«Боруссия Д» — «ПСЖ». Прогноз: Холанд утрёт нос Неймару и Мбаппе

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Боруссия» — «ПСЖ» в пользу команды Неймара и Мбаппе. Сделать ставку на «ПСЖ» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.35. Победа «Боруссии» оценивается букмекерами коэффициентом 2.91.

Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «ПСЖ» 18 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.42, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.78.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «ПСЖ» у Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Сделать ставку на точный выстрел Холанда можно с коэффициентом 1.95. Гол Мбаппе идёт за коэффициент 2.30.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «ПСЖ» (18.02.2020)

Пара «Боруссия Д» — «ПСЖ» выглядит одной из самых интересных в 1/8 финала Лиги чемпионов для любителей атакующего футбола. Обе команды действуют с явным акцентом на созидание, обладают фантастическими мастерами впереди и не лучшим образом играют на удержание счёта.



«Боруссия» в пятницу уничтожила франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле со счётом 4:0. У «шмелей» третья строчка в Бундеслиге и отставание в четыре очка от лидирующей «Баварии». В Лиге чемпионов Ройс и компания висели на грани вылета, но из-за гостевой победы «Барселоны» над «Интером» команда Люсьена Фавра вышла в плей-офф.



«ПСЖ» свой матч Лиги 1 проводил в субботу и выдал настоящий триллер. Томас Тухель дал отдохнуть многим лидерам, выпустил в центре поля связку Гейе — Паредес и получил 0:3 от «Амьена» к 40-й минуте. Парижане сумели не только отыграться, но даже выйти вперёд, однако в компенсированное арбитром время аутсайдер вырвал ничью.



Фаворит матча и всего противостояния — «ПСЖ», но французский гранд зачастую испытывает проблемы в решающих поединках на европейской арене. На результатах парижан сказывается невысокий уровень сопротивления во внутреннем первенстве и отсутствие победного менталитета.

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В предстоящей встрече может случиться всё что угодно, но голов должно быть немало. У «ПСЖ» более звёздное по именам нападение, однако у дортмундской «Боруссии» есть чёткая структура и фактор сумасшедшей поддержки на «Сигнал Идуна Парк».



За коэффициент 1.93 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал дортмундцев больше 1.5. С момента выхода Холанда в первом официальном матче за «Боруссию» команда Люсьена Фавра превратилась в неудержимую машину в атаке.



«Шмели» отгрузили по пять мячей в ворота «Аугсбурга», «Кёльна» и «Унион Берлина», четыре «Айнтрахту», три «Байеру» и два «Вердеру». «ПСЖ», разумеется способен ответить своими голами, но на нашу ставку это никак не повлияет. Нападение парижан нас не интересует, а вот к защите гостей есть немало вопросов.



Томас Тухель пробует разные сочетания в защитной четвёрке, что негативно сказывается на уверенности и сыгранности в обороне. К тому же «ПСЖ» часто мешают травмы. Дагба, Диалло, Кимпебе, Курзава и Мёнье испытывают проблемы со здоровьем разной степени тяжести.

«ПСЖ» пропустил в каждом из четырёх последних матчей: по голу от «Нанта» и «Дижона», два мяча от «Лиона» и четыре от «Амьена». «Боруссия» выглядит мощнее предыдущих соперников парижан, поэтому мы ожидаем яркую игру от хозяев. Даже без Ройса «шмели» способны на многое. Холанд в своей нынешней форме превосходит по эффективности и Неймара, и Мбаппе.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия Д» — «ПСЖ»

С Холандом «Боруссия» забила 24 мяча за шесть матчей. «ПСЖ» пропустил в четырёх подряд поединках с не самыми сильными соперниками. За коэффициент 1.93 мы возьмём индивидуальный тотал «шмелей» больше 1.5. Болельщики помогут хозяевам надавить на оборону парижан.



Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1.5 за коэффициент 1.93.



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