«Аризона» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Самсонов ухудшат положение Холла

В матче регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля «Аризона Койотс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 6:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27, успех «Аризоны Койотс» идёт у букмекеров за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» (16.02.2020)

«Вашингтон» в последнее время действует крайне нестабильно. После паузы на Матч звёзд НХЛ прошло уже 2,5 недели, а команда до сих пор ни разу не выиграла больше одного матча подряд, хотя прежде регулярно выдавала мощные серии. Разумеется, на фоне таких результатов положение в турнирной таблице ухудшилось.



Сейчас «Кэпиталз» находятся на третьем месте в Восточной конференции с 79 баллами в 57 матчах, хотя плотность высокая и всё может измениться в мгновенье ока. Скажем, по потерянным очкам отставание от лидирующего «Бостона» минимально, а сзади вовсю подпирает «Питтсбург».



Накануне «столичные» одержали волевую победу в Денвере. Сценарий типичный: валяли дурака в дебюте, получили 0:2 к 17-й минуте, а затем включились и повисли на воротах Филиппа Грубауэра. На этот раз одного мощного отрезка хватило для итогового успеха — два гола в большинстве и точный выстрел Ти Джея Оши перевесили всё остальное.



«Аризона» находится в плачевном состоянии. Она начала 2020 год с четырёх побед подряд, а затем рассыпалась. В 15 последующих поединках удалось взять верх лишь трижды: над ужасным «Сан-Хосе» (6:3), «Эдмонтоном» (3:0) и находящимся вне зоны плей-офф «Монреалем» (3:2). Ничего особенного.



«Койоты» находятся на границе кубковой восьмёрки, однако сыграли на 2-3 матча больше, чем конкуренты. Следовательно, каждая ошибка заметно понижает шансы на попадание в плей-офф. «Виннипег» и «Нэшвилл» совсем рядом, да и «Миннесота» после отставки Брюса Будро может получить импульс.



С «Кэпс» «Аризона» играет довольно успешно и даже имеет положительный баланс (девять побед при восьми поражениях). Кроме того, у «Вашингтона» в подвешенном состоянии находится Евгений Кузнецов, получивший травму в игре с «Айлендерс». Россиянин накануне возобновил тренировки, но только по индивидуальной программе. Едва ли его здоровьем будут рисковать.

И всё же Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.12 выглядит вполне нормально. «Койотс» сейчас не кажутся единым кулаком, а «Вашингтон» способен зацепить очки благодаря одному мощному отрезку. Ларс Эллер здорово смотрелся во втором звене, да и Овечкин пропустил в гонке снайперов Пастрняка и Мэттьюса вперёд себя, а потому будет мотивирован. Коэффициент кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз»

В 15 последних матчах «Аризона» выиграли лишь трижды, что само по себе показательно. «Кэпиталз» сейчас тоже находятся не в лучшем состоянии, но у них есть всё, чтобы цепляться с таким соперником. Даже на аккуратный вариант Х2 + тотал больше 4.5 шайбы букмекеры дают крепкий коэффициент 2.12.



Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.12.