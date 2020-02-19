«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: бельгийцы окажут Сульшеру тёплый приём

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» примет английский «Манчестер Юнайтед» 20 февраля. Начало игры — 20:55 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00. Успех гостей оценен букмекерами коэффициентом 2.57.
Букмекерские коэффициенты на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры не уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Ничейный результат доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.
Анализ и прогноз матча «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» (20.02.2020)
«Брюгге» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. В противники бельгийцам достались гиганты — «ПСЖ» и мадридский «Реал». А потому вопросов по поводу первого и второго места не возникало. Соперником в борьбе за третью строчку и проход в Лигу Европы для подопечных Филиппа Клемена стал «Галатасарай».
Чёрно-синие скатали две ничьи с турками, а в итоге набрали три очка в шести матчах, опередив команду Радамеля Фалькао всего на одно. Ключевой стала яркая ничья с «Реалом». Матч прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:2.
В Лиге Жюпиле «Брюгге» сейчас лидирует с девятиочковым отрывом и в целом пребывает в неплохой форме. За 26 туров команда пропустила всего 12 мячей при 53 забитых. А проиграли черно-синие лишь однажды, ещё в первой половине ноября.
«Манчестер Юнайтед» участие в Лиге чемпионов не принимал и вышел в плей-офф Лиги Европы после группового этапа. Набрав 13 очков, клуб занял первое место. Однако справедливости ради надо сказать, что соперники у манкунианцев были не самые именитые.
Да и тогда здоров был главный бомбардир команды Маркус Рашфорд. Марсьяль, конечно, свое дело знает: к примеру, на днях в матче АПЛ с «Челси» он забил гол. Но без молодого англичанина атаке «МЮ» будет всё же непросто против обороны бельгийцев.
Тем более что матч пройдет в Брюгге. Дома чёрно-синие проиграли в последний раз только в декабре прошлого года, и то мадридскому «Реалу». А в бельгийском чемпионате в сезоне-2019/2020 «Брюгге» пока что не проигрывал вообще.
Англичане и бельгийцы уже встречались ранее. Дело было в раунде плей-офф ЛЧ еще при Луи ван Гале. Тогда по сумме двух матчей дальше прошли «красные дьяволы» с общим счетом 7:1. Но сейчас подопечным, теперь уже, Сульшера не стоит ожидать легкой прогулки.
«Брюгге» имеет большой опыт выступления в еврокубках и знает, как играть с топ-клубами (два мяча на «Сантьяго Бернабеу» — это не шутки). А манкунианцы в последнее время выдают не самый показательный футбол. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.88.
Прогноз и ставки на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Брюгге. Бельгийский клуб при родных трибунах в предыдущий раз проиграл лишь мадридскому «Реалу» два с лишним месяца назад. «Манчестер Юнайтед» без Рашфорда будет непросто. Проверим ставку «обе забьют» за 1.88.
Ставка: «обе забьют» за коэффициент 1.88.
- 19 февраля 2020
-
20:43
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:31
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30