Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC

В бою за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе сразятся Деонтей Уайлдер (США) и Тайсон Фьюри (Великобритания). Прогноз на поединок от букмекерских контор неоднозначен — явного фаворита нет. Реванш начнётся 23 февраля не ранее 07:00 мск. В ставках на бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри американец котируется с коэффициентом 1.92. Победу Фьюри оценивают коэффициентом 2.04.

Коэффициенты букмекеров на бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри

Букмекеры считают, что бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 22 февраля не продлится всю дистанцию: если победитель определится решением судей, сыграет коэффициент 2.00, досрочное завершение идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 23.0.

Прогноз и анализ боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри (22.02.2020)

Долгожданный реванш. На кону титул чемпиона мира в тяжёлом версии по версии WBC, бой состоится в Лас-Вегасе (США) на стадионе MGM Grand Garden Arena. С момента первого боя прошло почти 15 месяцев. Оба боксёра с тех пор успели провести по два поединка.



Фьюри быстро убрал с пути молодого немца Тома Шварца, судьи зафиксировали технический нокаут уже во втором раунде. Затем Цыганский Король пережил непростые минуты с небитым шведом Отто Уаллином. Если судить по запискам рефери, бой прошёл чуть ли не в одну калитку — 118:110, 117:111, 116:112.



На деле фаворит уже в третьем раунде получил опаснейшее рассечение и был на грани снятия, но врач позволил продолжить. Во второй половине преимущество Тайсона не вызывало сомнений, хотя в заключительном раунде Уаллин здорово попал и вполне мог сотворить сенсацию.



Уайлдер тем временем разнёс Доминика Бризила, после чего испытал серьёзные проблемы в реванше с Луисом Ортисом. Бронзовый бомбардировщик выглядел слабо и справедливо проигрывал по судейским карточкам на момент остановки боя. Но в седьмом раунде американец чуть ли не впервые за поединок сумел акцентированно попасть. И всё закончилось.



В этом и заключается вся прелесть Деонтея. Несмотря на разговоры о корявой технике, он способен выключить свет кому угодно одним прицельным попаданием. С большой долей вероятности реванш Уайлдер — Фьюри будет похож на первый бой. Американец станет действовать первым номером, а британец плясать от соперника.



В 2018 году получилось здорово. Тогда Цыганский Король дважды побывал в нокдауне, но, по мнению значительного числа специалистов, всё равно больше заслужил победу. Причина проста — удивительная для человека таких габаритов (206 см) подвижность. Пластичные движения, резкость и чувство дистанции делают его крайне неудобным противником.

В сильно упрощённом варианте бой сводится к двум раскладам — либо Уайлдер сумеет хорошенько вложиться в удар и отправить Фьюри на пол, либо ему будет тяжело. Обыграть британца по очкам едва ли удастся. Попасть по Тайсону довольно сложно, да и с челюстью благодаря уникальному методу тренировок никаких проблем у него нет. Первый бой это доказал.



На наш взгляд, шансы британца ничуть не хуже. Бронзовый Бомбардировщик прекрасно знает, насколько опасен его соперник. В подвижности и габаритах он уступает. С Ортисом повезло закончить бой первым же внятным попаданием, но на этот раз подобный трюк вряд ли пройдёт.



Победа Фьюри за 2.04 выглядит отлично. Судя по всему, Тайсон находится в хорошей форме. Начало рискует получиться осторожным, жара наверняка начнётся ближе к середине поединка. Если хотите поднять коэффициент, изучите вариант П2 решением судей за 2.65.

Прогноз и ставка на бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри

Уайлдер испытывал огромные проблемы в реванше с Луисом Ортисом, но сумел уложить кубинца спать первым же попаданием. С Фьюри такой номер не пройдёт: британец невероятно подвижен и пластичен, а главное — хорошо держит удар. Первый бой с Деонтеем это показал. На наш взгляд, шансы Цыганского Короля ничуть не хуже.



Ставка: победа Фьюри за 2.04