«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Анчелотти пропишет лондонцам «горчичники»

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги 23 февраля лондонский «Арсенал» примет «Эвертон». Начало игры 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Микеля Артеты в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех команды Карло Анчелотти оценен букмекерами коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за коэффициент 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» (23.02.2020)

«Арсенал» под руководством молодого Микеля Артеты сыграл 11 матчей. За это время «канониры» значительно отдалились от зоны вылета и крепко засели в середине турнирной таблицы. Также испанский специалист вывел лондонцев в одну восьмую финала Кубка Англии.



Более того, на днях клуб из английской столицы летал в Грецию к «Олимпиакосу», где провел матч плей-офф Лиги Европы. У «Арсенала» получилось создать комфортный задел перед ответной игрой на «Эмирейтс». Греки с первых минут на правах хозяев владели инициативой, потом к середине первого тайма игра выровнялась, а в концовке матча занес своё имя в протокол Александр Ляказетт (1:0).



Сейчас «канониры» занимают десятую строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка. На 11 игр, которые провели лондонцы при Микеле Артете, пришлось всего одно поражение от мощного «Челси». Однако побед было не сильно больше — две. А теряя очки в ничьих с середняками трудно претендовать на еврокубки.



«Эвертон» с конца декабря прошлого года тренирует опытный Карло Анчелотти и, надо сказать, делает это весьма успешно. За восемь туров в АПЛ под руководством именитого итальянца «ириски» набрали 17 из 24 возможных очков, проиграв лишь грозному «Манчестер Сити» (1:2). Также были две ничьи с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).



Неприятностью стало поражение на стадии 1/32 финала в Кубке Англии. Но тут стоит сказать, что синим не повезло — они попали на «Ливерпуль». Зато теперь подопечные Карло Анчелотти имеют возможность полностью сосредоточиться на чемпионате. Плотность таблицы в чемпионате Англии такова, что и «Эвертон», и «Арсенал» при определенных условиях могут претендовать на еврокубки.



За предыдущие пять игр обе команды ни разу не проиграли. В АПЛ такой же результат только у сами знаете кого. Ну да, речь о подопечных Юргена Клоппа. Едва ли и лондонцы, и ливерпульцы захотят прервать свои серии.



Предстоящий матч обещает быть зрелищным и насыщенным. Итальянский коуч, неоднократно бравший Лигу чемпионов, приучает «скаузеров» решительно бить по воротам и контролировать мяч. А подопечные Микеля Артеты не отказываются тот или иной раз фолить против своих соперников.

В последних пяти матчах игроки «Арсенала» обязательно получали предупреждения. Поединок против «Эвертона» не станет исключением. Можно проверить ИТБ 2 желтых карточек «канониров» за хороший коэффициент 2.04. Судит Стюарт Атвелл, показавший 57 жёлтых карточек за 13 матчей. По меркам АПЛ это солидно.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Эвертон»

«Канониры» с приходом Микеля Артеты стали намного лучше. Однако для борьбы за еврокубки необходимо выигрывать. А у лондонцев лишь две победы за 11 игр при молодом испанском специалисте.



«Эвертон» с приходом Карло Анчелотти выглядит более, чем достойно. Команда потерпела поражение только от мощного «Манчестер Сити». Так что нас ожидает интересный футбол, наполненный единоборствами. Проверим верх хозяев по жёлтым карточкам. Лондонцы играют жестко, и в последних пяти матчах исправно получали «горчичники».



Ставка: ИТБ 2 жёлтых карточек «Арсенала» за коэффициент 2.04.