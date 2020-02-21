«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз: трусливого Моуринью в Лондоне не спасёт даже Льорис

В матче 27-го тура АПЛ 22 февраля состоится лондонское дерби «Челси» — «Тоттенхэм». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» в пользу команды Фрэнка Лэмпарда. Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Сделать ставку на коллектив Жозе Моуринью букмекеры предлагают за коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 22 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.83, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.04.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм» у Тэмми Абрахама и Миши Батшуайи. Сделать ставку на гол Абрахама можно за коэффициент 2.02. Точный выстрел Батшуайи аналитики оценили коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз матча «Челси» — «Тоттенхэм» (22.02.2020)

«Челси» и «Тоттенхэм» выступают в Лиге чемпионов, они преодолели групповой этап и вышли в плей-офф, но из-за особенностей календаря находятся в неравных условиях. «Шпоры» свой матч в 1/8 финала с «РБ Лейпциг» уже провели, а синим первая встреча с «Баварией» предстоит лишь на следующей неделе.



В АПЛ у команды Фрэнка Лэмпарда наступили не лучшие времена. На «Челси» свалился целый ком неприятностей: тяжёлый график, проблемы на ключевых позициях и чудовищная реализация моментов. Синие в четырёх последних матчах Премьер-лиги выдали следующие результаты: 0:1 с «Ньюкаслом», 2:2 с «Арсеналом» и «Лестером», а также 0:2 с «Манчестер Юнайтед».



Жозе Моуринью имеет все основания считать проблемы «Челси» пустяком на фоне сложностей, с которыми столкнулся «Тоттенхэм». Португалец пришёл в команду в середине сезона и лишился по разным причинам трёх важнейших исполнителей. Эриксен уже играет за «Интер», а Кейн и Сон восстанавливаются после травм.



«Шпоры» проведут третий матч за семь дней в условиях ограниченной обоймы и отсутствия нескольких лидеров. Матч с «РБ Лейпциг» завершился поздно вечером в среду, а поединок с «Челси» начнётся в 12:30 по местному времени. «Тоттенхэм» трусливо отбивался от «быков», но всё равно уступил со счётом 0:1, а Нагельсман полностью переиграл Моуринью.



Жозе приходится латать дыры в составе за счёт молодёжи и резервистов. Неудивительно, что в данной ситуации коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» идут с явным перевесом в сторону хозяев.



Чистую победу синих брать рискованно. У команды Фрэнка Лэмпарда частенько возникают проблемы в обороне, а Кепа и Кабальеро выручают далеко не всегда. На наш взгляд, можно проверить индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 за коэффициент 1.77.



«Тоттенхэм» под руководством Моуринью играл с «Челси» 22 декабря, и тогда дубль Виллиана принёс победу синим. Если команда Фрэнка Лэмпарда отгрузила «шпорам» два гола на выезде, то почему бы не повторить или даже улучшить результат в родных стенах?



По статистике ожидаемых голов xG в нынешнем сезоне АПЛ больше «Челси» недобрал только «Уотфорд». «Тоттенхэм» наоборот пропускает меньше, чем заслуживает, согласно продвинутым метрикам. Логика ставки на результативные действия хозяев простая: рано или поздно количество должно перерасти в качество.



Недавние поединки «Челси» и «Тоттенхэма» дают ещё больше оснований поверить в атаку хозяев. Синие были лучше «Манчестер Юнайтед» по xG, нанесли 17 ударов по воротам и забили два гола, которые отменил главный арбитр матча.



«Шпоры» во встрече Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» получили 16 ударов по своим воротам. Лишь за счёт комбинации из фантастических спасений Льориса в совокупности с бездарной реализацией соперника коллектив Жозе Моуринью пропустил только один гол.

Если обойдётся без чудес, то «Челси» за счёт свежести и поставленной игры в нападении конвертирует моменты в забитые мячи. Льорис сейчас в прекрасной форме, однако этого не хватит «Тоттенхэму», чтобы остановить атаку хозяев.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

За коэффициент 1.77 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5. Команде Фрэнка Лэмпарда дико не везло в матче с «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» заслужил получить больше гола в свои ворота от «РБ Лейпциг». У «шпор» было лишь два дня на отдых, а синие копили силы и готовы реабилитироваться за прошлые неудачи.



Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 за коэффициент 1.77.



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