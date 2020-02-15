Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

Стратегия ставок на настольный теннис, тактика, секрет лайва, как выигрывать, вид, теория

Стратегия ставок на настольный теннис, тактика
Александр Ничипорук
Ставки на настольный теннис в лайве по стратегии: особенности тотала третьего сета
Ставки на настольный теннис разорили многих игроков. «Чемпионат» объясняет три стратегии, которые повысят ваши шансы на прибыль.
Ставки / База знаний 0

На настольный теннис в лайве в основном ставят игроманы и новички. Маржа превышает 10%, поэтому получить прибыль на дистанции практически нереально. В этой статье мы разберем виды ставок на настольный теннис, анализ матчей и три стратегии ставок, которые повысят ваши шансы на успех.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Виды ставок на настольный теннис

Есть следующие рынки ставок на настольный теннис:

  • Победитель сета/матча.
  • Фора по очкам в сете/матче.
  • Фора по сетам.
  • Точное количество сетов.
  • Точный счёт по сетам.
  • Тотал очков в партии/матче.
  • Тотал сетов.
  • Индивидуальный тотал очков в партии/матче.
  • Четное/нечетное количество очков в сете/матче.

Особенности настольного тенниса

Обратите внимание на следующие правила:

  • Сет играют до 11 очков. Если счёт 10:10, партия идёт до двух очков разницы. Например, 12:10 или 15:17.
  • Первую подачу повторяют, если мяч коснулся сетки и попал на чужую половину. При ошибке на первой подаче очко получает соперник.
  • Матч проводят из нечетного количества сетов от трёх до семи. Встреча идёт до достижения одним из игроков побед в большинстве партий. Например, пятисетовый матч может завершится со счётом 3:0 или 1:3.

Как анализировать матчи для ставок в настольном теннисе

При анализе матча учитывайте четыре составляющих:

  1. Рейтинг теннисистов. В середине и конце сезона показатель объективно отражает уровень спортсмена.
  2. Результаты игрока с сильными оппонентами и выступления на топ-турнирах.
  3. История личных встреч.
  4. Последние новости об игроках и их интервью.

Стратегии ставок на настольный теннис в лайве

Рассмотрим три популярные стратегии ставок на настольный теннис:

№1. Стратегия ставок в настольном теннисе на завершение партии

Ставьте на победу фаворита в следующем розыгрыше при выполнении условий:

  • Фаворит набрал десять очков в партии. Следующее очко приведёт к победе в сете.
  • Аутсайдер выиграл семь или меньше очков в партии. Аутсайдер может отдать сет, чтобы сэкономить силы на следующую партию.

№2. Стратегия ставок на тотал в настольном теннисе

Ставьте на тотал больше 18.5 очка в третьем сете в следующих случаях:

  • Соперники выиграли по одному сету.
  • Игроки набрали меньше 19 очков в первом и во втором сете.
  • Букмекеры давали коэффициент меньше 2.50 на победу каждого теннисиста.

Ставьте на тотал меньше 18.5 очка в третьем сете в следующих случаях:

  • Фаворит выиграл обе партии.
  • Игроки набрали больше 19 очков в первом и во втором сете
  • Коэффициент на победу фаворита был меньше 1.35.

№3 Стратегия на проигрывающего фаворита

Делайте ставки на проигрывающего фаворита матча при выполнении двух условий:

  1. Фаворит матча проигрывает 2-3 очка ближе к концу сета. Например, 6:9 или 8:10.
  2. Букмекеры дают коэффициент выше 3.00 на победу фаворита матча в партии.

Делать ставки на настольный теннис в лайве на длинной дистанции невыгодно из-за маржи букмекеров. Вы можете повысить шансы на прибыль, пользуясь стратегиями «Чемпионата». Но для стабильного плюса вам нужно качественно анализировать матчи и быстро принимать решения в лайве.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020