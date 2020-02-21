«Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз: Варди, Де Брёйне и Агуэро зажгут во втором тайме

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» 22 февраля примет «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех команды Брендана Роджерса оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» (22.02.2020)

«Лестер» сбавил обороты. В последних пяти матчах чемпионата Англии набрано только пять очков. Всего одна победа за пять игр при не самом тяжёлом календаре — это откровенно маловато для команды, которая с самого начала шла в зоне Лиги чемпионов.



Сейчас подопечные Брендана Роджерса замыкают тройку лидеров, набрав 50 очков. «Ливерпуль» догнать уже не получится, а попасть в ЛЧ в следующем году «лисы» имеют все шансы. Отрыв от ближайшего преследователя — лондонского «Челси» — составляет девять баллов.



Кроме того, «Лестер Сити» продолжает выступление в Кубке Англии. Клуб вышел в одну восьмую финала, где в начале марта ему предстоит встреча с «Бирмингем Сити». «Лисы» и без того проводят мощный сезон, но почему бы ещё не побороться за трофей.



«Манчестер Сити» оправляется в гости после новостей об отстранении клуба от еврокубков. На днях в перенесённом из-за непогоды поединке «горожане» обыграли «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Матч подопечные Гвардиолы провели в эконом-режиме, ведь помимо игры в эту субботу с «Лестером» им ещё лететь в среду к мадридскому «Реалу» на матч плей-офф ЛЧ.



Вполне вероятно, что главный тренер небесно-голубых проведёт некоторую ротацию состава. Однако испанскому специалисту нужно будет потрудиться: рассчитывать на Рахима Стерлинга и капитана Давида Сильву в ближайшем матче не придётся. Зато в его распоряжении будет отбывший дисквалификацию Александр Зинченко.



У «Лестера» тоже не всё гладко. Травмы добрались до Ндиди, Менди и Амарти — основных центральных полузащитников. Не сможет помочь Брендану Роджерсу и Ханзан Чодури, который в матче с «Вулверхэмптоном» получил две жёлтые карточки.



Тем не менее предстоящий матч рискует получиться крайне боевой. Разница между командами в турнирной таблице составляет четыре очка. По сути, эту игру можно назвать поединком за второе место. В случае победы гостей их финиш на втором месте не будет вызывать сомнений.



Джейми Варди и Кун Агуэро в порядке и наверняка продолжат борьбу за звание лучшего бомбардира. Можно рискнуть и проверить голы обеих команд во втором тайме за соблазнительный коэффициент 2.75. Вариант попроще — обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.83.

И для «Лестера», и для «МС» вторые таймы получаются насыщеннее первых. К примеру, «лисы» после перерыва оформили 33 из 54 своих мячей, а «горожане» — 36 из 67. Ждём голов в обе стороны и веселья.

Прогноз и ставки на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»

«Лестер Сити» сбавил обороты. Одна из причин — травмы ключевых футболистов. В предстоящем поединке Брендан Роджерс не сможет рассчитывать на целый ряд игроков центральной зоны. «Манчестер Сити» приходит в себя после длительного промежутка без игровой практики.



У «горожан» на носу матч в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». Поэтому Гвардиола, вероятно, проведёт ротацию состава. Однако матч получится боевым: на кону второе место АПЛ. Плюс команды много забивают во вторых таймах. Можно рискнуть и проверить ставку «обе забьют во втором тайме» за коэффициент 2.75.



Ставка: обе команды забьют во втором тайме за коэффициент 2.75.