«Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз: Итудис и Джеймс прервут в Белграде серию неудач

ЦСКА потерпел в Евролиге два поражения подряд, а теперь направляется в Сербию.

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Црвена Звезда» встретится с ЦСКА 21 февраля. Начало — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, успех «Црвены Звезды» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч «Црвена Звезда» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Црвена Звезда» — ЦСКА 21 февраля не будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 2.01, а тотал меньше 155.5 очка — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.50.

Анализ и прогноз матча «Црвена Звезда» — ЦСКА (21.02.2020)

ЦСКА после мощной серии из пяти побед в Евролиге потерпел два поражения кряду. Неудача с «Анадолу Эфесом» (80:82) на своём паркете — это нормально. Встреча с лидером турнира получилась равной, российский клуб неплохо справлялся в защите, но смазал несколько открытых бросков в ключевые моменты. Такое бывает.

А вот произошедшее в Пирее напрягает куда серьёзнее. Первая половина выдалась вполне нормальной, но в третьей четверти начался натуральный кошмар. Красно-синие набрали жалкие четыре очка за десять минут, проиграли этот отрезок со счётом 4:21 и уже не смогли оправиться от такого удара (59:72).

Это при том, что «Олимпиакос» в нынешнем сезоне выглядит крайне скромно по собственным меркам и имеет все шансы остаться без плей-офф. Кроме того, из-за травм на паркет не вышли сразу два игрока задней линии — опытнейший Вассилис Спанулис и Тэйлор Рочести. Однако «армейцам» это не помогло.

Побороться за итоговое первое место после такого едва ли удастся, а вот «Реал» и «Барселона» ушли недалеко — испанские команды имеют показатель 18-6, а подопечные Димитриса Итудиса — 16-8. Но браться за ум нужно максимально быстро, так как сзади уже подпирают «Маккаби» и «Панатинаикос».

ЦСКА не отпустил российских баскетболистов в национальную команду, зато успел добыть две дежурные победы в Единой лиге ВТБ. Пострадали «Астана» (95:72) и «Калев» (81:67). В каждом случае никакой интриги не возникало и близко, а заключительные 15 минут превращались в формальность.

Теперь предстоит играть с «Црвеной Звездой», которая по умолчанию крайне опасна на своём паркете. Скажем, в нынешнем сезоне в Белграде уже оступились «Панатинаикос», «Фенербахче», «Валенсия» и «Олимпиакос». Да и сами «армейцы» в декабре 2016 года получили здесь 67:78.

Сербы умеют замедлять темп и душить соперника защитой, а шумная поддержка трибун только увеличит давление. Никаких проблем с мотивацией у хозяев не будет: они изо всех сил пытаются зацепиться за плей-офф. Пока получается не лучшим образом — пять поражений в шести минувших поединках опустили команду на десятую строчку.

Но отставание от кубковой восьмёрки минимально, а потому красно-белые выйдут грызть паркет и умирать. В обычной ситуации они имели бы определённые шансы на сенсацию, но после двух поражений подряд и головомойки в Пирее красно-синие вряд ли допустят потерю концентрации.

При всей мощи обороны «Црвене Звезде» критически не хватает индивидуального мастерства, весь набор очков целиком и полностью зависит от двух-трёх человек. У ЦСКА вариантов побольше, да и скамейка заметно интереснее. Легко фавориту не будет, но за счёт глубины состава подопечные Димитриса Итудиса наверняка добудут трудовую победу.

Ставки и прогноз на матч «Црвена Звезда» — ЦСКА

ЦСКА потерпел два поражения подряд, а в Пирее набрал за третью четверть всего четыре очка. После такого красно-синие будут необычайно злы. «Црвена Звезда» здорово обороняется, а при поддержке трибун способна практически на всё. Но разница в исполнительском мастерстве слишком велика. При должной концентрации фаворит добудет трудовую победу.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-3.5) за 1.75