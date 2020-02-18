«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 19 февраля «Тоттенхэм» примет «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» в пользу команды Жозе Моуринью. Сделать ставку на «Тоттенхэм» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.46. Победа «РБ Лейпциг» оценивается букмекерами коэффициентом 2.97.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» 19 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.71, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.26.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» у Тимо Вернера и Деле Алли. Сделать ставку на точный выстрел Вернера можно с коэффициентом 1.95. Гол Алли идёт за коэффициент 2.50.

Анализ и прогноз матча «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» (18.02.2020)

«Тоттенхэм» одержал в АПЛ три победы подряд и добрался уже до пятой строчки. В связи с последними новостями об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона даже места за пределами топ-4 «шпорам» хватит для попадания в Лигу чемпионов. Впрочем, команда Жозе Моуринью ещё не сказала своего слова в главном клубном турнире Старого Света.



У «РБ Лейпциг» дела во внутреннем первенстве идут ещё лучше. «Быки» сумели прийти в себя после неудачного отрезка на стыке января и февраля. В двух прошлых турах коллектив Юлиана Нагельсмана не пропустил от «Баварии» и «Вердера» и сохранил вторую позицию в Бундеслиге.



На групповом этапе «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» не испытали особых проблем. Да, «шпоры» получили унизительные 2:7 дома от «Баварии», но с запасом вышли в плей-офф со второго места, оставив позади «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».



«РБ Лейпциг» перед жеребьёвкой группового этапа находился в четвёртой корзине, однако парням Юлиана Нагельсмана повезло с группой. Квартет G оказался ровным, но слабым по составу участников. «Быки» по итогам пяти туров гарантировали себе первую строчку, опередив «Лион», «Бенфику» и «Зенит».



К сожалению, мы не можем оценить силу нынешнего «Тоттенхэма» на фоне «Баварии». 2:7 «шпоры» получили при Почеттино, а на матч в Мюнхене Жозе выпустил резервистов. «РБ Лейпциг» выглядел куда увереннее в битве с лучшим клубом Германии.



Особое внимание стоит обратить на проблемы «Тоттенхэма» в обороне. За коэффициент 1.74 можно взять гол «РБ Лейпциг» во втором тайме. В пяти последних матчах «шпоры» лишь раз отыграли на ноль. В четырёх из указанных поединков команда Жозе Моуринью не просто пропускала, а делала это после перерыва.



Во вторых таймах «Тоттенхэм» получил по голу от «Норвича», «Астон Вилы» и дважды от «Саутгемптона». Согласитесь, атакующий потенциал «РБ Лейпциг» выглядит куда внушительнее упомянутых клубов. Юлиан Нагельсман наверняка вдоль и поперёк изучил все ходы опытного, зато более предсказуемого Моуринью.



Сам немецкий специалист умеет удивлять визави и вносить коррективы по ходу матчей. За пять туров в группе G семь из восьми своих мячей «РБ Лейпциг» забил после перерыва. Встречу с «Лионом» мы не учитываем, так как к тому моменту «быки» гарантировали себе первую строчку.



Статистика говорит о том, что Нагельсман находит нужные слова в перерывах и грамотно анализирует матчи в режиме реального времени. Моуринью консервативен, что станет дополнительным козырем «РБ Лейпциг».

Исходя из стратегии противостояния из двух матчей, гостям нужно забивать в первой встрече. С высокой вероятностью в первом тайме «быки» постараются действовать осторожнее, а после перерыва уже на полном ходу понесутся вперёд. Вторые таймы — это время «РБ Лейпциг».

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

За пять туров группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» семь из восьми своих мячей забил после перерыва. С коэффициентом 1.74 мы сделаем ставку на гол гостей во втором тайме. На указанном отрезке «Тоттенхэм» пропустил по разу в четырёх из пяти последних поединков от не самых сильных соперников.



Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт во втором тайме за коэффициент 1.74.



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