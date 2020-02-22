Игроки используют разные стратегии ставок на волейбол, но есть лишь одна беспроигрышная. «Чемпионат» разбирает догон, коридоры и вилки.

Тактика ставок на волейбол: пример стратегий для лайва и беспроигрышная теория

В волейболе можно ставить догоном с коэффициентом от 2.40. В этой статье мы разберём особенности волейбола, а также пять стратегий ставок в лайве и прематче, включая одну беспроигрышную.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Особенности ставок на волейбол

Учитывайте следующие особенности волейбола при выборе ставки:

Сет продолжают пока одна из команд не наберёт 25 очков.

Пятый сет продолжают пока одна из команд не наберёт 15 очков.

Сет играют до двух очков разницы при счёте 24:24 или 14:14 в пятом сете.

Команда подаёт в следующем розыгрыше, если взяла предыдущий.

Принимающая команда имеет больше шансов выиграть следующее очко, согласно статистике.

Что такое стратегия в ставках на спорт

Стратегия — это правила и принципы, используемые игроками на ставках.

Стратегия в лайве — это стратегия для игры на ставках в режиме реального времени.

Стратегия ставок на волейбол по принципу догон

Догон — это стратегия, при которой после каждого проигрыша вы увеличиваете сумму следующей ставки или коэффициент так, чтобы при первом заходе получить прибыль.

Чтобы получить прибыль на сумму первой ставки, используйте формулу:

(сумма ставки) = (сумма первой ставки + сумма проигранных ставок) / (коэффициент — 1)

Рассмотрим две стратегии ставок на волейбол в лайве догоном:

1. Стратегия ставок на волейбол на тотал

По ходу игры при счёте 23:23 делайте ставку на тотал меньше 48.5 очка в сете. Коэффициент составит около 2.40.

Если счёт станет 24:24, ставьте на тотал меньше 50.5 очка в сете. Продолжайте ставить до первого захода.

Например, ваш банк составляет 30 000 рублей, и вы хотите получить прибыль 600 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Размер ставки Коэффициент Исход Сумма в банке 600 2.40 Проигрыш 29 400 1029 2.40 Проигрыш 28 371 1593 2.40 Выигрыш 30 601

2. Ставка на «чет/нечет»

Коэффициент на «нечет» в сете составляет около 2.50. Ставьте на «нечет» во второй партии, если в первом сете команды набрали чётное количество очков.

В случае проигрыша продолжайте ставить на «нечет» в каждом следующем сете до первого захода. Если матч закончился, а ставка не зашла, выбирайте другую встречу и продолжайте ставить по стратегии.

Например, ваш банк составляет 20 000 рублей, и вы хотите получить прибыль 200 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Размер ставки Коэффициент Исход Сумма в банке 200 2.50 Проигрыш 19 800 267 2.50 Проигрыш 19 533 445 2.50 Проигрыш 19 088 742 2.50 Выигрыш 20 201

Подробнее о стратегиях ставок на догон читайте здесь:

Стратегия ставок догон: что значит и как ставить, примеры в футболе и другом спорте Стратегия догон позволяет перекрыть все потери одной ставкой. Но стоит ли игра свеч? «Чемпионат» разобрал, что значит и как ставить догон.

Стратегия ставок на волейбол коридор

Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок, из которых зайдёт, как минимум, один выбор.

Ширина коридора — это значения, при которых зайдут оба выбора.

Ставьте на аутсайдера волейбольного матча с форой от (13.5) до (17.5) по очкам по критериям:

Коэффициент на взятую фору превышает 2.00.

Фаворит выступает дома.

Аутсайдер проигрывает 0:3 по сетам меньше, чем в половине матчей текущего сезона.

Представим, что вы поставили на фору (15.5) на аутсайдера, и в первом сете фаворит проиграл 21:25.

Перед второй партией берите фору (-9.5) на фаворита за коэффициент выше 2.00.

Если фаворит выиграет с разницей от 10 до 15 очков, зайдут обе ставки. Но вы получите прибыль при любом исходе.

Подробнее о коридоре в футболе, баскетболе и теннисе читайте здесь:

Коридоры в ставках на спорт: что это и как ставить по стратегии на баскетбол и футбол Ставя на коридоры, вы останетесь без штанов не сразу, а спустя время. «Чемпионат» разбирает стратегию, которая хороша только на бумаге.

Стратегия ставок на аутсайдера

Ставьте на победу аутсайдера в матче против ярко выраженного фаворита по четырём критериям:

Аутсайдер играет дома. Один или более игроков фаворита пропускают матч из-за травм. Фаворит провёл прошлый матч менее трёх суток назад. Встреча не имеет турнирного значения для фаворита. Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.00.

Стратегии ставок на волейбол вилками

Вилка — это стратегия ставок на противоположные исходы одного и того же спортивного события с гарантированной прибылью.

Плечи вилки — исходы, образующие вилку.

Определяйте вилку по формуле:

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма всех вероятностей, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты на исходы одного рынка, n — количество исходов на одном рынке.

Если Sp 1 — это вилка.

Например, в матче «Зенит» — «Динамо» в одной букмекерской конторе коэффициент на победу «Зенита» равен 2.08, а другая даёт коэффициент 2.06 на «Динамо».

При ставках по 2000 рублей на оба выбора, вы будете в плюсе при любом исходе матча. При победе «Зенита» выплата составит 4160 рублей: 2000 х 2.08, а выигрыш «Динамо» принесёт 4120 рублей: 2000 х 2.06.

Подробнее о вилках и о том, как их найти, читайте здесь:

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Есть лишь одна в теории беспроигрышная стратегия ставок на волейбол — вилки. Но букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки игрокам на вилках. Пользуясь другими стратегиями «Чемпионата», вы можете получить прибыль при качественном анализе матчей.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!