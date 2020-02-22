Тактика ставок на волейбол: пример стратегий для лайва и беспроигрышная теория

В волейболе можно ставить догоном с коэффициентом от 2.40. В этой статье мы разберём особенности волейбола, а также пять стратегий ставок в лайве и прематче, включая одну беспроигрышную.
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Особенности ставок на волейбол
Учитывайте следующие особенности волейбола при выборе ставки:
- Сет продолжают пока одна из команд не наберёт 25 очков.
- Пятый сет продолжают пока одна из команд не наберёт 15 очков.
- Сет играют до двух очков разницы при счёте 24:24 или 14:14 в пятом сете.
- Команда подаёт в следующем розыгрыше, если взяла предыдущий.
- Принимающая команда имеет больше шансов выиграть следующее очко, согласно статистике.
Что такое стратегия в ставках на спорт
Стратегия — это правила и принципы, используемые игроками на ставках.
Стратегия в лайве — это стратегия для игры на ставках в режиме реального времени.
Стратегия ставок на волейбол по принципу догон
Догон — это стратегия, при которой после каждого проигрыша вы увеличиваете сумму следующей ставки или коэффициент так, чтобы при первом заходе получить прибыль.
Чтобы получить прибыль на сумму первой ставки, используйте формулу:
(сумма ставки) = (сумма первой ставки + сумма проигранных ставок) / (коэффициент — 1)
Рассмотрим две стратегии ставок на волейбол в лайве догоном:
1. Стратегия ставок на волейбол на тотал
По ходу игры при счёте 23:23 делайте ставку на тотал меньше 48.5 очка в сете. Коэффициент составит около 2.40.
Если счёт станет 24:24, ставьте на тотал меньше 50.5 очка в сете. Продолжайте ставить до первого захода.
Например, ваш банк составляет 30 000 рублей, и вы хотите получить прибыль 600 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:
|Размер ставки
|Коэффициент
|Исход
|Сумма в банке
|600
|2.40
|Проигрыш
|29 400
|1029
|2.40
|Проигрыш
|28 371
|1593
|2.40
|Выигрыш
|30 601
2. Ставка на «чет/нечет»
Коэффициент на «нечет» в сете составляет около 2.50. Ставьте на «нечет» во второй партии, если в первом сете команды набрали чётное количество очков.
В случае проигрыша продолжайте ставить на «нечет» в каждом следующем сете до первого захода. Если матч закончился, а ставка не зашла, выбирайте другую встречу и продолжайте ставить по стратегии.
Например, ваш банк составляет 20 000 рублей, и вы хотите получить прибыль 200 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:
|Размер ставки
|Коэффициент
|Исход
|Сумма в банке
|200
|2.50
|Проигрыш
|19 800
|267
|2.50
|Проигрыш
|19 533
|445
|2.50
|Проигрыш
|19 088
|742
|2.50
|Выигрыш
|20 201
Подробнее о стратегиях ставок на догон читайте здесь:
Стратегия ставок на волейбол коридор
Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок, из которых зайдёт, как минимум, один выбор.
Ширина коридора — это значения, при которых зайдут оба выбора.
Ставьте на аутсайдера волейбольного матча с форой от (13.5) до (17.5) по очкам по критериям:
- Коэффициент на взятую фору превышает 2.00.
- Фаворит выступает дома.
- Аутсайдер проигрывает 0:3 по сетам меньше, чем в половине матчей текущего сезона.
Представим, что вы поставили на фору (15.5) на аутсайдера, и в первом сете фаворит проиграл 21:25.
Перед второй партией берите фору (-9.5) на фаворита за коэффициент выше 2.00.
Если фаворит выиграет с разницей от 10 до 15 очков, зайдут обе ставки. Но вы получите прибыль при любом исходе.
Подробнее о коридоре в футболе, баскетболе и теннисе читайте здесь:
Стратегия ставок на аутсайдера
Ставьте на победу аутсайдера в матче против ярко выраженного фаворита по четырём критериям:
- Аутсайдер играет дома.
- Один или более игроков фаворита пропускают матч из-за травм.
- Фаворит провёл прошлый матч менее трёх суток назад.
- Встреча не имеет турнирного значения для фаворита.
- Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.00.
Стратегии ставок на волейбол вилками
Вилка — это стратегия ставок на противоположные исходы одного и того же спортивного события с гарантированной прибылью.
Плечи вилки — исходы, образующие вилку.
Определяйте вилку по формуле:
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма всех вероятностей, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты на исходы одного рынка, n — количество исходов на одном рынке.
Если Sp 1 — это вилка.
Например, в матче «Зенит» — «Динамо» в одной букмекерской конторе коэффициент на победу «Зенита» равен 2.08, а другая даёт коэффициент 2.06 на «Динамо».
При ставках по 2000 рублей на оба выбора, вы будете в плюсе при любом исходе матча. При победе «Зенита» выплата составит 4160 рублей: 2000 х 2.08, а выигрыш «Динамо» принесёт 4120 рублей: 2000 х 2.06.
Подробнее о вилках и о том, как их найти, читайте здесь:
Есть лишь одна в теории беспроигрышная стратегия ставок на волейбол — вилки. Но букмекеры могут ограничить размер максимальной ставки игрокам на вилках. Пользуясь другими стратегиями «Чемпионата», вы можете получить прибыль при качественном анализе матчей.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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