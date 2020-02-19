«Спартак» — «Ак Барс». Прогноз: Азеведу, Зарипов и Даугавиньш порадуют зрителей в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля «Спартак» сыграет с «Ак Барсом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — «Ак Барс» команда Дмитрия Квартальнова котируется с коэффициентом 2.05. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 3.14.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» 20 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.87, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.97. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.96.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — «Ак Барс» (20.02.2020)

После паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ «Ак Барс» набрал крейсерский ход. В 11 последних матчах добыто 10 побед, девять из которых — в основное время. При этом команда не расходует лишние силы и стабильно выигрывает с разницей в одну-две шайбы.

На упомянутом отрезке случилось всего два разгрома — с «Витязем» (5:2) и как раз-таки «Спартаком» (4:1). «Салават Юлаев» сумел дожить до буллитов и был в шаге от победы (3:2 Б), а единственное поражение казанцам нанёс «Авангард». Было это в Балашихе сразу после перерыва на третий этап Евротура(1:2 Б).

Впрочем, долг омичам уже вернули. Накануне «барсы» в ярком стиле разобрали вторую команду Восточной конференции (5:3). Счёт не должен вводить в заблуждение: к 53-й минуте разница составляла пять шайб, после чего хозяева сбавили обороты и позволили оппоненту сохранить лицо.

Подопечные Дмитрия Квартальнова гарантировали себе первое место на Востоке, набрав 89 очков в 58 матчах. «Авангард» отстаёт на семь баллов при одной «лишней» игре и уже ни при каких обстоятельствах не сможет догнать лидера. Однако это вовсе не значит, что у гостей возникнут проблемы с мотивацией.

Они имеют хорошие шансы финишировать первыми в сводной таблице КХЛ и стать обладателями Кубка Континента. ЦСКА имеет в активе 90 очков в 59 поединках, то есть в случае четырёх побед в оставшееся до конца регулярного чемпионата время «Ак Барс» гарантирует себе итоговое первое место.

«Спартак» почти наверняка останется на пятой строчке в Западной конференции. Московское «Динамо» ушагало слишком далеко, а «Локомотив» отстаёт на четыре очка за три игры до финиша. Очень похоже на то, что Олег Знарок существенно нагрузил хоккеистов в паузе и рассчитывает выйти на пик формы непосредственно в плей-офф.

По крайней мере красно-белые в последнее время действуют нестабильно, часто проигрывают конёк и борьбу на пятаке. В четырёх матчах после Шведских игр они добыли две победы: одна из них — при огромной доле везения (4:2 с «Металлургом», в стартовые 40 минут соперник был гораздо лучше), вторая — полностью справедливая (5:2 с «Салаватом Юлаевым» в Уфе).

Затем последовали два поражения: 1:4 в Казани и 2:3 в Москве от «Торпедо». С «Ак Барсом» после 50 минут счёт был равным, однако за оставшееся время гости умудрились пропустить трижды. С нижегородцами расклад повторился: 2:1 к 49-й минуте и две пропущенные шайбы в концовке.

«Спартак» после возобновления регулярки стабильно пробивает верх, да и гости в последнее время стали забивать чаще. На наш взгляд, с результативностью проблем не возникнет. Мы бы выбирали между голом в каждом периоде за 1.93 и ТБ 1.5 шайбы в третьем периоде за 1.94. Москвичи сейчас часто проседают в концовках.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Ак Барс»

«Ак Барс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции, а «Спартак» с большой долей вероятности останется четвёртым на Западе. Причин закрываться у своих ворот немного. Кроме того, все матчи с участием красно-белых после паузы на Евротур оказались верховыми. Думаем, проблем с голами не возникнет.

Ставка: гол в каждом периоде за 1.93.