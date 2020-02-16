Прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов-2019/2020: все пары 1/8 финала, ставки на проход

18 февраля стартует 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник пройдут первые матчи в двух парах: дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ», а «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем». Самое время узнать котировки и коэффициенты букмекеров, оценить шансы команд и прикинуть, кто пройдёт в четвертьфинал.

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «ПСЖ»

Люсьен Фавр, пришедший в дортмундскую «Боруссию» в 2018 году, выстроил игру в атаке: 63 голов за 22 матча немецкой Бундеслиги – весьма красноречивый результат. В среднем «шмели» забивают 2,8 мяча за игру, а вот в обороне всё весьма печально. На уровне Бундеслиги этого хватает для уверенного места в топ-4, но в плей-офф Лиги чемпионов спрос совсем иной.

Мощнейшая атака парижан обычно такого не прощает. На групповом этапе, пока не было Неймара, за всех отдувался Килиан Мбаппе. Однако сейчас игрок сборной Бразилии в строю, поэтому связка нападающих несомненно обеспечит Романа Бюрки работой. Подопечные Томаса Тухеля имеют особые отношения с плей-офф ЛЧ, но по уровню исполнителей они оппонента превосходят.

«ПСЖ» не проигрывает ни в одном соревновании с начала ноября 2019 года, а из группы Лиги чемпионов вышел на первом месте с 16 очками из 18 возможных, не оставив шансов «Реалу». Дортмундская «Боруссия» опередила «Интер» и заняла второе место в группе после «Барселоны». Но всё же шансов пройти дальше у чёрно-жёлтых маловато.

Букмекеры справедливо предлагают коэффициент на проход немецкого клуба в районе 3.20-3.30. Эрлинг Холанд наверняка напомнит о себе и поднимет трансферную стоимость, Кейлор Навас вытащит из сетки ворот пару мячей, но дальше пройдёт действующий чемпион Франции.

Шансы на проход: 30% — 70%

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Атлетико М» — «Ливерпуль»

Мадридский «Атлетико» набрал в группе десять очков и финишировал вторым. «Матрасники» проиграли только пять из 28 последних матчей Лиги чемпионов. А 1:2 от «Челси» во втором туре розыгрыша-2017/2018 — единственное для АТМД поражение в 25 последних домашних матчах турнира.

Цифры солидные, но подопечные Диего Симеоне всё равно идут явным аутсайдером. И это справедливо. «Атлетико» никак не может начать новую жизнь после массового ухода ключевых футболистов летом: Жоау Фелиш не тянет, Диего Коста травмирован (хотя вот-вот вернётся в строй), да и оборона в нынешнем сезоне не столь хороша.

«Ливерпуль» продолжает растягивать беспроигрышную серию в АПЛ. Скатав лишь одну ничью, мерсисайдцы с завидным отрывом возглавляют турнирную таблицу, никаких сомнений в чемпионстве красных уже не осталось. А из группы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов действующий чемпион вышел с первого места, набрав 13 очков.

У Юргена Клоппа после травм вернулись Мане и Милнер, а вот у Диего Симеоне по той же причине под вопросом появление целого ряда ключевых игроков, среди которых Мората, Коста и Триппьер. Кадровые проблемы «матрасников» могут сыграть с ними злую шутку. Да и в целом игра красно-белых откровенно хромает.

«Ливерпуль» в последнее время пропускает по большим праздникам, а АТМД, напротив, вымучивает каждый гол. Пожалуй, единственный шанс испанского клуба — забить первыми и понадеяться, что мерсисайдцы занервничают. При любых других раскладах англичане наверняка пройдут дальше. На данный момент это команды разного уровня.

Шансы на проход: 30% — 70%

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия»

Джан-Пьеро Гасперини сотворил натуральное чудо: он вывел «Аталанту» в плей-офф, хотя проиграл три стартовых матча группового этапа. Итальянцы на одно очко опередили донецкий «Шахтёр». А в итальянской Серии А «богиня» занимает четвертую строчку, забив больше всех мячей.

«Валенсия» набрала 11 очков в тяжелейшей группе с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем». Выход с первого места позволил «летучим мышам» попасть на соперника не такого сильного, как, например, «Бавария». Однако в последнее время команде Дениса Черышева не хватает стабильности. Они много пропускают и находятся на границы зоны еврокубков.

Букмекеры считают шансы на проход практически равными. Пожалуй, это две самые слабые команды, пробившиеся в плей-офф Лиги чемпионов. Обе имеют заметные минусы, но не рискуют абсолютно ничем. Задачу на сезон в еврокубках они уже выполнили, а выход в четвертьфинал станет прорывом.

«Аталанта» впервые выступает в Лиге чемпионов и склонна к излишне смелому футболу. Пожалуй, нехватка опыта и прагматичности со стороны оппонента делает испанский клуб фаворитом, пусть и с минимальной разницей. Проход «летучих мышей» идёт за коэффициент 2.00 — неплохой вариант для ординара.

Шансы на проход: 45% — 55%

Прогноз и анализ пары Лиги Чемпионов «Лион» — «Ювентус»

«Лион» чудом вышел из плотной группы. В основном ему это удалось за счет уверенной игры в родных стенах и гостевой победы над «РБ Лейпцигом», также помогла «Бенфика» и вставший во втором тайме шестого тура «Зенит». Но во французской Лиге 1 дела обстоят куда хуже: «ткачи» занимают 17-ю строчку по домашним играм.

«Ювентус» уверенно вышел с первого места, набрав 16 очков. Группа «зебрам» досталась не самая сложная, но попотеть определенно пришлось. Игру подопечные Маурицио Сарри показали неплохую, но от Роналду и партнёров мы ждали большего. Фаворитом пары по праву считается «старая синьора», хотя сейчас она переживает непростые времена.

Попадись итальянцам соперник посильнее, вероятность апсета была бы солидной. Однако «Лион» в нынешнем сезоне выглядит скорее как середнячок: много пропускает, часто допускает потери. Вряд ли для «Ювентуса» он встанет комом в горле, разницы в индивидуальном мастерстве должно хватить. Проход туринцев за 1.15 — надёжный вариант для экспресса.

Шансы на проход: 20% — 80%

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария»

«Бавария» сейчас выглядит прекрасно. В том заслуга нового тренера Ханса-Дитера Флика. Немецкий коуч сумел вывести мюнхенцев на первое место в Бундеслиге, а в доверенных ему трех матчах группового этапа ЛЧ одержал три победы. Никаких проблем с результативностью нет, Левандовски в порядке.

«Челси» Фрэнка Лэмпарда тоже неплох. Однако у лондонцев сейчас то взлёты, то падения. Связано это, прежде всего, с большим количеством молодых игроков в составе. Несмотря на досрочное снятие трансферного бана, англичане не стали укрепляться в зимнее окно. На данный момент по уровню исполнительского мастерства мюнхенцы имеют заметное преимущество.

Неудивительно, что в этой паре букмекеры отдают предпочтение команде из Германии. В целом, по делу: баварцы в отличной форме. Подопечные Лэмпарда умеют удивлять и часто показывают достойный футбол в соперничестве с топ-клубами. Но, как правило, уступают. Скорее всего, так будет и на этот раз.

Шансы на проход: 35% — 65%

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»

Самая яркая пара первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» вышел из группы со второго места. Понятно, что «Брюгге» и «Галатасарай» были не в состоянии дать отпор испанцам. Но вот от «ПСЖ» «сливочные» смогли добиться только одного очка. Справедливости ради, на своём поле «королевский клуб» смотрелся гораздо лучше и парижане едва унесли ноги (2:2).

Сейчас подопечные Зинедина Зидана набрали сумасшедшую форму: выиграли Суперкубок Испании, лидируют в испанской Примере. Хосеп Гвардиола неслучайно начал стелить соломку при общении с журналистами. Букмекеры вообще считают англичан главными претендентами на победу в ЛЧ, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение правил ФФП.

Команда Пепа Гвардиолы занимает вторую строчку в АПЛ. «Ливерпуль» уже не догнать, а в ближайшие пару лет, похоже, никаких еврокубков ждать не приходится. Поэтому Лига Чемпионов становится последним шансом. Нас ожидает настоящая заруба. Шансы «горожан» действительно чуть выше, но давать 2.50 на проход испанцев — это, пожалуй, чересчур. Вполне можно проверить.

Дело тут ещё и в том, что новость о бане может как разозлить “Манчестер Сити”, так и, напротив, пойти во вред. “Горожане” постоянно притягивают к себе неудачи в плей-офф ЛЧ, а Зинедин Зидан прекрасно знает, что нужно делать в матчах навылет в этом турнире.

Шансы на проход: 45% — 55%

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона»

Неаполитанцы после ужасного начала сезона постепенно стали проявлять признаки жизни. Выбили «Лацио» из Кубка Италии и обыграли «Интер» в первом матче полуфинала, а также одолели «Ювентус» в Серии А. Турнирное положение по-прежнему оставляет желать лучшего, но позитива стало больше.

«Барселона» наконец-то уволила Эрнесто Вальверде, но мгновенного прогресса ожидаемо не случилось: слишком много проблем. Каталонцы вылетели из Кубка Испании, уступили первое место в Примере мадридскому «Реалу», а подавляющее количество побед одержали с разницей в один мяч.

Вдобавок ко всему испанский клуб остался без Луиса Суареса и никак не может подобрать достойную замену. Уругваец в последнее время выдавал один сильный матч на три посредственных, но умение решить эпизод никуда не делось. Достаточно вспомнить первую игру с «Интером» на групповом этапе.

Словом, шансы зацепиться у «Наполи» наверняка будут. Подопечные Дженнаро Гаттузо хорошо выглядят именно в матчах против топ-клубов, а сине-гранатовые сейчас много ошибаются в обороне. Разумеется, «Барселона» фаворит, но на проход итальянцев дают вполне симпатичные 4.20. Можно рассмотреть.

Шансы на проход: 25% — 75%

Прогноз и анализ пары Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Одна из самых интересных пар первого раунда плей-офф. «Тоттенхэм» при всех своих проблемах и нестабильности по-прежнему время от времени выдаёт мощные результаты. Недавно, например, хлопнул «Манчестер Сити», пусть и при большой доле везения — два гола с двух ударов в сторону ворот.

Гарри Кейн точно не сыграет из-за травмы колена. С момента его вылета «шпорам» голы даются с большим трудом. «РБ Лейпциг» спокойно преодолел групповой этап, однако в последнее время переживает спад. В трёх недавних турах чемпионата Германии набраны всего два очка — поражение от «Айнтрахта», ничьи с «Баварией» и «Боруссией М». Неудачная серия прервалась на “Вердере” (3:0), который находится в зоне вылета.

Шансы близки к равным, но на стороне «быков» глубина состава и второй матч, который будет домашним. Жозе Моуринью обладает огромным опытом, однако качество футбола лондонцев на данном этапе оставляет желать лучшего. Проход РБЛ за 1.85 смотрится здорово: немцы созрели для шага вперёд.

Шансы на проход: 40% — 60%.