Ставки на настольный теннис в лайве по стратегии: особенности тотала третьего сета

На настольный теннис в лайве в основном ставят игроманы и новички. Маржа превышает 10%, поэтому получить прибыль на дистанции практически нереально. В этой статье мы разберем виды ставок на настольный теннис, анализ матчей и три стратегии ставок, которые повысят ваши шансы на успех.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Виды ставок на настольный теннис
Есть следующие рынки ставок на настольный теннис:
- Победитель сета/матча.
- Фора по очкам в сете/матче.
- Фора по сетам.
- Точное количество сетов.
- Точный счёт по сетам.
- Тотал очков в партии/матче.
- Тотал сетов.
- Индивидуальный тотал очков в партии/матче.
- Четное/нечетное количество очков в сете/матче.
Особенности настольного тенниса
Обратите внимание на следующие правила:
- Сет играют до 11 очков. Если счёт 10:10, партия идёт до двух очков разницы. Например, 12:10 или 15:17.
- Первую подачу повторяют, если мяч коснулся сетки и попал на чужую половину. При ошибке на первой подаче очко получает соперник.
- Матч проводят из нечетного количества сетов от трёх до семи. Встреча идёт до достижения одним из игроков побед в большинстве партий. Например, пятисетовый матч может завершится со счётом 3:0 или 1:3.
Как анализировать матчи для ставок в настольном теннисе
При анализе матча учитывайте четыре составляющих:
- Рейтинг теннисистов. В середине и конце сезона показатель объективно отражает уровень спортсмена.
- Результаты игрока с сильными оппонентами и выступления на топ-турнирах.
- История личных встреч.
- Последние новости об игроках и их интервью.
Стратегии ставок на настольный теннис в лайве
Рассмотрим три популярные стратегии ставок на настольный теннис:
№1. Стратегия ставок в настольном теннисе на завершение партии
Ставьте на победу фаворита в следующем розыгрыше при выполнении условий:
- Фаворит набрал десять очков в партии. Следующее очко приведёт к победе в сете.
- Аутсайдер выиграл семь или меньше очков в партии. Аутсайдер может отдать сет, чтобы сэкономить силы на следующую партию.
№2. Стратегия ставок на тотал в настольном теннисе
Ставьте на тотал больше 18.5 очка в третьем сете в следующих случаях:
- Соперники выиграли по одному сету.
- Игроки набрали меньше 19 очков в первом и во втором сете.
- Букмекеры давали коэффициент меньше 2.50 на победу каждого теннисиста.
Ставьте на тотал меньше 18.5 очка в третьем сете в следующих случаях:
- Фаворит выиграл обе партии.
- Игроки набрали больше 19 очков в первом и во втором сете
- Коэффициент на победу фаворита был меньше 1.35.
№3 Стратегия на проигрывающего фаворита
Делайте ставки на проигрывающего фаворита матча при выполнении двух условий:
- Фаворит матча проигрывает 2-3 очка ближе к концу сета. Например, 6:9 или 8:10.
- Букмекеры дают коэффициент выше 3.00 на победу фаворита матча в партии.
Делать ставки на настольный теннис в лайве на длинной дистанции невыгодно из-за маржи букмекеров. Вы можете повысить шансы на прибыль, пользуясь стратегиями «Чемпионата». Но для стабильного плюса вам нужно качественно анализировать матчи и быстро принимать решения в лайве.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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