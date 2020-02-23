«Адмирал» — «Барыс». Прогноз: волевое решение Скабелки поможет зайти коэффициенту 3.20

В матче регулярного чемпионата КХЛ 24 февраля «Адмирал» сыграет с «Барысом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 10:00 мск. В ставках на матч «Адмирал» — «Барыс» команда Сергея Светлова котируется с коэффициентом 2.35. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Барыс»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Адмирал» — «Барыс» 24 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.62, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.17. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча «Адмирал» — «Барыс» (24.02.2020)

«Адмиралу» уже совсем ничего не надо. Команда посыпалась на фоне травм и выдала несколько затяжных неудачных серий. В феврале, например, вообще случился отрезок из шести разгромных поражений подряд. Разумеется, на фоне таких результатов шансы попасть в плей-офф исчезли.

Впрочем, с учётом всех проблем выступление следует считать вполне нормальным. Рассчитывать на большее было сложно. Возвращение во Владивосток «моряки» отпраздновали трудовой победой над рижским «Динамо» (3:1). Много выручал Александр Трушков.

«Барыс» вроде бы ведёт борьбу за второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Но только номинально. На данный момент отставание от «Авангарда» составляет лишь одно очко, однако разница между второй и третьей строчкой условна. Дело в том, что «Салават Юлаев» и «Металлург», ныне идущие шестыми и седьмыми соответственно, ещё могут поменяться местами.

Вдобавок ко всему календарь на финише регулярного чемпионата подкинул выезд на Дальний Восток, а это чревато последствиями: обратная акклиматизация, смена часовых поясов, да и дополнительный риск травм никто не отменял. В общем, тренерский штаб решил поберечь лидеров.

В результате на матчи с «Адмиралом» и «Амуром» фактически отправился второй состав. В Нур-Султане остались практически все лидеры: голкиперы Эдди Паскуале и Хенрик Карлссон, защитники Даррен Диц, Виктор Сведберг и Атте Охтамаа, а также нападающие Линус Виделль, Дастин Бойд, Никита Михайлис, Ииро Пакаринен и Корбан Найт.

Поступок более чем логичный. Дать паузу ключевым исполнителям на данном этапе гораздо важнее, чем навязать омичам борьбу за вторую позицию Востока. Задача на регулярный чемпионат определённо выполнена, так что лишнее время на отдых не помешает.

Пожалуй, всё это делает «Адмирал» фаворитом. Хозяева наверняка хотят красиво попрощаться с болельщиками, благо что у соперника будет много молодых хоккеистов с минимальным количеством опыта в КХЛ. А ведь «моряки» и так забрали у «барсов» три из четырёх предыдущих поединков на родном льду.

Словом, П1 за 2.35 смотрится здорово, можно даже присмотреться к П1 с форой (-1.5) за мощный коэффициент 3.20. Также возьмём тотал больше 5 шайбы за 1.89. Логика простая: обеим командам абсолютно нечего терять, а потому и прижиматься к воротам они не будут. Прекрасная возможность отвести душу, улучшить статистику и порадовать болельщиков.

Прогноз и ставки на матч «Адмирал» — «Барыс»

Андрей Скабелка не стал брать на Дальний Восток практически всех лидеров команды. Свой шанс получат молодые хоккеисты, что по умолчанию повышает шансы хозяев. «Адмирала». «Моряки» и так выиграли три из четырёх предыдущих очных встреч на своём льду. Проверим их победу с форой.

Ставка №1: победа «Адмирала» с форой (-1.5) за 3.20.

Ставка №2: тотал больше 5 шайбы за 1.89.