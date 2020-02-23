На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол

Ставки на фору позволяют повысить коэффициент на фаворита или перестраховаться при выборе аутсайдера. В этой статье мы разберём, что такое фора, а также рассмотрим европейский и азиатский гандикап в ставках на футбол.



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Что такое фора в ставках на спорт

Фора — это число, которое условно добавляется к результату команды или спортсмена по итогам события или его части. Это могут быть голы, жёлтые карточки, шайбы, угловые, очки, геймы, сеты, фолы и другие показатели. Также фору называют гандикапом.



Фора записывается в виде буквы «Ф» и двух чисел: первое число — выбранная команда, а второе — значение, которое нужно прибавить к результату взятой команды.



Например, Ф1(-2) по угловым в футболе — это ставка на победу первой команды по корнерам с учётом добавления (-2) к количеству угловых хозяев. При ничьей с учётом форы будет возврат.



Ф2(3.5) в первой четверти баскетбольного матча — это фора с разницей в счёте в 3.5 очка на гостей в стартовом игровом отрезке. Ставка зайдёт, если после добавления (3.5) к очкам гостей в первой четверти выиграет вторая команда.

Европейская фора в ставках на футбол

Европейская фора записывается целым числом или десятичной дробью с пятью десятыми: Ф1(3), Ф2(-2.5), Ф1(-1), Ф2(1.5) и так далее.



При ставках на европейскую фору с дробным числом есть два варианта: заход или поражение.



Представим, что вы ставите на фору (-1.5) на хозяев поле в матче «Бавария» — «Спартак». К результату хозяев нужно добавить (-1.5). Если счёт с учётом форы окажется в пользу «Баварии», Ф1(-1.5) зашла. При любом другом исходе ставка проиграет.



При ставках на европейскую фору с целым числом есть три варианта: заход, возврат или поражение.



Например, вы решили сделать ставку с форой (3) на гостей в матче «Барселона» — «Зенит». К результату гостей нужно прибавить (3). Если счёт окажется в пользу «Зенита», Ф2(3) зашла. При ничьей с учётом форы будет возврат. В остальных случаях ставка не пройдёт.

Азиатская фора в ставках на футбол

Азиатская фора записывается десятичной дробью с числом 75 или 25 после точки: Ф2(2.75), Ф1(-1.75), Ф1(3.25), Ф2(-0.25).



При ставке на азиатскую фору сумма делится на две равные части между соседними европейскими форами. Например, для Ф2(-1.75) — это Ф2(-2) и Ф2(-1.5).



Ставки на обе половины азиатской форы рассчитывают по правилам европейской.

Расчёт ставок на европейскую и азиатскую фору

Разберём четыре примера ставок на форы по 2000 рублей:

Ф2(-1.5) за коэффициент 3.60 в матче «Арсенал» — «Ливерпуль». Вторая команда должна выиграть с разницей в два гола или больше. В этом случае выплата составит 7200 рублей: 2000 х 3.60. Ф1(2) по угловым за коэффициент 1.70 в матче «Локомотив» — «Ювентус». К результату хозяев по корнерам нужно добавить (2). Если после этого хозяева победят по угловым, ставка сыграет, и выплата составит 3400 рублей: 2000 х 1.70. Если после добавления (2) к количеству корнеров «Локомотива» выйдет ничья, по ставке будет возврат: вы получите 2000 рублей. Ф1(-2.25) по жёлтым карточкам за коэффициент 2.80 в матче «Атлетико Мадрид» — «Реал»: 1000 рублей пойдут на Ф1(-2), ещё 1000 рублей на Ф1(-2.5). Если хозяева выиграют по предупреждениям на три или больше, Ф1(-2.25) зайдёт полностью, и выплата составит 5600 рублей: 2000 х 2.80. Если «Атлетико Мадрид» получит на две жёлтые карточки больше «Реала», по первой половине ставки будет возврат, а вторая часть проиграет. Выплата составит 1000 рублей. Ф2(1.75) за коэффициент 1.90 в матче «Манчестер Юнайтед» — «Краснодар»: 1000 рублей пойдут на Ф2(1.5), ещё 1000 рублей на Ф2(2). Если гости выиграют или сведут матч к ничьей, или уступят с разницей в один мяч, Ф2(1.75) зайдёт полностью, и выплата составит 3800 рублей: 2000 х 1.90. Если «Краснодар» уступит с разницей в два гола, первая половина ставки проиграет, а по второй части будет возврат. Выплата составит 1000 рублей. При расчёте гандикапа букмекер добавляет выбранное вами число к результату команды, на которую сделана ставка. Используйте европейскую и азиатскую фору только после изучения всех нюансов. Делая ставки на фору, вы должны знать возможные исходы и анализировать статистику.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!