«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: бельгийцы окажут Сульшеру тёплый приём

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» примет английский «Манчестер Юнайтед» 20 февраля. Начало игры — 20:55 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00. Успех гостей оценен букмекерами коэффициентом 2.57.

Букмекерские коэффициенты на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф Лиги Европы «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Ничейный результат доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» (20.02.2020)

«Брюгге» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. В противники бельгийцам достались гиганты — «ПСЖ» и мадридский «Реал». А потому вопросов по поводу первого и второго места не возникало. Соперником в борьбе за третью строчку и проход в Лигу Европы для подопечных Филиппа Клемена стал «Галатасарай».



Чёрно-синие скатали две ничьи с турками, а в итоге набрали три очка в шести матчах, опередив команду Радамеля Фалькао всего на одно. Ключевой стала яркая ничья с «Реалом». Матч прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:2.



В Лиге Жюпиле «Брюгге» сейчас лидирует с девятиочковым отрывом и в целом пребывает в неплохой форме. За 26 туров команда пропустила всего 12 мячей при 53 забитых. А проиграли черно-синие лишь однажды, ещё в первой половине ноября.



«Манчестер Юнайтед» участие в Лиге чемпионов не принимал и вышел в плей-офф Лиги Европы после группового этапа. Набрав 13 очков, клуб занял первое место. Однако справедливости ради надо сказать, что соперники у манкунианцев были не самые именитые.



Да и тогда здоров был главный бомбардир команды Маркус Рашфорд. Марсьяль, конечно, свое дело знает: к примеру, на днях в матче АПЛ с «Челси» он забил гол. Но без молодого англичанина атаке «МЮ» будет всё же непросто против обороны бельгийцев.



Тем более что матч пройдет в Брюгге. Дома чёрно-синие проиграли в последний раз только в декабре прошлого года, и то мадридскому «Реалу». А в бельгийском чемпионате в сезоне-2019/2020 «Брюгге» пока что не проигрывал вообще.



Англичане и бельгийцы уже встречались ранее. Дело было в раунде плей-офф ЛЧ еще при Луи ван Гале. Тогда по сумме двух матчей дальше прошли «красные дьяволы» с общим счетом 7:1. Но сейчас подопечным, теперь уже, Сульшера не стоит ожидать легкой прогулки.

«Брюгге» имеет большой опыт выступления в еврокубках и знает, как играть с топ-клубами (два мяча на «Сантьяго Бернабеу» — это не шутки). А манкунианцы в последнее время выдают не самый показательный футбол. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Брюгге. Бельгийский клуб при родных трибунах в предыдущий раз проиграл лишь мадридскому «Реалу» два с лишним месяца назад. «Манчестер Юнайтед» без Рашфорда будет непросто. Проверим ставку «обе забьют» за 1.88.



Ставка: «обе забьют» за коэффициент 1.88.