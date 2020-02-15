«Лацио» — «Интер». Прогноз: Иммобиле и Лукаку помогут «Ювентусу» уйти в отрыв

В матче 24-го тура Серии А 16 февраля «Лацио» примет «Интер». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Лацио» — «Интер» в пользу команды Чиро Иммобиле. Сделать ставку на «Лацио» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.42. Победа «Интера» оценивается букмекерами коэффициентом 3.01.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Интер»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Лацио» — «Интер» 16 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.75, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.20.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Серии А «Лацио» — «Интер» у Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку. Сделать ставку на точный выстрел Иммобиле можно с коэффициентом 1.91. Гол Лукаку идёт за коэффициент 2.10.

Анализ и прогноз матча «Лацио» — «Интер» (16.02.2020)

В Серии А в самом разгаре золотая гонка, которая стала глотком свежего воздуха на фоне идентичных последних лет. Если раньше чемпионство «Ювентуса» было лишь вопросом времени на фоне бесхребетного «Наполи», то теперь у «старой синьоры» достойные конкуренты.



После 25 туров у «Интера» и «Ювентуса» по 54 очка, на один балл от дуэта лидеров отстаёт «Лацио». Бело-голубые и чёрно-синие сойдутся в очном поединке, что должно помочь «старой синьоре» в борьбе со своими соперниками.



Букмекеры отдают предпочтение «Лацио», что объясняется двумя факторами. Во-первых, встреча пройдёт в Риме, где у бело-голубых сумасшедшая поддержка. Кроме того, «Интер» сейчас выступает в тяжелейшем графике. Антонио Конте выжимает из своих футболистов все соки, и физическое состояние гостей вызывает вопросы.



Для чёрно-синих предстоящий поединок станет третьим за восемь дней: изнурительное дерби против «Милана», домашнее поражение от «Наполи», а теперь выезд к мощнейшему «Лацио». Антонио Конте придётся искать внутренние резервы, так как даже самые выносливые футболисты порой нуждаются в отдыхе.



У бело-голубых на три дня больше отдыха, но история личных встреч говорит против хозяев. У «Лацио» лишь одна победа в основное время за семь последних поединков с «Интером». В первом круге чёрно-синие дома выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Д’Амброзио.



На кону стоит очень многое, поэтому не стоит ожидать результативный футбол. На наш взгляд, с коэффициентом 3.58 можно проверить ничью или за вкусные 6.50 взять точный счёт 1:1. Встреча практически наверняка превратится в тактические шахматы с желанием не ошибиться вблизи своих ворот.



У обеих команд фантастические беспроигрышные серии в чемпионате Италии. У «Лацио» последнее поражение в Серии А датировано 25 сентября, а у «Интера» — 6 октября. Соперники набирают как минимум одно очко уже больше четырёх месяцев — потрясающее достижение.



Ничья идёт за коэффициент выше 3.50, а шансы на мирный исход вполне приличные. У «Интера» более мастеровитый и талантливый состав, но и у «Лацио» есть свои козыри. На соперников будет давить дополнительная ответственность, что на руку «Ювентусу».

Да, «Интер» и «Лацио» хотят победить, однако гораздо важнее не уступить прямому конкуренту. Бело-голубые и чёрно-синие сосредоточатся на разрушении планов соперника, а в атаке доверятся индивидуальному мастерству форвардов. В столь статусных матчах ничейный исход случается нередко.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Интер»

В матче Серии А «Лацио» — «Интер» мы сделаем ставку на ничью за коэффициент 3.58 и на точный счёт 1:1 за 6.50. Беспроигрышные серии обеих команд в чемпионате Италии длятся более четырёх месяцев. Никто не захочет уступать прямому конкуренту, поэтому поверим в мирный исход.

Ставка №1: ничья за коэффициент 3.58.

Ставка №2: точный счёт 1:1 за коэффициент 6.50.

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