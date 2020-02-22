«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: Кошечкин и Метсола зачехлят нападающих

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 февраля «Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 15:00 мск. В ставках на матч «Металлург» — «Салават Юлаев» команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.19. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 23 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.15. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.98.

Прогноз и анализ матча «Металлург» — «Салават Юлаев» (23.02.2020)

Строго говоря, это игра за шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент его занимает «Салават Юлаев», набравший 66 очков в 60 матчах. «Металлург» отстаёт на два балла при одной встрече в запасе. В топ-5 уже не забраться, но и ниже не упасть — «Куньлунь», «Амур» и «Нефтехимик» отстали.

По факту никакой разницы между шестой и седьмой позицией на данный момент нет, так как вторую строчку на Востоке предстоит разыграть «Авангарду» и «Барысу». По ощущениям уфимцы хотят попасть на клуб из Нур-Султана, но тот ещё может поменяться местами с омичами.

«Лисы» пришли в себя после разноса в Нижнекамске (0:4) и добыли три победы подряд, наконец-то заполучив путёвку в плей-офф. Все поединки получились нервными и упорными. С «Йокеритом» (4:3 Б) помогло большинство и буллиты, с «Куньлунем» (2:1) подтащил Василий Кошечкин. Затем пришёл черед реванша — досталось «Нефтехимику» (3:1).

Во всех случаях ММг хотя бы раз реализовывал лишнего. Собственно, в равных составах команда выглядит далеко не лучшим образом, однако благодаря спецбригадам исправно берёт верх. Сергей Мозякин раздаёт передачи-конфетки на Томаша Филиппи, прокачивая статистику чеха.

А вот «Салават Юлаев» потерпел три поражения в четырёх последних встречах. 2:5 на своём льду от «Спартака», 4:5 ОТ со СКА и 1:2 с «Барысом». Между этими неудачами закралась победа над «Сочи» (2:0), но и там гордиться особенно нечем — много выручал Юха Метсола.

Уфимцы как раз-таки испытывают чудовищные проблемы со спецбригадами. Наладить реализацию лишнего не удаётся с первых дней сезона, в Нур-Султане мы это ещё раз увидели. Подопечные Николая Цулыгина пять раз получали численное преимущество, а единственный гол в итоге забили в меньшинстве.

Собственно, разница при игре в неравных составах рискует оказаться ключевой. Хочется проверить гол хозяев в большинстве, но букмекеры дают на него аккуратный коэффициент 1.83. Юха Метсола в удачный день способен в одиночку остановить кого угодно, так что пройдём мимо.

А вот общий низ смотрится надёжнее. В 10 из 12 предыдущих очных встреч забрасывалось не более четырёх шайб, при этом тотал меньше 4.5 гола идёт за солидный коэффициент 2.15. Можно даже подстраховаться и взять ТМ 5 шайбы за 1.76. «Лисы» редко выдают верх, а у «СЮ» сейчас большие проблемы в нападении.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Салават Юлаев»

«Салавату Юлаеву» в последнее время каждая заброшенная шайба даётся с огромным трудом, а «Металлург» держится за счёт убойного большинства. 10 из 12 предыдущих очных встреч оказались низовыми, так что не будем мудрить и возьмём аккуратную ставку ТМ 5 шайбы за коэффициент 1.76.

Ставка: тотал меньше 5 шайбы за 1.76.