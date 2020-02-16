«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: хитрый Сульшер отберёт очки у Лэмпарда

В матче 26-го тура АПЛ 17 февраля «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в пользу команды Фрэнка Лэмпарда. Сделать ставку на «Челси» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.90. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается букмекерами коэффициентом 4.42.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 17 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.90, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.00.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» у Тэмми Абрахама и Миши Батшуайи. Сделать ставку на точный выстрел Абрахама можно с коэффициентом 2.00. Гол Батшуайи идёт за коэффициент 2.10.

Анализ и прогноз матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (17.02.2020)

Новость об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в двух следующих сезонах обрадовала большинство клубов АПЛ. Да, «горожане» ещё попытаются опротестовать вердикт, но пока решение футбольных чиновников остаётся в силе.

При таком раскладе «Челси» с ещё большей вероятностью попадёт в Лигу чемпионов через АПЛ. «Манчестер Юнайтед» получает шанс пробиться в главный клубный турнир Старого Света не только через Лигу Европы, но и через пятую строчку в английской Премьер-лиге.

После 25 туров у «Челси» 41 очко и четвёртая позиция, а у «Манчестер Юнайтед» 35 баллов и девятая строчка. В АПЛ фантастическая плотность, за еврокубки сражаются несколько достойных коллективов. Соответственно каждый матч имеет колоссальное влияние на распределение мест в таблице.

Коэффициенты на встречу Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» выглядят чересчур оптимистично по отношению к хозяевам. Да, «красные дьяволы» далеки от лучшей формы, но и у синих хватает проблем. Команды Лэмпарда и Сульшера не выигрывают в АПЛ на протяжении трёх подряд матчей. Однако сложности соперников не имеют ничего общего друг с другом.

У «Манчестер Юнайтед» травмирован Рашфорд. Без своего лучшего форварда «красные дьяволы» получили по 0:2 от «Ливерпуля» и «Бёрнли», а также выдали 0:0 с «Вулверхэмптоном». Коллективу Уле-Гуннара Сульшера не хватает мастерства в завершающей стадии.

У «Челси» полный порядок с нападением, но бардак в обороне. В трёх последних матчах у синих ничьи 2:2 с «Арсеналом» и «Лестером», а также 0:1 с «Ньюкаслом». Если у Сульшера есть оправдание в виде травмы Рашфорда, то Лэмпард может винить только себя за отсутствие надёжности сзади.

Даже профилактическая замена Кепы на Кабальеро не помогла «Челси» в прошлом туре. На наш взгляд, ближайший матч пойдёт на три результата, и шансы соперников примерно равны. С коэффициентом 2.04 можно проверить Х2 на гостей.

В прошлом и нынешнем сезонах «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли уже пять официальных матчей. В двух случаях была зафиксирована ничья, а ещё трижды сильнее оказывались «красные дьяволы». Коллектив Сульшера разгромил команду Лэмпарда в первом круге со счётом 4:0 (пусть и при большой доле везения), а затем выбил из Кубка лиги на «Стэмфорд Бридж».

Против «Челси» Сульшер сможет выставить контратакующую модель и использовать лучшие качества своих игроков. Хозяевам придётся проявлять инициативу, что даст «Манчестер Юнайтед» тактическое преимущество. У синих лучше поставлена игра в нападении, но «красные дьяволы» умеют обороняться в битвах с грандами АПЛ.

Из восьми поражений «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне Премьер-лиги лишь одно пришлось на сражение с командой из топ-4. В остальных поединках с лучшими клубами АПЛ у «красных дьяволов» три победы и ничья. «Челси» наоборот берёт свои очки там, где положено по статусу, а с грандами испытывает проблемы.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

У «Челси» и «Манчестер Юнайтед» три подряд матча в АПЛ без побед. В пяти последних поединках с «красными дьяволами» у синих ни одного успешного результата. За коэффициент 2.04 мы возьмём Х2 на гостей. Команда Сульшера получила дополнительную мотивацию после отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков в двух следующих сезонах.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за коэффициент 2.04.

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