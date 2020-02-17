«Ливерпуль» стёр в порошок чемпионскую гонку в АПЛ и соревнуется только за место в истории.

«Ливерпуль» в шаге от истории и вечного рекорда. Прогноз на результат команды Клоппа в АПЛ

«Ливерпуль» на всех парах несётся к долгожданному званию чемпиона Англии, не замечая никого на своём пути. Интрига в гонке за титул давно умерла, теперь красные заочно сражаются с величайшими клубами в истории. Самое время узнать котировки и коэффициенты букмекеров на выступление команды Юргена Клоппа.

Прогноз и анализ линии букмекеров на результат «Ливерпуля» в АПЛ-2019/2020

26 матчей, 25 побед и одна ничья при отсутствии поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 61:15. Это не компьютерная игра на самом лёгком уровне, это — «Ливерпуль». За 12 туров до окончания чемпионата Англии идущий вторым «Манчестер Сити» отстаёт на 25 очков, хоть и имеет один матч в запасе.

Даже главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ещё месяц назад говорил о том, что мерсисайдцев можно поздравлять с чемпионством. С тех пор много воды утекло: «Ман Сити» отстранили от участия в еврокубках на два года, Юрген Клопп выставил молодёжь на игру Кубка Англии из-за глупого календаря, Маркус Рашфорд получил травму спины, «Эвертон» всплыл ото дна и набрал ход.

Неизменно лишь одно — красные всё так же штампуют победу за победой. Только теперь они ещё и практически перестали вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. В 11 предыдущих матчах английской Премьер-лиги пропущен всего один гол, от крепкого «Вулверхэмптона» на чужом поле (2:1).

Отчаявшиеся букмекеры прекратили принимать ставки на чемпионство «Ливерпуля», а ФОНБЕТ даже досрочно выплатил все выигрыши по ставкам на титул подопечных Юргена Клоппа. Похоже, первое чемпионство за 30 лет уже никуда не денется.

Действующего победителя Лиги чемпионов ведут по результатам величайших команд в истории АПЛ, поскольку на дистанции одного отдельно взятого розыгрыша внутреннего первенства конкурентов у него просто не нашлось. Вариантов у любителей ставок достаточно, а мы изучим самые интересные из них.

Эксперты практически не сомневаются, что «Ливерпуль» ни разу не проиграет на «Энфилде» до конца сезона АПЛ. Сделать ставку можно за 1.60, в обратном случае сыграет коэффициент 2.20. Шансы хорошие, поскольку наиболее опасные соперники уже покинули легендарный стадион с пустыми руками.

Календарь действительно более чем приятный: «Вест Хэм», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Астон Вилла», «Бёрнли» и «Челси». Только синие из всей этой компании на данный момент находятся в топ-10 турнирной таблицы, а остальные в лучшем случае тянут на уровень крепкого середняка.

А вот если мерсисайдцы завершат сезон АПЛ без поражений и повторят достижение знаменитого «Арсенала» (26 побед и 12 ничьих в чемпионате Англии-2003/2004), сыграет мощный коэффициент 3.40. Поставить на то, что рекорд «канониров» всё же устоит, предлагается за 1.27. Тут шансы подопечных Юргена Клоппа заметно меньше.

Во-первых, впереди выездные поединки с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Эвертоном». Во-вторых, каждый соперник будет выпрыгивать из штанов, чтобы прервать убойную серию красных и тем самым тоже войти в историю. Это огромная мотивация для каждой команды, благо что на своём поле любой клуб АПЛ способен на сенсацию.

При этом ФОНБЕТ не сомневается, что «Ливерпуль» наберёт как минимум 100 очков (коэффициент 1.30). Обратное развитие событий доступно за 3.20. На данный момент в копилке лидера английской Премьер-лиги 76 баллов. Соответственно, оставшиеся 12 туров нужно пройти по графику «два очка за игру».

Наконец, можно поставить на падение вечного (как тогда казалось) рекорда «Арсенала», который не проигрывал на протяжении 49 матчей чемпионата страны с мая 2003 по октябрь 2004 года. Тогда «канониры» перекрыли достижение «Ноттингем Форест» легендарного Брайана Клафа — 42 игры без поражений с ноября 1977 по ноябрь 1978 года.

Серия «Арсенала» прервалась на «Олд Траффорд» (0:2), но «Ливерпуль» уже провёл оба матча с «Манчестер Юнайтед». Что любопытно, единственную потерю очков допустил именно в гостях у манкунианцев (1:1 в октябре 2019 года). На данный момент в активе мерсисайдцев 43 кряду встречи в АПЛ с набранными очками.

Соответственно, для преодоления планки нужно не проиграть в семи ближайших матчах национального первенства — с «Вест Хэмом», «Уотфордом», «Борнмутом», «Эвертоном», «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Букмекеры дают на эпохальное событие 1.90, обратный исход доступен за коэффициент 1.80.

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