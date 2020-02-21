Биатлон. ЧМ-2020, эстафета, мужчины. Прогноз: Логинов затащит сборную России на подиум

На чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце 22 февраля состоится мужская эстафетная гонка 4х7,5 км. Начало — в 16:45 мск. Прогноз букмекеров очевиден: явным фаворитом идёт сборная Норвегии (1.83). Поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех Германии идёт за 8.00.

Коэффициенты букмекеров на мужскую эстафетную гонку ЧМ-2020 по биатлону (22.02.2020)

Букмекеры считают сборную России четвёртой в списке фаворитов мужской эстафеты на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце. Поставить на победу россиян предлагается с коэффициентом 21.0, их финиш в топ-3 идёт в букмекерских конторах за 3.74.

Прогноз и анализ мужской эстафеты на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

Тренерский штаб сборной России планирует выставить экспериментальный состав и на мужскую эстафету. Правда, тут изменения не столь радикальны, как у женщин. Первый этап побежит Карим Халили, второй доверили Матвею Елисееву, третий — Никите Поршневу, а завершающий, естественно, Александру Логинову.

Биатлон. ЧМ-2020, эстафета, женщины. Прогноз: Юрлова не спасёт сборную России от провала Тренерский штаб поставил лидера сборной России на первый этап в расчёте на чудо

Руководство команды пошло на этот шаг не от хорошей жизни. Евгений Гараничев совсем не тянет и попросту завалил сезон, а Эдуард Латыпов плохо готов физически и очень много проигрывает ходом. В индивидуальной гонке он финишировал в пятом десятке, проиграв лидеру больше шести минут.



Халили вообще не выступал на ЧМ-2020, что, конечно, напрягает. Почувствовать трассу перед командной гонкой необычайно важно для любого спортсмена, тем более молодого. Но Карим был лишён этой возможности. Никакие тренировки не помогут восполнить данный пробел.



В остальном идея кажется интересной. Халили недавно выступал на ЧМ среди юниоров, о нём отзываются как о хладнокровном спортсмене с крепкими нервами. Два лучших биатлониста сборной России выступят на чётных этапах, логика следующая: при возникновении осложнений Елисеев и Логинов должны исправлять ситуацию.



На третьем этапе будет непросто. Никита Поршнев не отличается хорошей скоростью. В спринте он уступил ходом лидерам 1,5 минуты, а в индивидуальной гонке и вовсе около трёх. Но в целом он сейчас в порядке и должен быть в эстафете: Поршнев забрался в масс-старт ЧМ-2020, занял 11-е место в индивидуалке и хорошо стрелял.



Основная задача — остаться в игре к началу четвёртого этапа, где Александр Логинов постарается вытянуть сборную на подиум. Сборные Норвегии и Франции заметно сильнее остальных, а вот за оставшееся место в топ-3 развернётся нешуточная борьба. Пожалуй, среди конкурентов стоит выделить Германию, Австрию и Швецию.



Сборная России ещё ни разу не попадала на подиум в Кубке мира сезона-2019/2020, хотя постоянно находилась где-то поблизости. В Эстерсунде, Оберхофе и Рупольдинге оказались четвёртыми, а в Хохфильцене — шестыми. В Австрии не получилось у Дмитрия Малышко, выдавшего 1+3 на «стойке».



Претендовать на первое-второе места можно будет только в случае чудовищной стрельбы норвежцев и французов, а вот зацепиться за третью строчку россиянам вполне по силам. У соперников хватает своих проблем, а Логинов редко заваливает стрельбу в двух гонках подряд.

В индивидуалке у него было пять промахов, три из которых — на заключительном рубеже. На наш взгляд, сборная России разыграет третье место с немцами и австрийцами. Шансы Германии чуть выше, но финиш россиян в топ-3 идёт за сумасшедший коэффициент 3.74. Стоит проверить.

Прогноз и ставка на мужскую эстафетную гонку ЧМ-2020

Франция и Норвегия превосходят всех по общему уровню и наверняка займут две верхние ступени пьедестала, а вот на третью строчку претендентов хватает. Сборная России на этапах Кубка мира трижды финишировала четвёртой. Пора прервать неудачную серию. У соперников за место в топ-3 хватает проблем. Если со стрельбой всё будет нормально, Александр Логинов на заключительном этапе имеет хорошие шансы затащить партнёров на подиум.



Ставка: сборная России попадёт в топ-3 за 3.74.