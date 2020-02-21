Биатлон. ЧМ-2020, эстафета, женщины. Прогноз: Юрлова не спасёт сборную России от провала

Тренерский штаб поставил лидера сборной России на первый этап в расчёте на чудо

На чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце 22 февраля состоится женская эстафетная гонка 4х6 км. Начало — в 13:45 мск. Прогноз букмекеров неочевиден: в число основных претендентов входят сборные Норвегии (2.05), Германии (3.50), Швеции (5.50) и Франции (6.00).

Коэффициенты букмекеров на женскую эстафетную гонку ЧМ-2020 по биатлону (22.02.2020)

Букмекеры считают сборную России пятой в списке фаворитов женской эстафеты на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце. Поставить на победу россиянок предлагается с коэффициентом 15.0, их финиш в топ-3 идёт в букмекерских конторах за 6.00.

Прогноз и анализ женской эстафеты на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

Тренерский штаб сборной России пошёл на необычный шаг, который вполне можно назвать отчаянным. На первый этап планируют выставить Екатерину Юрлову-Перхт — единственную отечественную биатлонистку, которая хорошо бежала в предыдущих гонках ЧМ-2020.

Ирине Старых доверят второй этап, Светлане Мироновой — третий, а Ларисе Куклиной — заключительный. Кристина Резцова в состав не попала. Фактически этот шаг следует считать ставкой на зеро, поскольку в нынешнем сезоне команда ещё не пробовала такую расстановку.

Владимир Драчёв отметил, что наши спортсменки постараются с первого же этапа идти впереди. Убегающая стратегия — это повышенный риск. Расчёт прост: лидер команды сильно проводит первый этап, после чего уступающие в классе партнёры на фоне эмоционального заряда прыгают выше головы.

Юрлова-Перхт на данный момент — безоговорочный лидер коллектива. В то же время выиграть много на первом этапе практически невозможно, а остальные российские биатлонистки очень много уступают ходом. Причём никакого прогресса в этом компоненте от первой до предыдущей гонки ЧМ-2020 не было замечено.

Нужно добавить, что 34-летняя Юрлова обладает внушительным опытом, но первый этап эстафеты она за всю карьеру бежала лишь дважды. И оба раза неудачно. На ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске зашла аж на три штрафных круга, ту гонку не хочется вспоминать даже спустя девять лет.

Вторая попытка состоялась совсем недавно. В ноябре на этапе в Эстерсунде Екатерина в миксте отлично отработала «лёжку», но не справилась со «стойкой»: получила 1+3 и проиграла на своём отрезке 75 секунд. Тогда благодаря отличному выступлению Александра Логинова Россия финишировала четвёртой.

Завершать эстафету будет Лариса Куклина, которая слабо стреляла в предыдущих гонках ЧМ-2020 (прежде всего на «стойке»), а ногами наверняка уступит лидерам других сборных крайне много. Для борьбы за медаль должно многое сойтись: прежде всего близкая к идеальной стрельба, к которой должны добавиться проблемы у пары-тройки команд второго эшелона.

Норвегия и Германия почти наверняка разыграют золото, а вот на бронзу претендентов достаточно. В данном случае логичнее ставить против сборной России. Эксперименты на чемпионате мира редко заканчиваются хорошо, пусть в данном случае этот шаг в первую очередь продиктован безнадёгой.

Россиянки лишь в одной эстафете из четырёх на Кубке мира сезона-2019/2020 забрались выше четвёртого места (серебро в Хохфильцене), а две предыдущие гонки натурально провалили — седьмая строчка в Оберхофе и 11-я — в Рупольдинге. Ставка «Россия не попадёт в топ-5» идёт у букмекеров за мощный коэффициент 2.60. Проверим.

Прогноз и ставка на женскую эстафетную гонку ЧМ-2020

Тренеры сборной России рискнули поставить Екатерину Юрлову-Перхт на первый этап. Она начинала эстафеты дважды в карьере, в обоих случаях ушла на штрафные круги и много проиграла. Остальные россиянки сильно проигрывают ходом, так что шансы зацепиться за подиум минимальны.



Ставка: сборная России не попадёт в топ-5 за 2.60.