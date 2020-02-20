Испанию и Германию ждёт провал на Евро-2020? Прогноз: кто победит, шансы сборной России

Франция, Англия и Бельгия круче всех, а Россия — тёмная лошадка. Команды Лёва и Энрике за пределами топ-3.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. Имена 20 участников турнира уже известны, а ещё четыре путёвки будут разыграны в плей-офф отборочного турнира в конце марта. Букмекеры уже назвали фаворитов Евро-2020. Пора изучить котировки экспертов в надежде найти хороший коэффициент.

Прогноз и анализ линии букмекеров на Евро-2020: кто станет чемпионом, как выступит сборная России

До старта чемпионата Европы — 2020 остаётся около 3,5 месяцев. Многое ещё успеет измениться, но основные расклады понятны уже сейчас. Нет ничего удивительного в том, что главным фаворитом считается победитель ЧМ-2018 в России. На итоговый успех сборной Франции предлагается поставить с коэффициентом 5.00, а выход в финал идёт за 2.50.

Трёхцветные в полном порядке. Они сохранили чемпионский костяк и уверенно преодолели квалификацию. Состав хорош в каждой линии. Здесь, например, имеются сразу несколько крутых нападающих на любой вкус — Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Оливье Жиру, Виссам Бен-Йеддер.

Также в наличии потрясающе мобильная полузащита (Канте, Матюиди, Лемар, Сиссоко, Толиссо), плюс преображающийся в национальной команде Поль Погба. В обороне тоже всё хорошо: Варан, Лангле, Павар, Юмтити. Ну а в воротах вернувшийся после травмы Уго Льорис, на подмене у которого крепкий Альфонс Ареола.

Дидье Дешам по-прежнему доверяет сочетанию прагматичного стиля и огромного запаса индивидуального таланта, с помощью которого французы задушили на чемпионате мира абсолютно всех. Последней сборной, выигравшей хотя бы два крупных турнира подряд, была Испания. Ей покорились Евро-2008 и Евро-2012, а также ЧМ-2010.

На втором месте в списке претендентов находится Англия (6.00 на победу, 3.00 — на выход в финал). «Львы» одержали в квалификации семь побед из восьми возможных. Состав тут тоже хорош (хотя и явно уступает Франции), но по ощущениям букмекеры несколько переоценивают подопечных Гарета Саутгейта.

Прежде всего, британцы в последнее время провели на высоком уровне лишь один крупный турнир, да и там поплыли в решающий момент. На ЧМ-2018 они едва не уступили Колумбии (1:1, 4:3 пен), в полуфинале не справились с Хорватией (1:2), а в матче за третье место во второй раз на турнире уступили Бельгии (0:2).

Гарет Саутгейт — перспективный тренер, но ему ещё предстоит доказать свой уровень. Плюс налицо проблемы в нескольких линиях: вратари в лучшем случае тянут на крепких середняков и часто допускают ошибки, защита выглядит довольно скромной на фоне конкурентов, да и травма Маркуса Рашфорда (по слухам, он может не успеть восстановиться до Евро-2020) напрягает. Ставить на англичан опасно.

Сборная Бельгии выглядит перспективнее. Она продолжает прогрессировать и обладает огромным количеством необычайно талантливых исполнителей. Третье место на ЧМ-2018 имеет шансы стать лишь началом славного пути. На Евро-2020 «дьяволы» отобрались раньше всех остальных.

Поставить на подопечных Роберто Мартинеса предлагается с коэффициентом 8.00, а выход в финал доступен за 4.00. На наш взгляд, команде с таким подбором игроков и конкуренцией во всех линиях (кроме, пожалуй, вратарской) определённо по силам добраться до главного матча турнира.

За пределами топ-3 остались сборные Испании и Германии. Их шансы оцениваются одинаково: по 9.00 на итоговый успех, по 4.50 на финал. Обе команды переживают непростой период в связи со сменой поколений. Сильных футболистов здесь хватает, но и вопросов предостаточно. В том числе и в связи с атмосферой внутри коллективов.

СМИ уже неоднократно сообщали о разного рода скандалах и разногласиях: в одном случае дело во вратарях (Нойер сдал, но остаётся первым номером) и делении на группировки, в другом — с уходом и возвращением Луиса Энрике, из-за чего амбициозному Роберто Морено пришлось отправиться в «Монако».

Немцы и испанцы в последнее время идут практически нога в ногу: провалились на чемпионате мира в России, выступили не лучшим образом в Лиге наций (подопечные Йоахима Лёва даже опустились в лигу В), но спокойно прошли отборочный этап. Сбрасывать эти команды со счетов ни в коем случае нельзя.

Вслед за пятёркой основных претендентов расположились Нидерланды (10.0). Подопечные Рональда Кумана обошли Францию и Германию в Лиге наций, а затем безо всяких хлопот квалифицировались на Евро-2020. Тёмные времена остались позади, теперь оранжевые вновь готовы биться в решающих стадиях.

Следом идут Италия и Португалия (по 15.0). Подопечные Роберто Манчини классно провели отборочный этап, однако уровень состава не позволяет ставить их в один ряд с Францией и Бельгией. «Скуадра адзурра» — скорее тёмная лошадка, которая в удачный день способна преподнести сенсацию, но в целом уступает грандам.

Действующий чемпион Европы ужасно начал квалификацию ЧЕ-2020, но затем добавил и сумел обойти Сербию, заняв второе место в группе. Криштиану Роналду продолжает погоню за рекордом Али Даеи по голам за сборную: иранец забил 109 мячей, у футболиста «Ювентуса» на данный момент 99. Состав у португальцев крепкий, помимо Криштиану есть несколько исполнителей экстра-класса, но не более того.

Девятой идёт Хорватия (25.0), сразу несколько важных футболистов которой завершили международную карьеру после эпохального выхода в финал на ЧМ-2018. Тем не менее Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич и Иван Ракитич по-прежнему способны попить крови у любого фаворита.

Десятку замыкает сразу несколько команд: Россия, Польша, Уэльс и Швейцария. Поставить на чемпионство одной из этих сборных в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 65.0, а на выход в финал — за 33.0. Любопытно, что из данного квартета лишь россияне не смогли преодолеть на Евро-2016 барьер группового этапа. Зато они дошли до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Следом идут сборные Австрии, Дании, Сербии, Турции, Швеции и Украины (100.0). Ставка в тысячу рублей в случае победы принесёт 100 тыс., однако поверить в такой расклад крайне сложно. Это крепкие коллективы, которые будут претендовать на плей-офф благодаря изменению формата, но даже выход в четвертьфинал станет для них успехом.

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