Михаил Кукушкин — Карен Хачанов. Прогноз: россиянину вновь придётся туго

В матче первого круга турнира в Дубае в мужском одиночном разряде 24 февраля Михаил Кукушкин (Казахстан) сыграет с Кареном Хачановым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Хачанову. В ставках на матч Михаил Кукушкин — Карен Хачанов российский спортсмен котируется с коэффициентом 1.36. Победу Кукушкина букмекеры оценивают коэффициентом 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Михаил Кукушкин — Карен Хачанов

Букмекеры уверены, что матч турнира в Дубае Михаил Кукушкин — Карен Хачанов 24 февраля получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.68, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.16. Если Хачанов победит в двух сетах, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз и анализ матча Михаил Кукушкин — Карен Хачанов (24.02.2020)

Хачанов с большим трудом вкатывается в 2020 год. На дворе уже конец февраля, а однозначно удачных матчей было всего пару штук. Для теннисиста из топ-20 рейтинга (который ещё совсем недавно входил в десятку лучших) результат никудышный. Зато вылетов на ранних стадиях предостаточно.

В Окленде и Марселе всё закончилось в первом же круге от откровенно средненьких соперников. В Австралии победил хозяин кортов Джон Миллман, во Франции сильнее оказался опытный словенец Аляж Бедене. В обоих случаях дело доходило до третьей партии.

В Роттердаме удалось дойти до второго раунда. В первом Карен прошёл крепкого Фабио Фоньини (6:3, 6:3), но тут нужно сделать скидку на проблемы итальянца с ногой, из-за которых он резко сдал по ходу поединка. Уже на следующий день состоялось поражение от Даниэля Эванса. Тоже в трёх сетах.

На Australian Open россиянин одержал две победы, однако и тут гордиться особенно нечем. Он испытал большие трудности с квалифаем Марио Вилельей-Мартинесом из конца второй сотни рейтинга, а затем чудом спасся в матче с Микаэлем Имером на решающем тай-брейке.

В третьем круге он навязал достойное сопротивление Нику Кирьосу, выдав одну из лучших встреч Мельбурна-2020. Но всё же уступил. Вот и получается, что в личных турнирах в 2020 году баланс на данный момент отрицательный — три победы при четырёх поражениях.

Михаилу Кукушкину уже 32 года. Место в топ-50 осталось в прошлом, но в сотне лучших он находится прочно. Уроженец Волгограда достойно держит подачу и уверенно чувствует себя на задней линии. На приёме он всегда умел зацепиться, что крайне важно против Хачанова, который обладает мощной подачей.

По личным встречам преимущество на стороне Кукушкина, но его следует считать условным. Единственное очное противостояние состоялось на Кубке Кремля-2014, Карену тогда было всего 18 лет. Представитель Казахстана уступил первый сет на тай-брейке, а затем отдал юному оппоненту лишь два гейма.

Проверять победу Кукушкина — риск, всё же Михаил уже прошёл пик. В то же время Хачанов в нынешнем сезоне не отличается стабильностью и никак не может провести без провалов хотя бы один полный матч. Потому логичнее играть от аутсайдера. Мы бы выбирали между ТБ 2.5 сета за 2.79 и ставкой “Кукушкин выиграет как минимум одну партию” за 1.83.

Прогноз и ставки на матч Михаил Кукушкин — Карен Хачанов

Хачанов слабо начал 2020 год. Никакой стабильности в его игре на данный момент нет и близко: не получается провести ровно хотя бы один матч. Кукушкину уже 32, но навязать борьбу такому Карену ему вполне по силам. Приём никуда не делся, а если фаворит будет подавать ниже привычного уровня, дело вполне может обернуться сенсацией.

Ставка: Кукушкин выиграет как минимум одну партию за 1.83.