«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз: Варди, Де Брёйне и Агуэро зажгут во втором тайме

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» 22 февраля примет «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех команды Брендана Роджерса оценён букмекерами коэффициентом 4.60.
Букмекерские коэффициенты на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Анализ и прогноз матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» (22.02.2020)
«Лестер» сбавил обороты. В последних пяти матчах чемпионата Англии набрано только пять очков. Всего одна победа за пять игр при не самом тяжёлом календаре — это откровенно маловато для команды, которая с самого начала шла в зоне Лиги чемпионов.
Сейчас подопечные Брендана Роджерса замыкают тройку лидеров, набрав 50 очков. «Ливерпуль» догнать уже не получится, а попасть в ЛЧ в следующем году «лисы» имеют все шансы. Отрыв от ближайшего преследователя — лондонского «Челси» — составляет девять баллов.
Кроме того, «Лестер Сити» продолжает выступление в Кубке Англии. Клуб вышел в одну восьмую финала, где в начале марта ему предстоит встреча с «Бирмингем Сити». «Лисы» и без того проводят мощный сезон, но почему бы ещё не побороться за трофей.
«Манчестер Сити» оправляется в гости после новостей об отстранении клуба от еврокубков. На днях в перенесённом из-за непогоды поединке «горожане» обыграли «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Матч подопечные Гвардиолы провели в эконом-режиме, ведь помимо игры в эту субботу с «Лестером» им ещё лететь в среду к мадридскому «Реалу» на матч плей-офф ЛЧ.
Вполне вероятно, что главный тренер небесно-голубых проведёт некоторую ротацию состава. Однако испанскому специалисту нужно будет потрудиться: рассчитывать на Рахима Стерлинга и капитана Давида Сильву в ближайшем матче не придётся. Зато в его распоряжении будет отбывший дисквалификацию Александр Зинченко.
У «Лестера» тоже не всё гладко. Травмы добрались до Ндиди, Менди и Амарти — основных центральных полузащитников. Не сможет помочь Брендану Роджерсу и Ханзан Чодури, который в матче с «Вулверхэмптоном» получил две жёлтые карточки.
Тем не менее предстоящий матч рискует получиться крайне боевой. Разница между командами в турнирной таблице составляет четыре очка. По сути, эту игру можно назвать поединком за второе место. В случае победы гостей их финиш на втором месте не будет вызывать сомнений.
Джейми Варди и Кун Агуэро в порядке и наверняка продолжат борьбу за звание лучшего бомбардира. Можно рискнуть и проверить голы обеих команд во втором тайме за соблазнительный коэффициент 2.75. Вариант попроще — обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.83.
И для «Лестера», и для «МС» вторые таймы получаются насыщеннее первых. К примеру, «лисы» после перерыва оформили 33 из 54 своих мячей, а «горожане» — 36 из 67. Ждём голов в обе стороны и веселья.
Прогноз и ставки на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
«Лестер Сити» сбавил обороты. Одна из причин — травмы ключевых футболистов. В предстоящем поединке Брендан Роджерс не сможет рассчитывать на целый ряд игроков центральной зоны. «Манчестер Сити» приходит в себя после длительного промежутка без игровой практики.
У «горожан» на носу матч в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». Поэтому Гвардиола, вероятно, проведёт ротацию состава. Однако матч получится боевым: на кону второе место АПЛ. Плюс команды много забивают во вторых таймах. Можно рискнуть и проверить ставку «обе забьют во втором тайме» за коэффициент 2.75.
Ставка: обе команды забьют во втором тайме за коэффициент 2.75.
- 21 февраля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 20 февраля 2020
-
22:00
-
21:45
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00