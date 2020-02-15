«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: опытный Стив Брюс не даст лёгкой жизни Артете и Обамеянгу

В восьми предыдущих очных встречах лондонцы лишь раз победили с разницей более чем в один мяч.

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Ньюкасл Юнайтед» 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» 16 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.14. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.65.

Анализ и прогноз матча «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» (16.02.2020)

Отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов придало дополнительную интригу чемпионату Англии. Теперь выйти в главный клубный турнир Европы можно с пятого места (шансы на удовлетворение апелляции откровенно невысоки), а ведь плотность турнирной таблицы крайне высока.

Скажем, проваливающий сезон «Арсенал» в случае победы в 26-м туре чемпионата Англии будет отставать от пятой строчки всего на пять очков. «Канониры» прекратили проигрывать, но и сделать рывок никак не могут. Всё дело в затянувшейся эпидемии ничьих: после яркой победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) успело состояться четыре дележа очков.

При этом нельзя сказать, что уровень соперников зашкаливал. «Кристал Пэлас» (1:1), «Шеффилд Юнайтед» (1:1), «Челси» (2:2) и «Бёрнли» (0:0) — крепкие клубы, но претендент на еврокубки должен исправно набирать очки с такими противниками. У лондонцев получилось не лучшим образом. Где-то не хватило везения и реализации, где-то просто качество футбола оказалось бледным.

Тем удивительнее, что букмекерские конторы дают на победу хозяев смешной коэффициент 1.44. Дело в том, что «Ньюкасл» нынче в полнейшем порядке. За весь 2020 год он потерпел ровно одно поражение во всех турнирах. Было это ещё 1 января, от входящего в топ-3 АПЛ «Лестера» (0:3). С тех пор — полтора месяца без неудач.

Хотя среди прочего «сороки» за указанный период успели встретиться с «Челси» (1:0), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Эвертоном» (2:2), которые на данный момент едва ли уступают «Арсеналу». Единственное — у Стива Брюса много кадровых потерь, однако грамотно сыграть вторым номером ему это вряд ли помешает.

Потому логичнее играть от аутсайдера, благо что статистика в целом на нашей стороне. В восьми последних очных встречах лишь однажды итоговая разница в счёте превысила один мяч. Было это в прошлом апреле, лондонцы на своём поле выиграли со счётом 2:0, забив дважды с трёх ударов в створ (последний гол — в концовке).

Словом, проверять ли Х2 за мощнейший коэффициент 3.02 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1.5) за 1.67 смотрится надёжно. «Ньюкасл» хорош в обороне, а лондонцы отличаются нестабильностью и даже после прихода Артеты время от времени привозят себе голы на ровном месте. Если победу и удастся добыть, то с большим трудом.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл» проиграл 1 января «Лестеру». Прошло уже полтора месяца, а одолеть подопечных Стива Брюса ни в одном из турниров с тех пор не удалось никому — ни «Челси», ни «Вулверхэмптону», ни «Эвертону». Кроме того, лишь в одной из восьми предыдущих очных встреч лондонцы победили с разницей более чем в один мяч. Словом, П2 с форой (+1.5) напрашивается.

Ставка: «Ньюкасл» победит с форой (+1.5) за 1.67.