух разных тоталах. В этой статье мы разберём, что такое мультигол, его плюсы и минусы, а также критерии выбора футбольных матчей для ставки.



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Что такое мультигол

Мультигол — ставка на количество забитых мячей или заброшенных шайб в пределах заданного интервала, где первое число — минимальное значение, а второе — максимальное.



Например, при выборе мультигол 1-3 ставка сыграет, если в матче будет 1, 2 или 3 гола.



В ставках на тотал нужно, чтобы количество результативных действий было больше или меньше заданного числа. При выборе мультигола вам нужно попасть в указанный диапазон.



Подробнее об обычном и азиатском тотале, а также стратегиях ставок на тотал читайте здесь:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Виды ставок мультигол на футбол

Рассмотрим три варианта ставок на мультигол в футболе:

На тайм: общее количество голов в одном из таймов. На матч: общее количество голов в матче. На отдельно взятую команду: количество голов одной из команд во всём матче.

Примеры расчета ставок на мультигол

Рассмотрим три примера расчёта ставок на мультигол:

Вы ставите 1000 рублей на мультигол 0-1 в первом тайме футбольного матча «Атлетико Мадрид» — «Барселона» за коэффициент 1.80. Если в первом тайме забьют не более одного гола, то выплата составит 1800 рублей: 1000 х 1.80. Вы ставите 2000 рублей на мультигол 2-3 в футбольном матче «Челси» — «Бавария» за коэффициент 2.10. Если в матче забьют два или три гола, то выплата составит 4200 рублей: 2000 х 2.10. Вы ставите 500 рублей на мультигол 4-5 на хозяев в футбольном матче «Реал Мадрид» — «Сельта» за коэффициент 4.70. Если в матче «Реал Мадрид» забьет 4-5 голов, то выплата составит 2350 рублей: 500 х 4.70.

Стратегия ставок на мультигол

Ставьте на мультигол 0-1 в следующих случаях:

Обе команды забивают в среднем меньше гола за матч.

Лучшие бомбардиры соперников не сыграют.

Погодные условия не позволяют демонстрировать комбинационный футбол.

Выбирайте матч для ставки на мультигол 2-3 по критериям:

Обе команды забивают в среднем от 0.8 до 1.5 гола за матч.

Коэффициент на победу каждого коллектива не превышает 3.00.

Ставьте на мультигол 4-5 в следующих случаях:

Фаворит играет дома с явным аутсайдером.

Фаворит дома в среднем забивает от 2.5 гола за матч.

Аутсайдер входит в тройку худших команд турнира по количеству пропущенных мячей.

Плюсы и минусы ставки мультигол

Достоинство мультигола — ставка может сыграть при различных исходах. Не важно кто выиграет, главное — попасть в выбранный диапазон голов.



Недостаток — высокая маржа букмекера. Например, на мультигол 0-1 коэффициент ниже, чем на тотал голов меньше 1.5, а это одинаковые ставки.



Коэффициент на мультигол 2-3 близок к 2.00. За 37 матчей 8-9 февраля в топ-5 европейских лиг ставка на 2-3 гола сыграла в 17 встречах. Выбирая матчи по критериям «Чемпионата», вы повысите шансы на прибыль.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!