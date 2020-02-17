«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем». Встреча начнётся в 23:00 мск. Аналитики в прогнозе на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» отдают предпочтение команде Юргена Клоппа. Сделать ставку на «Ливерпуль» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.22. Победа «Атлетико» оценивается букмекерами коэффициентом 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико М» — «Ливерпуль»

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» 18 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.67, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.34.



По мнению аналитиков, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» у Мохамеда Салаха и Альваро Мораты. Сделать ставку на точный выстрел Салаха можно с коэффициентом 2.65. Гол Мораты идёт за коэффициент 2.80.

Анализ и прогноз матча «Атлетико М» — «Ливерпуль» (18.02.2020)

Пара «Атлетико» — «Ливерпуль» вызывает особый интерес у любителей тактических противостояний. В Мадриде на «Ванда Метрополитано» сойдутся команды с разными философиями, что гарантирует нам любопытное зрелище.



Если с атакующими соперниками команда Юргена Клоппа смотрелась бы явным фаворитом, то как минимум в первой встрече с «Атлетико» у красных могут возникнуть серьёзные проблемы. Формально у «Ливерпуля» всё идеально. Однако за победными результатами скрываются мелкие проблемы, способны вылиться во что-то большее как раз в Лиге чемпионов.



Юрген Клопп использует усечённую ротацию. Немецкий специалист недавно признался, что у каждого футболиста его команды из основной обоймы есть различные повреждения. Без спадов пройти сезон практически невозможно, и сейчас для «Ливерпуля» наступил самый тяжёлый момент.

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Красные выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а в АПЛ оторвались от соперников на несколько световых лет. Игрокам «Ливерпуля» будет непросто сохранить максимальную концентрацию и продолжить свою победную серию. У Юргена Клоппа в команде люди, а не роботы, поэтому у «Атлетико» есть шансы.



Ставка на 1Х идёт за приличный коэффициент 1.76. Из-за формата противостояния вариант с победой «Атлетико» или ничьей смотрится любопытно. Диего Симеоне постарается лишить «Ливерпуль» козырей. Хозяева выставят свой любимый автобус и сосредоточатся на разрушении. В нынешнем сезоне у «матрасников» лишь одно поражение на своём поле.



В первом матче красным ни к чему лезть на рожон. У «Ливерпуля» в запасе есть ответный поединок на «Энфилде», где одолеть противника будет гораздо легче. Раскрываться Клопп не станет, и мы вполне можем увидеть даже нули на табло. Потенциальные 0:0 способны устроить обе команды.



Если «Ливерпуль» пойдёт вперёд большими силами и получит гол в свои ворота, то вскрыть оборону «Атлетико» потом будет невероятно трудно. У «матрасников» задача ещё сложнее. Даже один пропущенный мяч дома практически лишит хозяев шансов на выход в плей-офф.



За коэффициент 2.15 можно рискнуть и взять тотал меньше 2. За последние 11 матчей без учёта кубковых поединков со «Шрусбери Таун», где Клопп использовал молодёжь, «Ливерпуль» пропустил лишь один гол. Ван Дейк и компания демонстрируют запредельную надёжность в обороне.

«Атлетико» со многими командами в Примере приходится играть первым номером, но на этот раз «матрасники» смогут действовать от соперника. С мировым грандом мы увидим классическую модель Симеоне. Рисковать никто не захочет, поэтому пойдёт закрытый футбол с минимальным количеством голевых моментов.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико М» — «Ливерпуль»

В нынешнем сезоне у «матрасников» лишь одно поражение на своём поле. За коэффициент 1.76 мы сделаем ставку 1Х на хозяев, а за 2.15 возьмём тотал меньше 2. «Ливерпуль» отыграл на ноль 10 из 11 последних матчей основным составом. «Атлетико» закроется и постарается минимизировать шансы соперника.



Ставка №1: «Атлетико» не проиграет за коэффициент 1.76.



Ставка №2: тотал меньше 2 за коэффициент 2.15.



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