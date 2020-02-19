«Шахтёр» — «Бенфика». Прогноз: обидчик «Зенита» по Лиге чемпионов замёрзнет в Харькове

«Орлы» проиграли два последних матча в чемпионате Португалии и отправятся в гости к «горнякам».

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» примет «Бенфику» 20 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шахтёр» — «Бенфика»

Букмекеры уверены, что матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Бенфика» 20 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр» — «Бенфика» (20.02.2020)

Пожалуй, наиболее ровная и любопытная пара первого раунда плей-офф Лиги Европы. Обе команды нередко попадают в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в этом году не задалось. «Горняки» на самом флажке уступили вторую строчку в квартете воспрянувшей «Аталанте», а «орлы» завалили старт группового этапа и ограничились третьим местом.

Разумеется, на стороне гостей будет преимущество в игровом тонусе. Чемпионат Португалии в самом разгаре, а вот чемпионат Украины выйдет из спячки только в ближайшие выходные. Подопечные Луиша Каштру продуктивно поработали на сборах, однако товарищеские игры с «Венстпилсом», «Олимпией» из Любляны и «Сендерюске» нельзя ставить в один ряд с официальными поединками.

На этом плюсы «Бенфики», пожалуй, заканчиваются. Дело в том, что обидчик «Зенита» умудрился потерпеть два поражения в национальном первенстве подряд и прибудет в Харьков далеко не в лучшем настроении. Речь об играх с «Порту» (2:3) и «Брагой» (0:1). В обоих случаях результат оказался вполне справедливым.

Теперь положение в Примейре стало менее прочным. Борьбу за титул продолжают только два клуба, все остальные отстали на 16-20 очков. На данный момент отрыв от «Порту» сократился до одного балла, хотя ещё недавно составлял все семь очков. Этот факт определённо не добавит гостям уверенности.

Второй момент — в день игры в Харькове будет прохладно. По прогнозам синоптиков, на момент стартового свистка температура воздуха составит около 1-2 градусов. После Лиссабона с его 15-20 градусами «Бенфике» придётся непросто, так что донецкий клуб наверняка получит дополнительное преимущество.

Как правило, лиссабонцы в еврокубках гораздо опаснее именно на своём поле, а в гостях чаще теряют очки. На наш взгляд, тут логичнее отталкиваться от хозяев. Соперники сопоставимы по классу, но место проведения встречи и погодный фактор дают «Шахтёру» определённое преимущество.

Обе команды довольно результативно выступали в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, однако теперь цена ошибки заметно повышается. Потому больше двух-трёх голов мы не ждём. Советуем выбирать между П1 с нулевой форой с нестыдным коэффициентом 1.77, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр» — «Бенфика»

«Бенфика» потерпела два поражения подряд в чемпионате Португалии и лишилась комфортного задела. «Шахтёр» только закончил сборы, но «орлы» — традиционно домашняя команда, а главное — в Харькове к моменту начала встречи температура будет в районе нуля. Велика вероятность, что гости подмёрзнут и не смогут показать качественный футбол.

Ставка: победа «Шахтёра» с нулевой форой за 1.77.